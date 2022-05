Wer kann flüchtet: Exodus der Expats aus China

China Exodus der Expats: Wer kann, der flüchtet aus China In China lebende Ausländerinnen und Ausländer verlassen derzeit in Scharen ihre Wahlheimat. Chinesische Staatsbürger hingegen werden mit einer De-facto-Ausreisesperre daran gehindert. Fabian Kretschmer, Peking Jetzt kommentieren 14.05.2022, 05.00 Uhr

Leben im Gefängnis: Die Bewohnerinnen und Bewohner von Schanghai leben seit Wochen im Lockdown. Alex Plavevski / epa

Ohne Frage, auf den ersten Blick führt Anna Eschbach eine regelrechte Bilderbuch-Existenz: In Peking mischt die Kuratorin seit acht Jahren die lokale Kunstszene auf, mit ihrem australischen Ehemann hat sie zwei junge Töchter und gemeinsam leben sie in einer lichtdurchfluteten Altbauwohnung im Diplomatenviertel.

Doch mittlerweile ist die Tübingerin mehr als froh, ihre mit harter Arbeit aufgebaute Existenz hinter sich zu lassen. Es sei eine schwere Entscheidung gewesen. «Aber wir sind letztlich zu der Feststellung gekommen, dass sich die Lage hier auf absehbare Zeit nicht verändern wird», sagt Eschbach.

Was sie damit meint, ist die Lockdownpolitik der chinesischen Regierung, die kein Ende zu nehmen scheint. Während der Rest der Welt allmählich seine Pforten öffnet, riegelt sich das Reich der Mitte immer weiter ab: In Schanghai sitzen Millionen seit über anderthalb Monaten in ihren Wohnungen gefangen, und nun droht auch Peking ein ähnliches Schicksal.

Nach ersten Lockdowngerüchten rannten die Hauptstadtbewohnerinnen und Hauptstadtbewohner am Donnerstagabend panisch in die Supermärkte, wo sie in wenigen Stunden sämtliche Regale leerkauften.

Anna Eschbach: Sie geht. ZVG

Es waren die grausamen Ereignisse von Schanghai, die Anna Eschbach in ihrem Entscheid bestärkt haben, jetzt ihre Zelte abzubrechen: So wurden zu Beginn des Lockdowns Kleinkinder, die sich mit dem Virus infiziert haben, unter Zwang von ihren Eltern getrennt – und auf unbestimmte Zeit in Quarantäne-Spitäler abgeführt. «Als ich die Bilder sah, wollte ich nur noch ins nächste Flugzeug springen», sagt Eschbach. Ihr bereits gebuchter Flug geht in vier Wochen. Retourtickets wird sie keine buchen.

Wechat-Gruppen für Fluchtpläne

Und mit dieser Entscheidung steht sie nicht allein da. Eine am Donnerstag erschienene Blitzumfrage der deutschen Handelskammer bestätigt den Exodus der Expats. 28 Prozent der befragten Firmen gaben an, dass ausländische Mitarbeitende derzeit die Absicht haben, China zu verlassen. Ein Drittel davon möchte dies noch vor Ablauf des Arbeitsvertrags tun. «Der Grund ist klar: die aktuelle Covid-Politik», sagt Kammer-Präsident Jens Hildebrandt.

Persönliche Treffen sind in Peking längst schwierig geworden: Die Büros sind geschlossen, ebenso wie Restaurants und Cafés. Derzeit feiern viele Expats Abschiedsfeiern und formieren sich in Wechat-Gruppen, um sich über Ausreisemöglichkeiten auszutauschen.

Erst zu Beginn der Woche ist der Vizedirektor einer internationalen Schule in Peking in einer Nacht-und-Nebel-Aktion ausgeflogen. Dabei hatte er weder dem Personal noch den Schülern vorher Bescheid gesagt – offenbar, um eine Strafzahlung wegen des Bruchs seines Arbeitsvertrags zu vermeiden. «Meine Familie kommt zuerst. Ich riskiere nicht, dass wir im Fall einer Quarantäne getrennt werden», erklärte er sich später auf den sozialen Medien.

Bürger müssen bleiben, da ihre Pässe zerrissen wurden

Die in Scharen ausreisenden Ausländer sind jedoch nur die eine Seite der Medaille. Zeitgleich hat nämlich die Regierung für chinesische Staatsbürger am Donnerstag eine De-facto-Ausreisesperre verhängt. Schon zuvor ist es im Zuge der Pandemie nahezu unmöglich geworden, einen abgelaufenen Reisepass von den Behörden erneuert zu bekommen.

Nun dürfen Chinesinnen und Chinesen ganz hochoffiziell nur mehr mit «essenziellem» Grund das Land verlassen. Die Kriterien dafür werden von der Regierung definiert.

In den vergangenen Tagen haben etliche chinesische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger geklagt, dass Zollbeamte nach ihrer Rückkehr in die Volksrepublik ihre Reisepässe zerrissen hätten. Begründet wird die beschämende Massnahme mit dem rigiden Pandemieschutz.

Doch tatsächlich ist sie Teil einer viel alarmierenderen Entwicklung: Die Regierung unter Xi Jinping versucht mit immer radikaleren Mitteln, die internationalen Verbindungen der urbanen Bevölkerungsschichten zu trennen. Auch Anna Eschbach hat die Veränderungen einer zunehmend in sich gekehrten Gesellschaft beobachtet. Die Deutsche, die sich in der Kunstwelt stets als Brückenbauerin verstand, konnte zuletzt nur mehr in sehr eingeschränktem Rahmen arbeiten.

