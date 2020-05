Restaurants offen, Spielbetrieb (noch) zu: So rettet sich das Luzerner Casino über die Zeit Die Restaurants im Luzerner Casino sind wieder offen. In den Spielhallen und Eventräumen geht hingegen noch nichts. Der Shutdown hinterlässt tiefe Spuren. Rainer Rickenbach 19.05.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wie es mit dem traditionellen Spielbetrieb weitergeht, ist noch ungewiss: Grand Casino Luzern am Ufer des Vierwaldstättersees. Bild: Keystone (Luzern, 5. Februar 2020)

Seit dem 22. August 2019 ist das Luzerner Casino mit eigenen Glücksspielen im Netz präsent (Mycasino.ch). Der Start im neuen Geschäftsfeld kam keinen Tag zu früh. Denn zuerst trug das neue Angebot wesentlich zum guten Jahresabschluss für das vergangene Jahr bei, und seit dem Lockdown kommt seinen Einnahmen erst recht eine entscheidende Bedeutung zu. «Die Einnahmen aus den Onlinespielen sichern in dieser schwierigen Zeit unsere Liquidität», sagt Guido Egli, Verwaltungsratspräsident der Kursaal-Casino AG.

Das Casino braucht darum beim Bund nicht für einen Überbrückungskredit anzuklopfen. Casino-Direktor Wolfgang Bliem sagt:

«Wir haben viel Zeit und Geld in unseren Internetauftritt gesteckt. Nun zahlt es sich aus.»

Die Luzerner übernahmen mit der Marke Mycasino.ch bereits in den ersten vier Monaten die Marktführerschaft auf dem Schweizer Markt. Sie liessen damit die Casinos Pfäffikon, Baden und Davos hinter sich. Der Online-Bruttospielertrag erreichte im vergangenen Jahr rund 2 Millionen Franken pro Monat und steigert sich kontinuierlich weiter. «Erfreulicherweise geht das Onlineangebot nicht zu Lasten der herkömmlichen Spiele», sagt Bliem. Bei Letzteren erhöhten sich die Spieleinnahmen 2019 um gut 4 Prozent auf durchschnittlich 3,2 Millionen Franken pro Monat.

Shutdown hinterlässt tiefe Spuren

So gut der Start des neuen Spielkanals auch gelungen ist, so sehr hinterlässt der Shutdown seine Spuren in den Geschäften des Casinos. Am 16. März schaltete der Spielbetrieb an der Luzerner Haldenstrasse ab, und auch die Restaurants blieben seither geschlossen. «In den mehr als zwei Monaten entgingen uns ein Nettospielumsatz von mehr als 6,4 Millionen Franken und Einnahmen aus den Restaurants von ungefähr 1,6 Millionen Franken», rechnet Casino-Finanzchef Rudolf Widmer vor.

Rund 200 der 250 Mitarbeitenden waren bis vor einer Woche in Kurzarbeit beschäftigt. Ein Teil von ihnen arbeitet nun wieder mehr, da das Restaurant Olivo und das Seecafe seit wenigen Tagen in Betrieb sind. Bliem: «Damit sich die Abstände einhalten lassen, ist das Platzangebot aber reduziert.» Immerhin ist man mit der Stadt im Gespräch – mit dem Ziel, im Seecafe mehr Platz für Tische als üblich zu beanspruchen.

Restaurantgutscheine statt Dividende Am 9. Juni hätte die Generalversammlung der Casino-Aktionäre über die Bühne gehen sollen. Wegen des Versammlungsverbots können die Aktionärinnen und Aktionäre jedoch nicht physisch an der GV teilnehmen. Ihnen bietet sich die Gelegenheit, von zu Hause aus schriftlich ihre Meinung zu den traktandierten Geschäften abzugeben. Wie in den zurückliegenden beiden Jahren beantragt der Verwaltungsrat, den Bilanzgewinn auf die neue Rechnung vorzutragen und auf eine Dividende zu verzichten. Die hohen Investitionen in den Web-Auftritt von «Mycasino» standen 2018 und 2019 einer Dividendenvergütung im Wege. Als Kompensation erhalten die Aktionäre, die ihre Stimme über die unabhängige Stimmrechtsvertreterin ausüben, je einen Konsumationsgutschein im Wert von 50 Franken für das Restaurant Olivo oder das Seecafe. (rr)

Wie es mit dem traditionellen Spielbetrieb weitergeht, ist noch ungewiss. Der Bundesrat hat sich dazu noch nicht geäussert. «Wir hoffen, bei der nächsten Öffnungswelle im Juni dabei zu sein», sagt Präsident Egli. In der Casino-Führung zweifelt niemand an der Notwendigkeit der drastischen Massnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Inzwischen ist man aber überzeugt, im Spielbetrieb dafür gut gerüstet zu sein. Direktor Bliem: «Die Spielerinnen und Spieler zeigen am Eingang alle ihre Ausweise und werden registriert. Das würde die Nachverfolgung der Kontakte von allfälligen Neuinfizierten erleichtern. Mit grösseren Abständen zwischen Spielautomaten sowie mit Plexiglasvorrichtungen lassen sich Schutzvorrichtungen in den Spielhallen verwirklichen.» Schwieriger sei eine Lösung für Tischspielen wie Roulette oder Black Jack, räumt er ein.

In den Nachbarländern haben bislang die Spielstätten in Deutschland wieder geöffnet. In Österreich, Italien und Frankreich sind sie noch geschlossen. Die Aussichten für die zweite Jahreshälfte sind wenig verheissungsvoll. Die asiatischen Touristen, auf die in der Sommer-Hochsaison rund ein Zehntel der Spieleinnahmen entfallen, dürften komplett ausfallen. Der Spielbetrieb wird sich wegen der Vorschriften nur gehemmt entfalten können, und die meisten andern Gastronomiebetriebe der Schweiz machen deutlich, dass die Stammgäste nach der Wiedereröffnung meist nur zögerlich wieder erscheinen. Die Absage von Lucerne Festival bringt ebenfalls einen recht grossen Umsatzverlust mit sich. «Wie schnell wieder Normalität einkehrt, ist die Ein-Million-Dollar-Frage», sagt Bliem.

Der Rückschlag trifft das Casino Luzern in einer Phase, in der es aufwärtsging. Im vergangenen Jahr besuchten mehr als 200000 Gäste den Casinobetrieb, der Konzernertrag stieg um 18,3 Prozent auf 56,5 Millionen Franken. 20,68 Millionen Franken kamen der AHV zugute. Das Konzernergebnis fiel nur wegen der hohen Investitionen in den Onlineauftritt bescheiden aus. In den ersten drei Monaten dieses Jahres war das Casino bis zum Lockdown erneut besser unterwegs als im Vorjahr.