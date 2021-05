Interview «Kantönligeist ist nicht mehr zeitgemäss»: Concordia-CEO plädiert für ein Umdenken im Gesundheitswesen Nikolai Dittli, Chef des Luzerner Versicherers Concordia sagt, im Gesundheitswesen müsse man dringend grösser denken, das habe die Coronakrise gezeigt. Er führt die Zentralschweiz als positives Beispiel heran. Gregory Remez 07.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das vergangene Jahr war von vielen Unsicherheiten geprägt. Was war die grösste Sorge der Versicherten?

Nikolai Dittli: Die grösste Sorge betraf sicherlich die Behandlungskosten im Fall einer Corona-Erkrankung. Die Leute wollten wissen, ob ihnen Coronatests oder stationäre Spitalaufenthalte vergütet werden. Hier hat uns unsere gute Reservesituation geholfen, den Versicherten die Sicherheit zu geben, dass sie zu ihren Leistungen kommen. Bereits kurz nach Ausbruch der Pandemie haben wir festgestellt, dass wir dank unserer Rücklagen selbst die schlimmsten Szenarien abfedern könnten.

Seit 2003 Concordia-CEO: Nikolai Dittli, 55, im Luzerner Firmensitz. Bilder: Manuela Jans-Koch (7. März 2019)

Wie lautet die Coronabilanz bei Concordia?

Im letzten Jahr haben wir rund 40 Millionen Franken allein für Coronafälle aufgewendet. In diesem Jahr dürfte die Zahl noch etwas höher ausfallen, weil nun die Impfungen dazukommen. Hier rechnen wir mit rund 20 Millionen Franken. Die effektive Coronabilanz wird man aber wohl erst in ein paar Jahren ziehen können, wenn auch alle Folgekosten mit eingerechnet sind. Etwa wenn Nachimpfungen nötig werden.

Nun sind die Gesundheitskosten im vergangenen Jahr entgegen den Befürchtungen nur marginal gestiegen. Kommt die Kostenexplosion nun einfach verzögert?

Der leichte Anstieg der Gesundheitskosten von 0,3 Prozent ist ja darauf zurückzuführen, dass nach dem Operationsstopp im Frühling bereits im Sommer wieder erste Behandlungen, die wegen Corona ausgesetzt wurden, nachgeholt wurden. Wenn es dieses Jahr keinen Operationsstopp gibt, was ich sehr hoffe, dann dürfte uns wieder eine Teuerung im üblichen Bereich zwischen 3 und 4 Prozent ins Haus stehen. Es ist aber noch viel zu früh, um seriöse Prognosen zu den zukünftigen Prämien abzugeben.

Welche Schwächen des Schweizer Gesundheitswesens hat die Krise zum Vorschein gebracht?

Es hat sich gezeigt, dass der Kantönligeist in einem modernen Gesundheitswesen nicht mehr zeitgemäss ist. Angesichts der heutigen Mobilität der Leute ist er schlicht nicht mehr angemessen. Da muss man dringend über die Bücher und mehr in Regionen oder grösseren Gebieten denken. Die Zentralschweiz ist übrigens ein gutes Beispiel dafür, wie man schrittweise von diesem Kantönligeist wegkommen kann.

Inwiefern?

Es hat fast schon Modellcharakter, wie das Luzerner Kantonsspital als Zentrumsspital mit den kleineren Spitälern aus der Region zusammenarbeitet.

Apropos Spitäler: Viele haben wegen Corona zum Teil grosse Defizite eingefahren, auch das Luzerner Kantonsspital. Wie liesse sich die Situation entspannen?

Wir können im Prinzip keine Aussagen dazu machen. Interessanterweise haben wir im letzten Jahr gleich viele Leistungen an die Spitäler ausbezahlt wie in den Jahren davor. Wir können in unseren Zahlen also keinen Corona-Effekt erkennen.

Wären in dieser schwierigen Situation aber nicht auch die Krankenkassen als Gesundheitspartner gefordert? Viele konnten ihre Reserven trotz Krise gar aufstocken.

Das ist eine müssige Diskussion. Die Reserven gehören den Versicherten. Das Krankenversicherungsgesetz ist in diesem Punkt eindeutig. Die Prämien dürfen nur für Diagnose- und Heilungskosten bei Krankheiten eingesetzt werden. Und die Reserven werden ja aus den Prämien gebildet. Es kann nicht sein, dass Prämienzahler für die Finanzierung von nicht durchgeführten Behandlungen aufkommen.

Nikolai Dittli.

Was tut Concordia, um den internen Aufwand zu senken? Bei den Verwaltungskosten zum Beispiel gibt es im Vergleich zur Konkurrenz noch etwas Luft nach oben.

In der Grundversicherung hängen die Verwaltungskosten stark mit der Prämie zusammen. Ist diese tief wie bei uns, liegen die Verwaltungskosten eher bei 5 als bei 4 Prozent. Zudem ist weniger die Höhe der Verwaltungskosten entscheidend, sondern was man daraus macht. Wir finanzieren damit unter anderem unser Aussenstellennetz, wo sich Versicherte bei Bedarf persönlich beraten lassen können.

Gäbe es hier nicht Sparpotenzial? Concordia hat nach wie vor das grösste Aussenstellennetz der Schweiz. Ist das noch zeitgemäss?

Wir sind überzeugt, dass es nebst digitalen Angeboten stets auch persönliche Beratungsangebote braucht. Das haben wir gerade auch in der Coronazeit gespürt. Viele Versicherte haben das Gespräch mit uns gesucht, weil sie Angst hatten oder Rat brauchten. Wir werden deshalb auch in Zukunft an unserem Aussenstellennetz festhalten.

Was erwarten Sie vom laufenden Jahr?

Wir werden alles daransetzen, dass die Kosten nicht weiter steigen und die Prämien bezahlbar bleiben. Zudem dürfen sich unsere Versicherten erneut über eine Rückzahlung freuen. Hier folgen wir ganz dem Motto: Unsere Reserven sind die Reserven unserer Versicherten.