Clariant und Sabic lösen ihre Bande

Chemiehersteller Clariant legt endlich definitive Zahlen vor – und sorgt für Übernahmespekulationen Der Spezialchemiehersteller und seine saudische Hauptaktionärin Sabic lösen ihre vertragliche Bande. Die arg verspätete Generalversammlung soll im Juni nachgeholt werden.

Die Clariant-Akte legte am Dienstag ordentlich zu. Keystone

Der Muttenzer Spezialchemiehersteller Clariant macht wichtige Schritte in der Bewältigung seiner turbulenten Vergangenheit. Am 24. Juni soll endlich die Generalversammlung über die Bühne gehen, die wegen einer im Februar publik gewordenen Bilanzmanipulationsaffäre so weit hinausgeschoben werden musste.