Hälfte hat Corona: Trotzdem testet Schweiz China-Reisende nicht

China Angst vor neuer Coronamutation: Bis zur Hälfte der Einreisenden aus China ist positiv – muss der Bund jetzt eingreifen? In Mailand wurden 50 Prozent aller Einreisenden auf zwei Flügen aus China positiv aufs Coronavirus getestet. Italien, Indien und die USA verlangen deshalb Tests und analysieren Proben. Der Bund wartet hingegen ab. Der Spitalverband will ein Monitoring. Stefan Ehrbar Jetzt kommentieren 30.12.2022, 17.00 Uhr

Reicht die Maske? Flugpassagiere in Hongkong. Nurphoto/Getty

Fast die Hälfte aller Passagiere auf zwei Flügen von China nach Mailand wurde vor wenigen Tagen positiv auf das Coronavirus getestet. Italien hat reagiert: Am Mittwoch hat das Gesundheitsministerium verfügt, dass alle Einreisenden aus China getestet werden müssen.

Zudem will Italien die Proben sequenzieren, um neue Varianten zu erkennen, «die Anlass zur Sorge geben könnten und die derzeit in Italien nicht im Umlauf sind». Die Italiener sind nicht alleine: Ab Sonntag müssen Reisende aus China bei ihrer Ankunft in Indien und den USA einen negativen Coronatest vorweisen, in Japan gilt die Regelung seit Freitag. Weltärzteverband Frank Ulrich Montgomery plädierte in den Zeitungen der deutschen Funke-Gruppe zudem für eine Testpflicht.

Dass das Thema plötzlich akut wird, hat zwei Gründe. Einerseits explodieren in China nach dem abrupten Ende der Null-Covid-Politik die Infektionszahlen. Die britische Analysefirma Airfinity schätzt, dass derzeit mehr als 5000 Personen in China jeden Tag an Corona versterben. Andererseits hebt China per 8. Januar die meisten Ein- und Ausreisebeschränkungen auf. Nach zweieinhalb Jahren können 1,4 Milliarden Einwohnerinnen und Einwohner erstmals wieder frei reisen.

Bund plant keine Massnahmen

Auch die Schweiz steht auf der Agenda. Die Logiernächte chinesischer Touristen haben sich hierzulande zwischen 2009 und 2019 um mehr als das Fünffache auf 1,39 Millionen gesteigert. Schon in den nächsten Tagen und Wochen rechne er mit Bewegungen bei den Buchungen, sagte Markus Berger, Sprecher von Schweiz Tourismus, am Dienstag zu CH Media. Anekdotisch habe er von ersten Buchungen gehört.

Am 26. Januar nimmt Air China mit einem wöchentlichen Flug nach Genf als erste Airline wieder direkte Flüge von Festlandchina in die Schweiz auf. Anfang Dezember hatte Cathay Pacific das Comeback auf der Strecke Zürich–Hongkong gefeiert, die auch von der Swiss bedient wird. Was unternehmen nun die Schweizer Behörden, um mit dem Coronavirus infizierte Personen zu erkennen und allfällige neue Varianten zu entdecken, vor denen sich die Italiener fürchten?

Zunächst einmal: nichts. Das Staatssekretariat für Migration schreibt, man werde sich an der EU orientieren. Derzeit sei die Einreise für chinesische Staatsangehörige ohne pandemiebedingte Massnahmen möglich. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG), das für grenzsanitarische Massnahmen zuständig ist, erkennt ebenfalls keinen Handlungsbedarf. Derzeit seien keine Massnahmen geplant, «die über die bereits bestehenden Teststrukturen hinausgehen», sagt Sprecherin Simone Buchmann.

Keine Proben

Auch spezifische Proben bei Einreisenden aus China sieht das BAG nicht vor. «Bei den Varianten, die derzeit in China zirkulieren, handelt es sich gemäss heutigen Erkenntnissen um Omikron-Subvarianten, einschliesslich einer neuen Subvariante BF.7», sagt Buchmann. «Wir haben keine Hinweise darauf, dass diese Variante einen schwereren Krankheitsverlauf verursacht als die bisher bekannten Omikron-Varianten.»

Die allermeisten Menschen in der Schweiz seien geimpft, hätten eine Infektion durchgemacht oder beides. Sie besässen einen hohen Schutz vor einem schweren Verlauf einer Covid-19-Erkrankung. Deshalb gehe das BAG nicht davon aus, dass vom aktuellen Infektionsgeschehen eine erhöhte Gefahr ausgehe.

Das Amt verfolge die Situation aber weiterhin und analysiere das mögliche Auftreten neuer Varianten zusammen mit Expertinnen und Experten. «Wir gehen nicht davon aus, dass Spitaleinweisungen wegen Covid-19 das Gesundheitssystem überlasten werden», sagt Buchmann. Verschiedene Spitäler haben in den letzten Wochen allerdings bereits Alarm geschlagen, weil sie wegen RS-Viren, einer Grippewelle und Coronafällen am Anschlag sind. Wie würde sich eine neue Coronawelle auf sie auswirken?

Lage ist «sehr angespannt»

Angefragte Kliniken äussern sich zurückhaltend. Beim Stadtspital Zürich mit den Standorten Triemli und Waid heisst es, man verfüge über «bewährte Konzepte» in der Coronaversorgung, die im Bedarfsfall reaktiviert werden könnten. Das Universitätsspital Basel teilt mit, würde es zu einem erneuten Anstieg der hospitalisierten Fälle kommen, werde man nach dem «in zwei Jahren entwickelten und bewährten Eskalationssystem verfahren». Das Luzerner Kantonsspital schreibt, Corona, Grippe und das RS-Virus führten derzeit «allesamt zu einer hohen Auslastung».

Didier Plaschy vom Berner Inselspital sagt, grosse Teile der Bevölkerung verfügten durch Immunität über einen relativen Schutz vor schweren Verläufen, wenn auch nicht vollständig vor einer Infektion. Die Lage sei weniger angespannt als bei früheren Wellen. «Bei den immer noch beobachteten schweren Verläufen handelt es sich meist um Personen mit schwerer Immunsuppression oder um ungeimpfte Patientinnen und Patienten.» Das Inselspital sei «auf alle Szenarien und Eventualitäten vorbereitet».

Der Spitalverband H+ weist hingegen auf die bereits «sehr angespannte Situation» aufgrund des Personalmangels, vielen Grippefällen sowie Atemwegserkrankungen und der Ferienzeit hin. «Die Notfallstationen sowie die Pädiatrien sind seit Wochen sehr unter Druck», sagt Sprecherin Dorit Djelid. Inwieweit sich ein starker Anstieg der Covid-Patienten auf Hospitalisationen auswirken würde, sei schwierig abzuschätzen. Die letzten Monate hätten gezeigt, dass die Hospitalisationszahlen eher gering gewesen seien.

Zunächst keine Direktflüge

Während den ersten Wellen sei mit dem Koordinierten Sanitätsdienst eine Koordinationsstelle zur Vernetzung der Akteure, aber auch zur Überwachung und Steuerung der Pandemie geschaffen worden. Das habe gut funktioniert. «Es braucht also ein gewisses Monitoring», sagt Djelid. In welchem Umfang, müsse das BAG entscheiden.

Menschen aus China dürften zunächst nicht in grosser Zahl in die Schweiz einreisen. Hiesige Touristiker gehen davon aus, dass sie zunächst innerhalb Asiens und in für sie visafreie Regionen reisen. Zudem sind die Ängste und Bedenken vor dem Reisen möglicherweise noch gross. Ein anderer limitierender Faktor sind die nur wenigen Direktflüge nach China. Beim Flughafen Zürich heisst es, es lägen noch keine Informationen darüber vor, wann weitere wieder aufgenommen werden könnten. Für Verbindungen nach Festlandchina dürfte es «noch etwas dauern».

