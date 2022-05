Landis+Gyr geht von Erholung 2023 aus

Cham «Brauchen dieselben Teile wie Automobilhersteller»: Stromzähler aus Zug gefragt – doch Landis+Gyr kämpft mit Lieferproblemen Der Stromzählerhersteller findet zurück in die schwarzen Zahlen. Der Auftragsbestand sei auf einem Rekordhoch, verkündet das Management. Bis die Zuger zur alten Stärke zurückfinden, dürfte es allerdings noch etwas dauern. Gregory Remez 05.05.2022, 14.51 Uhr

Wieder mehr gefragt: intelligente Stromzähler von Landis+Gyr. Bild: PD

Nie hätte er sich träumen lassen, dass in einem Land wie der Schweiz die Versorgungssicherheit infrage gestellt würde, sagte Werner Lieberherr, CEO des Zuger Stromzählerherstellers Landis+Gyr, an der Bilanzmedienkonferenz vom Donnerstag. Nun sei es aber so und darauf gelte es zu reagieren. «Infolge des Bevölkerungswachstums und der Energiewende muss das Stromnetz in Zukunft dynamischer sein.» Fotovoltaik, Wind- und Wasserkraft sowie die auslaufenden, aber nach wie vor benötigten fossilen Energieträger – um diesen Strommix effizient verarbeiten zu können, brauche es nicht nur einen Ausbau der Netzinfrastruktur, sondern auch mehr Informationsfluss, so Lieberherr.

Werner Lieberherr, CEO von Landis+Gyr.

Der 62-Jährige, der seit April 2020 die Geschicke von L+G lenkt, sieht sein Unternehmen als eine Art «Sweetspot» in dieser Gemengelage. «Durch die Umstellungen in der Netzinfrastruktur sind alle auf mehr Daten angewiesen, sowohl die Energieversorger als auch die Endverbraucher», sagt er. Nur so liesse sich der Energieverbrauch vernünftig managen und letztlich auch senken. Mit intelligenten Stromzählern könne L+G die Dekarbonisierung vorantreiben und so «ihren Teil zur Energiewende beitragen».

Im ersten Pandemiejahr war dieses Vorhaben gehörig ins Stocken geraten. Aufträge gingen zurück, es resultierte ein Verlust. Hinzu kam ein von den Gewerkschaften kritisiertes Restrukturierungsprogramm, das eine weltweite Reduktion der Belegschaft um 12 Prozent vorsah und auch den Hauptsitz in Zug betraf, wo 30 Stellen abgebaut wurden.

Erholung in Amerika und Europa

Inzwischen hat sich die Lage beim Stromspezialisten mit Hauptsitz in Cham aber etwas entspannt. Wie den am Donnerstag veröffentlichten Ergebnissen für die Periode vom 1. April 2021 bis 31. März 2022 zu entnehmen ist, hat L+G im zweiten Pandemiejahr zurück in die schwarzen Zahlen gefunden. Der Umsatz stieg um knapp 7 Prozent auf 1,5 Milliarden US-Dollar, wobei die Erholung insbesondere in den Regionen Amerika und EMEA (Europa, Naher Osten und Afrika) getragen wurde:

Das zweite Semester lief dabei insgesamt besser als das erste, wurde aber nach wie vor von den anhaltenden Schwierigkeiten in den Lieferketten belastet. Besonders im Elektronikbereich sei man exponiert, so Lieberherr:

«Da stehen wir in Konkurrenz zur Konsumbranche. Wir brauchen dieselben Teile wie etwa Automobil- oder Fernsehhersteller.»

Unter dem Strich blieb ein Gewinn von 79,4 Millionen Dollar, nachdem L+G im Vorjahr wegen eines Goodwill-Abschreibers noch einen Verlust von 392,4 Millionen Dollar ausgewiesen hatte. Auch wenn der Umsatz noch nicht das vorpandemische Niveau erreicht hat (1,8 Milliarden Dollar im Geschäftsjahr 2018/19), zeigt sich das Management zuversichtlich, im kommenden Jahr zur alten Stärke zurückzufinden. «Wir betrachten das Geschäftsjahr 2021/22 als ein Übergangsjahr, geprägt von hohen Investitionen verbunden mit Gegenwind durch die erhöhte Lieferkettenproblematik und Inflation», sagt Lieberherr. Vor allem in den Lieferketten 2023 dürfte sich die Lage nach seiner Einschätzung wieder entspannen.

Genährt wird der Optimismus des L+G-Management zusätzlich durch die verbesserte Auftragslage. Nach dem pandemiebedingten Einbruch beginnt sich die Nachfrage nach den Energiemanagement-Lösungen zu erholen. Der Auftragsbestand erreichte mit 3,4 Milliarden Dollar gar einen neuen Rekordwert; im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einem Anstieg von rund 57 Prozent.

Grosse Akquisition in den USA geplant

Infolge der guten finanziellen Situation will L+G seine Akquisitionsstrategie auch im laufenden Geschäftsjahr fortsetzen. Nach mehreren Zukäufen im letzten Jahr, vor allem in den Bereichen E-Ladeinfrastruktur und Cybersecurity, hat L+G Anfang dieses Jahres eine weitere strategische Übernahme im Kerngeschäft abgeschlossen: Für einen Kaufpreis «im hohen zweistelligen Millionen Dollar-Bereich» erwarben die Zuger die türkische Firma Luna, einen Anbieter von intelligenten Messgeräten für Strom, Wasser und Wärme und zugehörigen Softwarelösungen. Zudem sei man an einer weiteren grösseren Akquisition im Hauptmarkt USA dran, so Lieberherr. Spruchreif sei aber noch nichts.

Für das laufende Jahr rechnet L+G mit einem Umsatzwachstum zwischen 6 und 10 Prozent, inklusive jener Akquisitionen, die im Geschäftsjahr 2021/22 getätigt wurden. Für das Geschäftsjahr 2022 erhalten die Aktionärinnen und Aktionäre eine Dividende von 2,15 Franken je Aktie; im Vorjahr wurden noch 2,10 Franken ausgeschüttet.