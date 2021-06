Handyantennen: Sunrise & Salt verkaufen Infrastruktur ins Ausland

Cellnex Warum eine spanische Firma 5300 Schweizer Handymasten besitzt – und was die Familie Benetton damit zu tun hat Weil sie Geld brauchten, haben Sunrise und Salt einen grossen Teil ihrer Infrastruktur an die spanische Firma Cellnex verkauft. Die kontrolliert mittlerweile einen grossen Teil der Infrastruktur Europas. Stefan Ehrbar 18.06.2021, 20.00 Uhr

Mit Schweizer Firmen haben viele Standorte von Handyantennen nicht mehr viel zu tun: Die meisten Sendemasten von Sunrise und Salt sind in Besitz der spanischen Cellnex Telecom respektive deren Tochtergesellschaften «Swiss Towers AG» und «Swiss Infra Services SA». Cellnex ist ein Infrastruktur-Riese in Europa: Über 70'000 Standorte von Handyantennen in 12 Ländern gehören der Firma, bis 2030 sollen es knapp 130'000 werden. In der Schweiz sind es derzeit 5300.

Cellnex ist börsenkotiert. Der grössere Teil der Aktien ist im freien Handel. Fast die Hälfte teilen sich einige wenige Grossaktionäre. Der prominenteste ist die italienische Edizione, das Investment-Vehikel der Familie Benetton. Dieses hält unter anderem eine Mehrheit am Raststätten-Betreiber Autogrill, der auch auf Schweizer Autobahnen und Flughäfen tätig ist. Über 8,5 Prozent der Cellnex-Aktien gehören dem italienischen Luxus-Imperium.

Auch Singapur mischt mit

Ein weiterer grosser Aktionär ist die Government of Singapore Investment Corporation (GIC), die mehrere Staatsfonds von Singapur verwaltet. Ihr gehören über 7 Prozent der Cellnex-Aktien. Investiert sind darüber hinaus mehrere Investmentgesellschaften wie Blackrock, die norwegische Zentralbank und kanadische Pensionskassen.

Ausländische Staatsfonds und Hedgefonds als Mitbesitzer einer essenziellen Schweizer Infrastruktur – sehen die Firmen darin kein Problem? Nein, heisst es bei Sunrise. «Cellnex ist ein börsenkotiertes Unternehmen wie etwa die Swisscom, unterliegt den entsprechenden Transparenz- und Governance-Regelungen und die Mehrheit der Verwaltungsräte sind unabhängig», sagt Sprecher Rolf Ziebold. Der Zugang zur Technik sei jederzeit gewährleistet. Cellnex-Sprecher Roger Schaller verweist darauf, dass Cellnex als neutraler Infrastrukturanbieter allen Betreibern sein Portfolio zur Verfügung stelle und eine «exzellente Governance» gewährleiste.

Sunrise und Salt brauchten Geld

Trotzdem stellt sich die Frage: Warum gaben Sunrise und Salt diesen wichtigen Teil ihres Geschäfts aus der Hand?

Die einfache Antwort: Sie brauchten Geld. Sunrise verkaufte 2017 gut 2200 von damals 3600 Sendemasten für 500 Millionen Franken an Cellnex. Damit hätten Schulden abgebaut und das Finanz-Rating verbessert werden können, sagt Sunrise-Sprecher Ziebold. Zudem habe die Transaktion mehr Investitionen ermöglicht, etwa in die Stärkung des Business-Geschäfts, die Optimierung des Vertriebsnetzes oder den Abschluss weitere Glasfaser-Partnerschaften.

«Sunrise ist keine Immobilienfirma», sagt Ziebold.

«Mit dem Verkauf fiel der weitaus grösste Teil des Aufwands für die Standortsuche, das Verhandeln, den Abschluss und die Verlängerung der Mietverträge und das Immobilien- und Bau-Management weg.»

Allerdings ist Sunrise noch immer in diese Prozesse involviert.

Ähnliche Gründe hatte Salt, als die Firma 2019 die Mehrheit ihrer passiven Infrastruktur an Cellnex verkaufte. Die Transaktion habe es Salt ermöglicht, sich «noch besser auf sein Kerngeschäft zu konzentrieren und sein Kapitalmanagement zu optimieren», sagt eine Sprecherin. Zudem sei die Effizienz bei Akquisition und Betrieb von Standorten gesteigert worden. «Die Partnerschaft mit Swiss Infra Services ist nach unserer Auffassung erfolgreich», so die Sprecherin. Den aktuellen Stand wolle man aber nicht kommentieren.

10 Prozent für 146 Millionen Franken

Wie viel Geld Salt mit dem Verkauf löste, gibt die nicht börsenkotierte Firma nicht bekannt. Einen Einblick in die Grössenordnung erlaubt eine Transaktion, die vor zwei Wochen bekannt wurde: Salt hat die 10 Prozent Anteile an der Swiss Infra Services, die ihr noch gehörten, auch noch an Cellnex respektive deren Tochter Swiss Towers verkauft. Das spülte Salt 146 Millionen Franken in die Kasse – und legt nahe, dass alle der zurzeit 2800 Standorte des Mobilfunkers wohl mit gegen 1,5 Milliarden Franken bewertet werden.

Dabei ist Cellnex sowohl bei Sunrise als auch bei Salt nur Eigentümerin der passiven Infrastruktur: Ihr gehören die Elemente aus Beton und Stahl, also beispielsweise die Masten. Die aktive Infrastruktur, also die Sendeanlagen selbst, gehören nicht dazu. Cellnex hat keinen Zugriff auf die Daten der Mobilfunknutzer und entscheidet auch nicht darüber, welche Netzwerktechnologie zum Einsatz kommt.

Cellnex tritt in die Öffentlichkeit

Die Mobilfunkfirmen haben mit Cellnex einen Servicevertrag geschlossen: Sie verkaufen ihre Infrastruktur und mieten diese gleich wieder zurück. Ähnlich verhält es sich beim Ausbau: Sunrise etwa baut neue Standorte, verkauft diese nach Abschluss der Arbeiten an Cellnex und bezieht für die Standorte gemäss dem Servicevertrag die Dienstleistungen.

Cellnex tritt nun unter seinem eigenen Namen auch in der Schweiz vermehrt in Erscheinung. Die Verflechtungen insbesondere zu Sunrise sind eng: Cellnex Switzerland residiert wenige Meter vom Sunrise-Hauptsitz im Zürcher Vorort Glattbrugg entfernt, für die Medienarbeit zuständig ist der frühere langjährige Sunrise-Sprecher Roger Schaller. Die Firma wird künftig wichtiger werden: In den nächsten Jahren soll sie das Netz von Sunrise und Salt um bis zu 900 Standorte erweitern.