Uefa vergibt Vermarktungsrecht an Team Marketing

Champions League Uefa bestätigt Vermarktungs-Deal mit der Luzerner Team Marketing Mehr Spiele, mehr Umsatz, tiefere Margen. Mit diesen Konditionen will der Europäische Fussballverband mehr Gewinn erwirtschaften. Die Vermarktung bleibt für drei Jahre in der Schweiz. Christian Mensch 08.02.2022, 17.58 Uhr

Nun ist klar, wer die TV-Rechte in der Königsklasse vermarkten kann. Insidefoto / imago sportfotodienst

Was diese Zeitung am Samstag vorweg berichtete, hat der Europäische Fussballverband (Uefa) mittlerweile bestätigt: Die Luzerner Vermarktungsagentur Team Marketing kann ab 2024 für drei weitere Saisons die drei europäischen Klubwettbewerbe Champions League, Europa League und Conference League vermarkten. Erstmals muss sie allerdings den Auftrag mit der US-Firma Relevant teilen, die für die Rechtevermarktung in ihrem Heimmarkt zuständig sein wird.