Calida Group präsdentiert ausgezeichnete Zahlen Die Calida Group blickt auch 2019 auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Sämtliche relevanten Eckwerte konnten weiter gesteigert werden – der Cashflow wuchs um 84 Prozent. 06.03.2020, 08.30 Uhr

(zim) Der konsolidierte Nettoumsatz von der Calida Group konnte 2019 im Vergleich zum Vorjahr währungsbereinigt um 1,7 Prozent auf 404,3 Millionen Franken gesteigert werden, wie das Bekleidungsunternehmen mit Sitz in Sursee am Freitag mitteilte. Von den durch die gesamte Gruppe realisierten Verkäufen entfielen in der Berichtsperiode bereits 50,9 Millionen Franken, entsprechend einem Umsatzanteil von 12,6 Prozent, auf den E-Commerce, der innert Jahresfrist um 20,2 Prozent wuchs.