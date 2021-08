Corona Kleinere Betriebe hadern mit Ausfällen nach Impfungen Nach einer Coronaimpfung kann es zu Nebenwirkungen und damit zu Arbeitsausfällen kommen. Das bereitet manch kleinerem Betrieb Sorgen. Doch seien die wirtschaftlichen Risiken durch ungeimpftes Personal weitaus höher, sagt das Seco. Gregory Remez 13.08.2021, 05.00 Uhr

Was passieren kann, wenn in kleineren und mittleren Unternehmen eine Person plötzlich an Corona erkrankt, konnte man in den vergangenen Wochen und Monaten bedauerlicherweise zuhauf beobachten. Im schlimmsten Fall blieb der Betrieb über Tage hinweg geschlossen, weil die gesamte Belegschaft in Quarantäne musste. Betroffen waren vor allem Unternehmen, die in der Produktion tätig sind und daher schlecht aufs Homeoffice ausweichen konnten, aber auch Gastronomie- und Hotelbetriebe.

Bestimmte Betriebe haben seit Mitte Juli die Möglichkeit zum «koordinierten Impfen». Bild: Peter Klaunzer/Keystone (Bern, 10. Mai 2021)

Mit den Impfungen hat sich das Risiko eines Totalausfalls der Belegschaft reduziert. Denn wer geimpft ist, muss nicht in Quarantäne. Doch mit der fortschreitenden Impfkampagne hat sich insbesondere für KMU eine neue Schwierigkeit ergeben: Was tun, wenn Mitarbeitende wegen etwaiger Nebenwirkungen der Vakzine ausfallen?

Absenzen können Auftragsbearbeitung tangieren

Ein Mitarbeiter eines Luzerner KMU hat jüngst in einem Schreiben an unsere Redaktion genau diese Frage aufgeworfen. Er beklagte darin, dass es wegen Impfnebenwirkungen von Angestellten mehrere Tage an Arbeitsausfällen gegeben habe und daher bestimmte Aufträge nicht rechtzeitig fertiggestellt werden konnten.

Von anderen Betrieben aus der Region ist zudem von vereinzelten «Blaumachern» nach Impfungen zu hören. Also von Mitarbeitenden, die sich nach ihren Impfterminen für mehrere Tage krank melden, obwohl sie keine oder nur ganz milde Nebenwirkungen haben.

Für Unternehmen können solche Arbeitsausfälle ins Geld gehen, insbesondere dann, wenn – wie im geschilderten Fall der Luzerner Firma – die Geschäftstätigkeit leidet oder Werkverträge nicht eingehalten werden können. Beim KMU- und Gewerbeverband des Kantons Luzern ist man sich der Problematik bewusst:

«Es ist tatsächlich so, dass dem Arbeitgeber durch die Impfungen und vor allem ihre Nebenwirkungen kurzfristig Nachteile entstehen können»,

konstatiert Direktor Gaudenz Zemp. Allerdings seien Unternehmen auch nicht verpflichtet, Arbeitszeit für die Impfung zur Verfügung zu stellen. Zudem sei es ja möglich, Impftermine auf Freitagnachmittage zu verschieben. Mögliche Nebenwirkungen würden dann auf das Wochenende fallen.

Gewerbeverband setzt auf hohe Durchimpfungsquote

Auf Anfrage verweist auch das Staatssekretariat für Wirtschaft Seco darauf, dass die Pandemie für die Unternehmen «in verschiedenster Hinsicht eine grosse Herausforderung darstellt und ihnen viel Flexibilität abverlangt». Um sich bis zu einem gewissen Grad abzusichern, gäbe es für Arbeitgeber die Möglichkeit, eine Taggeldversicherung abzuschliessen, um die Lohnfortzahlung abzudecken.

Allerdings stellen mögliche Impfabsenzen nach Ansicht des Seco das weitaus kleinere Übel dar – da sie «planbar und zeitlich begrenzt» seien. Im Gegensatz dazu stehe das Risiko wiederholter Quarantäne oder Isolation von ganzen Teams und mehrwöchigen Absenzen wegen schwerer Krankheitsverläufe durch Corona.

Dem pflichtet auch Gewerbeverbandsdirektor Zemp bei. «Hätten wir die Impfung nicht, stiege das Risiko, dass im Herbst oder Winter wieder einschränkende Massnahmen ergriffen werden müssen.» Deswegen vertrete der Luzerner Gewerbeverband grundsätzlich den Standpunkt, bald eine möglichst hohe Durchimpfungsquote zu erreichen, damit sämtliche Schutzmassnahmen aufgehoben werden können:

«Dadurch lassen sich weitere Kosten durch wirtschaftliche und gesundheitliche Schäden vermeiden, die um ein Vielfaches höher wären als die Kosten für die Impfung.»

Wenn sich möglichst viele Mitarbeitende impfen lassen, sinke die Wahrscheinlichkeit, dass diese in den nächsten Monaten erkranken. Das liege im Interesse aller Arbeitgeber, betont Zemp. Gerade in kleineren Firmen liessen sich die Impfungen relativ einfach koordinieren. Grossunternehmen könnten dagegen Sammelimpftermine für ihre Belegschaft abmachen.

«Koordiniertes Impfen» für KMU

Damit spricht der Gewerbeverbandsdirektor ein Modell an, wie es im Kanton Luzern erst seit ein paar Wochen praktiziert wird. So haben hiesige Betriebe mit 20 bis 100 impfwilligen Angestellten seit Mitte Juli die Möglichkeit zum «koordinierten Impfen». Hierzu werden für die Unternehmen spezielle Zeitfenster in den beiden kantonalen Impfzentren in Luzern und Willisau bereitgestellt, bei Bedarf auch ausserhalb der offiziellen Öffnungszeiten.

Betriebe mit mehr als 60 Mitarbeitenden haben zudem die Möglichkeit, sich in Zusammenarbeit mit einem Arzt oder einer öffentlichen Apotheke in den eigenen Räumlichkeiten impfen zu lassen. Das Angebot richtet sich beispielsweise an Unternehmen, deren Angestellte viel unterwegs sind oder im Schichtbetrieb arbeiten und für die es daher schwieriger ist, einen Termin in einem Impfzentrum wahrzunehmen.

Erprobt wurde das betriebliche Impfen bereits im Juni bei kantonalen Pilotversuchen in der Baufirma Anliker und der CPH-Gruppe in Perlen. Laut dem Gesundheits- und Sozialdepartement des Kantons Luzern seien diese «sehr positiv verlaufen», weshalb das betriebliche Impfen mit seinen Angeboten inzwischen allen Unternehmen offensteht.