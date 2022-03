Null-Covid: China schickt Shenzhen in den Lockdown

Corona 17,5 Millionen Einwohner im Lockdown: China riegelt die Grossstadt Shenzhen komplett ab Einer chinesischen Metropole nach der anderen droht ein flächendeckender Lockdown. Schon jetzt steht fest, dass die Volksrepublik ihr ambitioniertes Wachstumsziel für 2022 nicht mehr erreichen wird. Fabian Kretschmer, Peking Jetzt kommentieren 14.03.2022, 16.00 Uhr

Geschlossen: Shenzhen ist seit Sonntag zu. Getty Images

Auch in Peking ist die Anspannung der Behörden deutlich zu spüren: Vor den Testzentren bildeten sich am Montagmorgen Menschenschlangen von hunderten Metern, und auf dem gesamten Stadtgebiet werden immer mehr Wohnsiedlungen abgeriegelt. Eine von ihnen ist die Anlage «Xibahe Zhongli», auf dem etliche Gesundheitsmitarbeiter in weissen Ganzkörperanzügen umherschwirren. Sie haben vier blaue Zelte aufgebaut, in denen die Anwohnerinnen und Anwohner bis Mitternacht für die regelmässigen PCR-Tests anstehen.

In Shenzhen hat es nun die ganze Stadt erwischt. Sämtliche 17,5 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern sind seit Sonntagabend im Lockdown. Sie dürfen in der kommenden Woche ihre Apartmentsiedlungen nicht verlassen. Sämtlicher öffentliche Nahverkehr ist ausgesetzt, Bürogebäude bleiben geschlossen und auch am Hafen Yantian sollen nach Angaben der Logistikfirma Seko keine neuen Schiffe mehr beladen werden.

Das drittwichtigste Wirtschaftszentrum des Landes

Damit ist die Tech-Metropole das bislang folgenreichste Opfer der chinesischen Null-Covid-Politik. Nach Peking und Schanghai ist die südchinesische Stadt schliesslich das drittwichtigste Wirtschaftszentrum des Landes. Die ökonomische Wertschöpfung Shenzhens ist nahezu so hoch wie in Österreich.

Doch es ist beileibe nicht die einzige Gegend im Lockdown. Am Montag hat die nationale Gesundheitskommission lokale Infektionen in insgesamt 56 Städten vermeldet. In den letzten zwei Tagen waren es über 5000 Ansteckungen – jede einzelne führt zu Massentestungen und Abriegelungen.

Auch in Schanghai gleicht sich der Alltag immer stärker einem de facto Lockdown an: Die Behörden haben die Bewohnerinnen und Bewohner angewiesen, nach Möglichkeit die Stadt nicht mehr zu verlassen. Zudem wurden sämtliche Passagierflugzeuge in andere Städte umgeleitet. Ganz ähnlich sieht es auch in der Ostküstenstadt Qingdao aus, wo die Menschen ebenfalls dazu angehalten sind, nicht auszureisen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die nächste Wirtschaftsmetropole vollkommen dicht macht.

Die Volkswagen-Fabriken stehen still

Nicht zuletzt ist mit Jilin im Nordosten des Landes eine gesamte Provinz, die flächenmässig etwa zweimal so gross wie Ungarn ist, abgesperrt. Dort leben rund 24 Millionen Einwohner. Volkswagen, das dort gemeinsam mit einem chinesischen Staatsunternehmen mehrere Produktionsstandorte betreibt, musste bereits die Produktion in drei Werken vorübergehend suspendieren.

Schon jetzt ist den meisten Ökonomen klar: Das für 2022 ausgegebene Wachstum von 5,5 Prozentpunkten wird wohl nicht zu erreichen sein. Schon vor den Omikron-Ausbrüchen galt das Planziel als extrem ambitioniert, mittlerweile ist es erst recht utopisch. Überall im Land ist zu spüren, dass das Virus nicht nur die Reisetätigkeit in China auf ein Minimum reduziert, sondern auch den Binnenkonsum weiter massiv lähmt. Viele Chinesinnen und Chinesen sind verängstigt, unnötigerweise in Restaurants oder Einkaufszentren zu gehen, wenn sie dafür rückwirkend als mögliche Kontaktpersonen von Corona-Fällen identifiziert – und in Quarantäne geschickt werden.

Festhalten an der Null-Covid-Strategie

Doch, und das machen die führenden Epidemiologen des Landes in ihren Aussagen mehr als deutlich: An der Null-Covid-Strategie wird man auf absehbare Zeit trotz einer zuletzt aufflammenden Debatte nicht abweichen. Den einzig möglichen Exit-Plan hatte man im vergangenen Jahr verpasst: Biontech stand kurz davor, seinen mRNA-Impfstoff für den chinesischen Markt in einer Kooperation mit dem Pharmakonzern Fosun produzieren zu lassen. Doch die chinesische Regierung verweigerte sämtlichen ausländischen Vakzinen bis heute die Zulassung.

Die heimischen Totimpfstoffe von Sinopharm und Sinovac bieten zwar auch prinzipiell Schutz vor schweren Verlaufen – aber nicht in dem Masse, als dass die Regierung gewillt ist, eine Lockerung ihrer epidemiologischen Massnahmen zu riskieren. Denn in vielen Teilen des Landes ist das Gesundheitssystem nur rudimentär entwickelt.

