Fera: Luzernerin zu 45 Monaten Haft verurteilt

Bundesstrafgericht Mehr als 300 Millionen Franken ergaunert: Luzernerin zu 45 Monaten Haft verurteilt Das Bundesstrafgericht verurteilte die ehemalige Geschäftsführerin der Luzerner Fera AG zu 45 Monaten Haft. Sie wurde des gewerbsmässigen Betrugs, der mehrfachen Urkundenfälschung sowie Misswirtschaft schuldig befunden. Gerhard Lob 30.08.2021, 16.22 Uhr

Verhandlungssaal des Bundesstrafgerichts in Bellinzona: Hier wurde gestern der Schuldspruch verkündet. Bild: Christoph Ruckstuhl

Sie lauschte der Urteilseröffnung regungslos. Dann verliess die 71-jährige Deutsche den Gerichtssaal in Bellinzona schweren Schrittes, elegant gekleidet in einem zweiteiligen Kostüm, aber doch gezeichnet. Kein Wunder. Die ehemalige Geschäftsführerin der in Konkurs gegangenen Luzerner Maschinenhandelsfirma Fera AG muss sich darauf einstellen, einige Jahre im Gefängnis zu verbringen. Die Strafkammer des Bundesstrafgerichts verurteilte sie gestern zu 45 Monaten Freiheitsstrafe. Sie wurde der mehrfachen Urkundenfälschung, des gewerbsmässigen Betrugs sowie der Misswirtschaft für schuldig befunden. Auf die drei Jahre und neun Monate Gefängnis wird die Untersuchungshaft von 107 Tagen angerechnet. Zuständig für den Vollzug ist der Kanton Luzern. Ein der Gehilfenschaft am Betrug mitbeschuldigter Banker wurde hingegen vollständig freigesprochen.

Das Gericht folgte weitgehend der Argumentation der Bundesanwaltschaft und kam zum Schluss, dass die Beschuldigte im tatrelevanten Zeitraum zwischen 2006 und 2010 genau 199 unechte und zwei unwahre Urkunden gefälscht und damit Scheingeschäfte ermöglicht hatte, um von mehreren Banken Kredite in Millionenhöhe zu erschleichen. Zwar hat sie die Urkunden möglicherweise nicht selbst gefälscht, aber sie wusste, dass es sich um gefälschte Urkunden handelte, urteilte das Gericht. Das reiche aus.

Hohe Deliktsumme

Beurkundet wurde jeweils der Verkauf von Schmiedepressen, welche de facto nicht verkauft waren. Die Delikte vor dem 31. August 2006 sind mittlerweile verjährt. Der Deliktsumme wurde vom Gericht gleichwohl auf mehr als 300 Millionen Franken beziffert. «Das ist selbst für Schweizer Verhältnisse sehr viel und lässt keine Zweifel an der Gewerbsmässigkeit des Betrugs», bilanzierte der vorsitzende Bundesstrafrichter in seiner mündlichen Urteilsbegründung.

Der Richter geisselte das Verhalten der Beschuldigten scharf und sprach von einem «sehr schweren Verschulden». Sie sei der Spiritus Rector des ganzen Lügengebäudes gewesen, getrieben von Profitgier und egoistischen Motiven, um ihren gesellschaftlichen Status zu erhöhen. Dies habe auch ihr Verhalten in der Hauptverhandlung gezeigt, in welcher sie teure Kleidereinkäufe verteidigt und als «angemessen» bezeichnet hatte.

Tatsächlich schwelgte die Dame gerne in Luxusgütern. In den Jahren 2002 bis 2009 tätigte sie allein in der Boutique Akris in Frankfurt Einkäufe für rund eine Million Franken. Etwa in der gleichen Zeit wurden Bargeldbezüge von 9,4 Millionen Franken ausgeführt. Natürlich flossen nicht alle Millionen in die eigene Tasche, denn einen guten Teil neu erschlichener Beträge brauchte sie, um Vorfinanzierungen zurückzubezahlen. Ein Kreislauf. Das Bundesstrafgericht sagt:

«Dabei wusste sie von Anfang an, dass das System kollabieren würde».

Verteidiger kündigt Beschwerde an

An der zweitägigen Verhandlung Anfang Juli hatte die Beschuldigte vehement bestritten, überhaupt als Geschäftsführerin der Fera AG, die zur Muttergesellschaft Blue Steel gehörte, tätig gewesen zu sein und fähig zu sein, Finanzgeschäfte in Millionenhöhe tätigen zu können. Doch das Gericht glaubte diesen Beteuerungen nicht. Strafmildernd anerkannten die Richter, dass seit den inkriminierten Vorfällen sehr viel Zeit vergangen ist und die Verfahrensdauer extrem lang war. Ohne diese Verzögerungen wäre die Freiheitsstrafe doppelt so hoch ausgefallen.

Der Fall kann noch nicht zu den Akten gelegt werden. Zwar zeigte sich die Bundesanwaltschaft hocherfreut über das Urteil. Doch die Verteidigung kündigte Beschwerde an. «Das Urteil können wir so nicht stehen lassen», meinte ihr Rechtsanwalt. Er kritisierte neben materiellen Fragen auch viele verfahrenstechnische Mängel. Für die Beschuldigte und nun erstinstanzlich Verurteilte geht es um viel: mehr als drei Jahre Freiheitsentzug, aber auch einen Schadenersatz von 4,5 Millionen Franken zu Gunsten der Banca Popolare di Sondrio. Dazu kommt eine Reihe von Entschädigungen für die involvierten Banken.

Hinweis: Fall: SK 2020.57t