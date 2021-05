CO2-Ausstoss Elektroautos gewinnen Marktanteile – doch die Schweizer Neuwagenflotte ist klimaschädlicher als im Rest Europas Mittlerweile fährt fast jedes zehnte hierzulande verkaufte Auto elektrisch. Doch im europaweiten Vergleich schneidet der hiesige Neuwagenpark schlecht ab. Stefan Ehrbar 22.05.2021, 05.00 Uhr

In der Schweiz werden viele schwere Autos verkauft. Sandra Ardizzone

Mit 9 Prozent Marktanteil erreichten Elektroautos im April einen neuen Rekordwert an den Neuzulassungen. Das zeigt die Statistik des Verbands Auto Schweiz. Noch vor vier Jahren hatte dieser Anteil bei erst gut einem Prozent gelegen. Ähnlich stark gewachsen ist der Marktanteil der Plug-In-Hybride, also der Autos, die sowohl einen konventionellen Verbrennermotor als auch einen Akku beinhalten, der mit einem Stecker aufgeladen werden kann. Ihr Anteil betrug im April knapp 8 Prozent.

Alles anzeigen

Obwohl die Zahl der Autos mit alternativen Antrieben wächst, ist der Schweizer Neuwagenpark im europaweiten Vergleich noch immer jener mit dem höchsten CO 2 -Ausstoss. Das zeigen Daten von 2019 – und auch die für Juli erwarteten Zahlen des letzten Jahres dürften an diesem Bild nichts ändern. Mit ein Grund ist, dass Schweizer deutlich schwerere und grössere Autos kaufen als der Rest Europas, und mit einem Anteil von etwa 50 Prozent sind überdurchschnittlich viele Autos mit einem Allradantrieb ausgestattet.

Bei den Elektroautos lag die Schweiz zuletzt im vorderen Mittelfeld. In einigen Ländern Europas wie Norwegen, den Niederlanden oder Schweden war der Anteil der Elektrofahrzeuge deutlich höher als hierzulande, in anderen wie Deutschland, Italien oder Frankreich hingegen tiefer.

Alles anzeigen

Allerdings haben viele Länder Europas reagiert und fördern den Kauf von Elektroautos mit hohen Subventionen. Mit umgerechnet bis zu 10'000 Franken wird der Kauf von Elektroautos mit einem Listenpreis von unter 40'000 Euro (umgerechnet 44'000 Franken) in Deutschland angekurbelt. Selbst der Kauf von Plug-In-Hybriden wird mit umgerechnet bis zu 7400 Franken gefördert.

In Frankreich schoss der Staat letztes Jahr beim Kauf eines Elektroautos bis zu 7000 Euro zu, Geringverdiener konnten mit weiteren Zuschüssen auf Summen von bis zu 12'000 Euro hoffen. Österreich wiederum zahlt 5000 Euro an den Kauf eines Elektrofahrzeugs. In der Schweiz gibt es eine solche Förderung nur vereinzelt: Im Kanton Tessin erhalten Käufer von Elektroautos und die Hersteller eine Prämie von je 2000 Franken.

Wenig Förderung in der Schweiz

Der Kanton Thurgau spricht 2000 Franken für Käufer eines Elektroautos, der Kanton Wallis 3500 Franken. Diverse Kantone schütten zudem Prämien an Unternehmen aus, die Elektrofahrzeuge beschaffen oder Ladestationen installieren. Einen anderen Weg geht die Stadt St. Gallen: In Zusammenarbeit mit dem Auto-Abo-Anbieter Carify vergibt sie Förderbeiträge von 100 Franken pro Monat für Einwohner, welche über das HSG-Spinoff ein Elektroauto beziehen.

Neben der geringen Förderung kommt erschwerend hinzu, dass Hersteller in der Schweiz eine grosszügigere Übergangsregelung erhalten haben. Sie müssen für den gleichen CO 2 -Ausstoss ihrer Flotte weniger Sanktionen bezahlen als in der EU. Das führt derzeit dazu, dass viele Hersteller ihre Elektroautos lieber im umliegenden Ausland verkaufen. In der Schweiz führt das zu Lieferproblemen. «Die Herausforderung bei Elektroautos ist momentan die Verfügbarkeit. Die Nachfrage in Europa ist gross und wir spüren, dass die Schweiz bei grossen Marken nicht immer Priorität hat», sagte etwa die Co-Gründerin des Auto-Anbieters Carvolution Léa Miggiano, kürzlich in einem Interview.

Zuletzt ist der Anteil der Elektroautos an den Neuzulassungen denn auch schwächer gestiegen als in der Vergangenheit. In den ersten vier Monaten betrug ihr Anteil kumuliert 8,5 Prozent – nur 0,3 Prozentpunkte mehr als im Jahr 2020. Unter den meistverkauften 10 Modellen war kein rein elektrisches Fahrzeug.

Alles anzeigen