Fragen & Antworten CKW-Kunden erhalten intelligente Stromzähler: Das sind die wichtigsten Fragen und Antworten Über die nächsten Jahre ersetzt die CKW alte Stromzähler durch Smart Meter. Das müssen Kunden jetzt wissen. Maurizio Minetti 25.08.2020, 11.30 Uhr

Der Zentralschweizer Stromanbieter CKW hat angekündigt, in seinem Versorgungsgebiet flächendeckend alle Stromzähler durch intelligente Messsysteme (sogenannte Smart Meter) zu ersetzen. Darum geht es.

Zur Einführung ein Video der CKW:

Ein Smart Meter ist praktisch eine digitale Version des herkömmlichen Stromzählers. Er besteht ausser aus einem elektronischen Zähler, der viertelstündlich den Zählerstand misst, auch aus einem sogenannten Kommunikationsmodul, das einmal am Tag die Tageswerte an die CKW zur Weiterverarbeitung sendet.



Ein CKW-Mitarbeiter mit einem aktuellen Smart Meter der dänischen Firma Kamstrup ohne Abdeckung (links) und einem herkömmlichen elektromechanischen Stromzähler. Bild: PD

In erster Linie geht es darum, dass sich Energiesparpotenziale einfacher erkennen lassen. Der Kunde kann den eigenen Stromverbrauch im Kundenportal einsehen. So erkennt er Stromfresser – und kann diese gezielt ausmerzen. Die auf Verbrauchsschätzungen basierenden Teilrechnungen werden durch Rechnungen mit exakten Messdaten ersetzt. Zudem entfällt die Zählerablesung vor Ort. Weil die Systeme vernetzt sind, kann die CKW ausserdem Fragen der Kunden zum Energieverbrauch schneller beantworten. Durch die Smart Meter erhält der Netzbetreiber ein Vielfaches an Daten zu Stromverbrauch und Netzzuständen im Vergleich zu bisher. Diese Daten können genutzt werden, um das Stromnetz effizienter zu planen und betreiben.

Die CKW geht heute davon aus, dass mit den Daten aus den Smart Metern bei den Endkunden eine Sensibilisierung für den Stromverbrauch und damit Energieeffizienz-Gewinne bewirkt werden können. Laut einer Studie des Bundesamts für Energie können diese rund 1,8 Prozent des gesamten schweizerischen Stromverbrauchs ausmachen.

Grundsätzlich nicht. Allerdings können Netzbetreiber gemäss Gesetz die entstehenden Kosten des Zählerwechsels über die Netzentgelte abrechnen. Die CKW verzichtet jedoch auf eine Anpassung der Netzentgelte, wie sie auf Anfrage festhält. Jeder Kunde kann die Verbrauchsdaten im Kundenportal aus der Vergangenheit bis hin zum Vortag viertelstundengenau kostenlos ablesen. Wenn ein Kunde seinen Verbrauch aber live und sekundengenau ablesen will, dann benötigt er ein Kommunikationsmodul, das rund 150 Franken kostet.

Man nehme diese Ängste sehr ernst, heisst es bei der CKW. «Sämtliche Zählerdaten werden jederzeit verschlüsselt übermittelt und sie enthalten keine kundenspezifischen Informationen», erklärt der Stromanbieter. Die Systeme der CKW, in denen sie weiterverarbeitet werden, seien mehrfach gegen unberechtigten Zugriff und Manipulation gesichert. Die internen Prozesse würden durch eine externe Stelle geprüft. Grundsätzlich dürfen nur Messsysteme eingesetzt werden, deren Elemente eine Datensicherheitsprüfung erfolgreich bestanden haben. Die Prüfung wird durch das Eidgenössische Institut für Metrologie unter Einbezug dritter Prüfstellen durchgeführt. Die CKW liess sich vom Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten beraten. Dieser hat auf seiner Webseite ausführliche Erläuterungen zur Datenschutzproblematik von intelligenten Messsystemen aufgeführt.

Schweizer Stromnetzbetreiber müssen bis 2027 mindestens 80 Prozent der herkömmlichen Stromzähler durch Smart Meter ersetzen. Das verlangt die Stromversorgungsverordnung des Bundes vom 1. Januar 2018, die im Rahmen der Energiestrategie 2050 überarbeitet und vom Schweizer Volk angenommen wurde. Trotzdem können CKW-Kunden grundsätzlich auf Smart Meter verzichten. Aus technischen und rechtlichen Gründen muss der bestehende Zähler dennoch ausgetauscht werden. Der neue Zähler besitzt dann aber keinerlei Übertragungsfunktionen, daher wäre in diesem Fall nach wie vor einmal pro Jahr eine Ablesung vor Ort notwendig. Die entstehenden Mehrkosten für die Installation des neuen Zählers sowie jährlich anfallende Ablesekosten werden bei einem Verzicht auf Smart Meter dem Kunden in Rechnung gestellt – dies sieht der Gesetzgeber so vor.

Der Start erfolgte dieser Tage in Schüpfheim. Die intelligenten Messsysteme werden nun in den nächsten gut drei Jahren im gesamten Versorgungsgebiet der CKW installiert. Insgesamt sind rund 180'000 Zähler zu wechseln. Der Installationstermin wird den Kunden per Brief mitgeteilt.

Smart-Meter-Installation in Schüpfheim. Bild: PD

Über die nächsten 15 Jahre investiert die CKW einen mittleren, zweistelligen Millionenbetrag in den Zählerersatz. Diese Kosten beinhalten Installation und Betrieb.

Die CKW hat seit 2010 Erfahrungen mit intelligenten Messsystemen gesammelt und bereits über 20’000 Smart Meter installiert, einerseits im eigenen Netzgebiet, andererseits auch im Auftrag weiterer Verteilnetzbetreiber. In dieser Zeit wurden verschiedene Kommunikations-Technologien getestet. Die zum Einsatz kommende Funktechnologie habe sich insbesondere in den überwiegend ländlichen Gebieten der Zentralschweiz gegenüber anderen Technologien in Bezug auf die Stabilität bewährt, heisst es bei der CKW.

Der Lieferant der Smart Meter für den Rollout der CKW wurde aufgrund der Grösse des Auftrags über eine europaweite öffentliche Ausschreibung ermittelt. Hierbei wurden technische Mindestanforderungen und ein Bewertungssystem angewendet, das sowohl Preis als auch Leistung der Anbieter berücksichtigte. Unter den zahlreichen Teilnehmern aus der Schweiz und anderen europäischen Ländern konnte die dänische Firma Kamstrup die Ausschreibung mit dem besten Angebot für sich bestimmen. Allerdings erhält auch der Zuger Smart-Meter-Hersteller Landis+Gyr einen kleineren Teil. «Landis+Gyr hat an der Ausschreibung ebenfalls teilgenommen und davon jenen Teil gewonnen, welcher die neuste technologische Zählergeneration auf Basis der Narrowband-Internet-der-Dinge-Kommunikationstechnologie betrifft», heisst es auf Anfrage. Im Prinzip

