Mit Shimao wankt der nächste chinesische Immobilienkonzern

Häusermarkt Chinas Immobilienbranche kommt nicht auf die Sprünge – nach Evergrande droht nächstem Unternehmen Insolvenz Evergrande war erst der Anfang: Mit Shimao droht nun dem nächsten grossen Bauträger die Insolvenz. Der Häusermarkt wurde hart von den «Null Covid»-Massnahmen getroffen, doch die strukturellen Probleme liegen tiefer. Fabian Kretschmer, Peking Jetzt kommentieren 09.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusive Wohnanlage in der Stadt Huai’an, in der ostchinesischen Provinz Jiangsu. Future Publishing / via Getty Imag

Nun ist auch der nächste Immobilienriese gefallen: Shimao, bekannt für seine exklusiven Wohnanlagen und noblen Hotelobjekte, hat am vergangenen Sonntag eine Zahlungsfrist für Anleihen in Höhe von über 1 Milliarde Dollar verstreichen lassen. Vor der Hongkonger Börse rechtfertigte sich der Bauträger mit «Marktunsicherheiten» und «schwierigen Betriebs- und Finanzierungsbedingungen». Immerhin zwei Gläubiger sollen sich bislang bereiterklärt haben, dem Shanghaier Konzern Shimao eine Atempause zu verschaffen und bestehende Fristen zu verlängern.

Seit nun mehr zwei Jahren schlängelt sich Chinas aufgeheizter Immobiliensektor von einer Krise zur nächsten, bislang ohne Hoffnung auf nachhaltige Entspannung. Insbesondere die Tragödie rund um den mittlerweile zahlungsunfähigen Marktführer Evergrande, der mit über 300 Milliarden Dollar als am höchsten verschuldetes Unternehmen der Welt notorische Bekanntheit erlangte, sorgte weltweit für Schlagzeilen. Seither ist die mediale Aufmerksamkeit zwar abgeebbt, doch das Problem ist keineswegs verschwunden: Etliche weiter Immobilienunternehmen mussten seither das Handtuch werfen, und sie werden wohl längst nicht die letzten sein.

Ratenzahlungen werden in Naturalien akzeptiert

Die flächendeckenden Lockdowns in der ersten Jahreshälfte 2022 haben nun dazu geführt, dass insbesondere in den wohlhabenden Ostküstenmetropolen Eigenheimkäufe nahezu vollständig zum Erliegen gekommen sind. Die Bevölkerung ist im dritten Jahr der «Null Covid»-Strategie ohnehin zutiefst verunsichert und zehrt von ihrem Ersparten. Die Baubranche bekommt dies überproportional zu spüren: Laut Medienberichten sind etwa kleinere Immobilienentwickler in den Provinzen dazu übergegangen, von ihren Kunden auch landwirtschaftliche Ernteerträge als Ratenzahlungen zu akzeptieren, falls diese nicht liquide sind.

Die Pandemie ist nur ein Beschleuniger von strukturellen Problemen, die wesentlich weiter zurückreichen. Chinas Immobilienbranche, die laut Schätzungen indirekt bis zu einem Drittel der nationalen Wirtschaftsleistung ausmacht, hat seit den 1990er-Jahren einen anhaltenden Boom erfahren. Die weltweit grösste Bevölkerung zog in Massen von ländlichen Gegenden in die grossen Städte, wo jedes Jahr mehrere Millionen von bitterer Armut in die Mittelschicht aufstiegen. Firmen wie Evergrande, Fantasia und Shimao bauten dafür die passenden Wohnungen: Riesige Apartmentsiedlungen, die sich entlang der ausfransenden Metropolen wie Dominosteine bis zum Horizont aneinanderreihen.

Doch die Goldgräberstimmung führte zu immer mehr Gier und Grössenwahn. Kredite wurden leichtfertig ausgegeben, das System konnte irgendwann nur mehr unter stetig wachsenden Schulden aufrechterhalten werden. Der Markt war irgendwann derart aufgeheizt, dass nicht wenige Experten vor dem Platzen der Blase warnten. Verstärkt wurde die Entwicklung auch von den riesigen Summen an Privaterspartem, das die chinesische Mittelschicht in Eigenheime parkte – oft aus Mangel an alternativen Investitionsmöglichkeiten. Riesige Geisterstädte aus leerstehenden Zweitwohnungen und Bürogebäuden waren die Folge. Die Preise für Neubauten stiegen in die Höhe, während die Kaufkraft der Bevölkerung längst nicht mehr mithalten konnte.

2020 schritt Xi Jinping schliesslich mit neuen «roten Linien» für die Immobilienunternehmen ein. Die Regierung verschärfte die gesetzlichen Anforderungen zur Kreditvergabe deutlich. Es dauerte nur wenige Wochen, ehe die ersten Bauträger zu straucheln begannen – und Zahlungsfristen verstreichen liessen. Dies verunsicherte die Banken und nicht zuletzt besorgte Anleger zunehmend. Schliesslich konnten auch sie sich nicht mehr blind darauf verlassen, dass notfalls der Staat als finanzieller Retter einspringen würde.

Peking beschliesst Reihe von Hilfsmassnahmen

Mit einigen Hilfsmassnahmen möchte Peking nun der Baubranche helfen, wieder auf die Beine zu kommen. Im vergangenen halben Jahr hat die chinesische Zentralbank etwa die Kreditbeschränkungen wieder gelockert und die Hypothekenzinsen gesenkt. Doch die Krise kann nicht ohne schmerzliche Reformen gelöst werden, das zeigt nun die aktuelle Zahlungsunfähigkeit von Shimao, des immerhin vierzehntgrössten Immobilienentwickler des Landes.

Der 2001 vom Milliardär Hui Wing Mau gegründete Konzern hat unter anderem den Wolkenkratzer Shanghais errichtet und betreibt in sämtlichen Ostküstenmetropolen riesige Luxuswohnanlagen. Doch schon länger ist der Konzern angeschlagen, der Schuldenberg hat sich laut Schätzungen von Bloomberg auf über 10 Milliarden Dollar angehäuft. Die in Hongkong kotierten Shimao-Aktien sind im vergangenen Jahr um 75 Prozent abgestürzt, ehe der Handel Ende März 2022 suspendiert wurde.

Mit der sich nun etwas entspannenden Corona-Lage in China lässt sich zumindest ein Hoffnungsschimmer für die Immobilienbranche ausmachen. Eigenheim-Verkäufe haben in den führenden Metropolen im Juni um bis zu einem Drittel wieder angezogen. Anders hingegen sieht es in den Provinzen aus: Dort sind die Immobilienpreise im Jahresvergleich um teilweise über 40 Prozent eingebrochen.

