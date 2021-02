Corona-Hochzeit Den schönsten Tag erneut verschieben – eine Hochzeitsplanerin klagt: «Die Paare sind am Ende» Trauung mit Maske und ohne die besten Freunde? Für Brautpaare unvorstellbar. Deshalb werden viele Hochzeiten erneut verschoben, neue Anfragen bleiben aus. Eine Hochzeitsplanerin erzählt, wie die Pandemie die Branche lahmlegt. Sarah Kunz 16.02.2021, 05.00 Uhr

Viele Paare verschieben ihre Hochzeit – teils bereits zum dritten Mal. Darunter leiden auch Hochzeitsplaner und alle anderen Beteiligten. Archivbild: Sandra Ardizzone

Die Liebe feiern. Unter Coronabedingungen ein schwieriges Unterfangen. Selbst bei den standesamtlichen Hochzeiten ist ein Einbruch sichtbar: Haben sich im Jahr 2019 noch knapp 39’000 Paare das Ja-Wort gegeben, waren es 2020 bis Ende November nur gut 31’000. Gefeiert wurde noch weniger, selbst wenn es zu den Festen keine konkreten Zahlen gibt. Viele Hochzeiten wurden verschoben, in der Hoffnung, dass es in diesem Jahr besser wird, dass wir das Virus in den Griff kriegen. Doch Fehlanzeige. Die ersten Trauungen werden bereits verschoben oder abgesagt; neue Anfragen bleiben sogar gänzlich aus.

Hochzeitsplanerin Lucia Lazzaro ZVG

«Für unsere Branche ist die Situation tragisch», sagt Lucia Lazzaro. Sie ist Präsidentin des Verbands unabhängiger schweizerischer Hochzeitsplaner und führt selbst ein Hochzeitsunternehmen. Spezialisiert ist sie auf ausländische Hochzeiten und begleitet hauptsächlich Schweizer Paare, die in Italien heiraten möchten. «Mich hat es wegen der Reisebestimmungen doppelt so hart getroffen», sagt Lazzaro. Aber für alle Hochzeitsplaner sei die Saison extrem kurz ausgefallen. Gerade einmal ein Fünftel ihrer geplanten Hochzeiten konnte Lazzaro wirklich durchführen.

«Hätte ich keinen Mann, der ebenfalls Geld nach Hause bringt, wüsste ich nicht, was mit mir passieren würde.»

Zwar erhalte sie einen Zuschuss der Sozialversicherungsanstalt. Der reiche aber nirgends hin. Andere Unternehmen hätten Kurzarbeit angemeldet. Doch auch das genüge nicht, um sich über Wasser zu halten. «Ich kenne einige, die einen weiteren Job annehmen oder sogar gänzlich den Bettel hinwerfen mussten.» Aber nicht nur das Geschäft der Hochzeitsplaner ist von den Einschränkungen betroffen: Fotografen, Make-up Artisten, Konditoren, Floristen, Trauungsgestalter, Caterer. Sie leiden alle gleichermassen.

Auch Brautmodegeschäfte gehören zu den Leidtragenden der Coronakrise. Archivbild: Sandra Ardizzone

Hochzeitsgäste sollen sich testen lassen können

So viele verschiedene Unternehmer sind an einer Hochzeit beteiligt. «Und doch gehen wir einfach vergessen», sagt Lazzaro. Für die Branche brauche es spezifische Lösungen, findet die Verbandspräsidentin, und hat auch gleich einen Vorschlag parat:

«Brautpaar und Gäste könnten sich doch zwei Tage vor der Hochzeit testen lassen.»

So wie beim Reisen. «Es muss schliesslich auch keine Hochzeit mit 100 Gästen werden, ein Fest im kleineren Rahmen wäre ein Anfang», sagt Lazzaro. Und wenn PCR-Tests für Trauungen keine Möglichkeit darstelle, brauche es eine Lösung für alle beteiligten Unternehmen. Schliesslich handle es sich nicht um einen Geburtstag, der einmal im Jahr stattfindet. «Eine Hochzeit ist an einem ganz anderen emotionalen Ort angesiedelt.»

«Ich kann nicht einmal mehr zählen, wie viele weinende Bräute ich schon am Telefon hatte», sagt Lazzaro. «Die Paare sind am Ende, sie haben keine Freude mehr.» Und das an einem Tag, der eigentlich der schönste ihres Lebens werden sollte. Für Hochzeitsplaner ist die emotionale Situation ebenfalls eine Herausforderung: «Unser Beruf ist auch eine Herzensangelegenheit», sagt Lazzaro. Sie versuche positiv zu bleiben, vorwärts zu schauen, für die Paare stark zu sein. «Aber auch bei mir ist allmählich die Puste raus.»

Zukünftige Braut: «Letztes Jahr ging es mir besser»

Die gesamte Branche ist müde. «Wir nehmen dieselbe Hochzeit teilweise schon zum dritten Mal in die Hand», sagt Lazzaro. Noch eine weitere Verschiebung komme bald nicht mehr in Frage. Schliesslich wolle niemand im Leben stehen bleiben und drei Jahre lang warten, bis man den nächsten Schritt machen kann – vor allem die Kinderplanung werde durch das Warten auf Eis gelegt. Irgendwann storniere man dann einfach, lasse den Traum Traum bleiben. Irgendwann reiche die Kraft einfach nicht mehr aus.

«Wir waren vor einem Jahr am genau gleichen Punkt wie jetzt», erzählt eine Braut. Ende April 2020 haben sie und ihr Bräutigam entschieden, die Hochzeit auf dieses Jahr zu verschieben. Damals hatten sie noch Hoffnung. «Letztes Jahr ging es mir besser», sagt die Braut. «Jetzt ist es schwieriger, ich spüre, dass ich emotional stärker darunter leide.» Die Frage bleibt auch jetzt, ob ihr Fest am geplanten Datum dann so stattfinden kann, wie sie es sich wünschen würden. Ein Plan C liegt bereits vor. Denn eine Hochzeit mit Masken kann sich das Paar nicht vorstellen. «Was jetzt kommt, können wir nicht länger beeinflussen. Das nimmt uns den Druck», sagt die Braut. Und letztlich gäbe es immer Schlimmeres, die Welt gehe schliesslich nicht unter. Sie sagt:

«So oder so wird es für uns ein ganz besonderer Tag werden.»

Auch für die Hochzeitsplaner ist die Ungewissheit herausfordernd. Weil die Coronabeschränkungen ständig ändern und niemand mehr voraussagen kann, wie die Zukunft aussieht, leide die Professionalität: «Wir können unsere Arbeit nicht länger so ausführen, wie wir es uns gewohnt sind», sagt Lazzaro. «Normalerweise können wir für die Brautpaare vorausschauen und sie beraten.» Jetzt herrsche eine grosse Unsicherheit, man plane völlig ins Blaue hinein, nicht einmal die Anzahl der Gäste lasse sich festlegen.

Viele beliebte Locations sind bereits ausgebucht

Wegen der ständigen Verschiebungen seien ausserdem viele Hochzeitslocations für dieses Jahr bereits ausgebucht – vor allem an Samstagen. Das läge auch daran, dass für eine Hochzeit teilweise doppelte Buchungen vorliegen, um kurzfristig reagieren zu können. Nun hofft Lazzaro noch darauf, dass die Maskenpflicht gelockert werde.

«Wer will schon Fotos vom schönsten Tag, auf denen alle Masken tragen?»

Trotz aller Schwierigkeiten versucht Lazzaro positiv zu bleiben und das Gute zu sehen: «Weil alles abgesagt wurde, konnte ich den ersten Sommer seit neun Jahren zu Hause bei meiner Tochter verbringen.» Man habe wieder Zeit, inne zu halten und sich neuen Projekten zu widmen. Diese Zeit habe sonst immer gefehlt. Aus diesen positiven Gedanken schöpfe sie Kraft für die kommende Zeit – komme was wolle.