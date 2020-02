Calida verkauft weitere Sparte Der Wäschehersteller Calida aus Sursee führt seine Strategie fort, nicht zum Kerngeschäft gehörende Sparten zu veräussern. 13.02.2020, 15.20 Uhr

(mim) Wie das Unternehmen mit Hauptsitz in Sursee am Donnerstag mitteilte, hat Calida von der Firma Rainbow ein bindendes Angebot zum Verkauf der Gesellschaft Oxbow erhalten. Der Verkauf unterliege einem Betriebsrats-Konsultationsverfahren in Frankreich.