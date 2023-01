Corona-Leaks: Der "Blick" emanzipiert sich von Marc Walder

Corona-Leaks Die Lunte war längst gelegt: Wie es zwischen dem «Blick» und dem Ringier-Chef zum Knall kam – und wem das hilft Die «Blick»-Redaktion nutzt die E-Mail-Affäre ihres CEO Marc Walder, um sich von diesem zu emanzipieren. Die Geschichte einer Ringier-Kultur, die sich überlebt hat. Christian Mensch Jetzt kommentieren 31.01.2023, 04.57 Uhr

Marc Walder, CEO und Managing Partner der Ringier AG, hat keinen direkten Zugriff mehr auf die «Blick»-Gruppe. Bild: Ennio Leanza/ KEYSTONE

Dass es auskommen würde, war unvermeidlich. Doch aktiv wollte Ringier nicht kommunizieren, dass der Verwaltungsrat bereits am Montag vergangener Woche den Konzernchef Marc Walder zurückgebunden hatte: Sein direkter Zugriff auf die «Blick»-Gruppe wurde per sofort unterbunden. Die publizistische Führung übernahm Verleger Michael Ringier persönlich, die kommerzielle Leitung obliegt nun Ladina Heimgartner, dem Head Global Media. So halfen «Blick»-Nahestehende mit einer gezielten Indiskretion nach.

Am Samstag berichtete die «Schweiz am Wochenende» über die Teilentmachtung des Mitinhabers, Marc Walder. Im Verlauf des Tages bestätigte dies der Konzern indirekt in einer fünf Punkte umfassenden Medienmitteilung, die in ihrer Sprödheit den Krisenmodus im Unternehmen zum Ausdruck bringt. Innerhalb eines Monats solle ein «publizistisches Leitbild» entwickelt, vorgestellt und verabschiedet werden, das «gängige, internationale medienethische Standards» widerspiegeln werde.

Walder: Der erste Journalist im Konzern

In der «Blick»-Redaktion hatte es gebrodelt. Sie sah ihre Corona-Berichterstattung durch den extensiven Informationsaustausch zwischen Walder und Berset-Sprecher Peter Lauener vollends diskreditiert. Den Beteuerungen der Chefredaktion, einen vom Konzernchef unabhängigen Journalismus zu betreiben, fehlte es zunehmend an Glaubwürdigkeit. Mit dem Leck holte sich die Redaktion diese auf Kosten des Konzernchefs zumindest ein Stück weit zurück.

Christian Dorer, Chefredaktor der «Blick»-Gruppe. Bild: Severin Bigler/CHM

Die Lunte zum Eklat war allerdings längst gelegt. Ziemlich genau vor Jahresfrist machte der «Nebelspalter» publik, wie Walder auf einem Podium sagte: «Wir wollen die Regierungen unterstützen durch unsere mediale Berichterstattung, dass wir alle gut durch die Krise kommen.» Schon damals sahen sich die «Blick»-Chefredaktoren zu einem Selbstbehauptungskommentar verpflichtet und der Verleger sich verleitet, sich vor Walder zu stellen. Aussprachen hätten sich daraufhin gejagt, geändert habe sich jedoch nichts: Walder verstand sich weiterhin als oberster Journalist im Konzern.

Walder hat etwa mit seinen anhaltenden Ratschlägen, welches Ringier-Medium welchen Konzernchef mit einem Interview doch auch noch ins gute Licht rücken könne, nicht eine grundsätzlich neue Kultur geschaffen: Kein Medienunternehmen denkt in der Schweiz bis in die Spitze derart journalistisch wie Ringier. Verleger Michael Ringier sagte einmal, er traue sich zu, jede journalistische Funktion in seinem Unternehmen auch selbst zu übernehmen. Das prägt.

Die «osmotische» Befehlsausgabe

Der Ringier-Verlag hat auch früher als alle anderen im Medienverbund gedacht; konzernjournalistisches Handeln ist ihm ein Teil der Firmen-DNA. In keinem anderen Verlag funktioniert schliesslich der Austausch zwischen der Redaktions- und der Verlagsetage reibungsfreier.

Klare Befehlsketten finden sich bei Ringier allerdings kaum. Die Vorstellungen von oben verbreiten sich vielmehr «osmotisch»; die Belegschaft weiss auch ohne konkrete Anordnung, was gewünscht ist und auch: was weniger.

Der letzte grosse Skandal, der das Verlagshaus vor zwanzig Jahren durchgeschüttelt hatte, basierte auf einer solchen Dynamik: Der damalige publizistische Taktgeber und Verleger-Vertraute Frank A. Meyer hatte sein ausdrückliches Missfallen am Schweizer Botschafter in Berlin, Thomas Borer, geäussert, sodass sich die Redaktionen von «Blick» und «Sonntagsblick» bei erstbester Gelegenheit in eine Kampagne gegen den Botschafter und einer nicht belegte Liaison verstrickten. Dies beschädigte den Konzern schwer; die Werbewirtschaft machte einen Bogen um den Ringier-Konzern und Borer selbst erstritt sich einen Schadensersatz in Millionenhöhe.

Konzernjournalismus war gestern

Doch die Zeiten haben sich geändert. Von Konzernjournalismus ist heute nicht mehr die Rede. Seit Redaktionen verschiedener Publikationen in einheitlichen Newsrooms zusammengeschlossen sind, ist die Vorstellung, Medien aus dem gleichen Haus sollten sich publizistisch kritisch betrachten, ohnehin hinfällig geworden.

Dazu hat sich die Zusammensetzung der Redaktionen verändert: Ein Jobwechsel etwa von der «Neuen Zürcher Zeitung» zum «Blick» war früher unvorstellbar, selbst ein Wechsel innerhalb eines Verlags, etwa vom «Tages-Anzeiger» zur «Sonntagszeitung», hatte etwas Anrüchiges. Medienschaffende blieben einem Titel über Jahrzehnte treu und verinnerlichten dessen Kultur und Werte. Heute sind die Redaktionen durchmischt, dadurch allerdings auch gleichförmiger.

Die «Blick»-Redaktion in dieser neuen Zusammensetzung hat kein Verständnis mehr für die Einmischungen von oben. An einer Redaktionsversammlung am 20. Januar haben sie dies dem Verleger in einer Deutlichkeit zu verstehen gegeben, dass dieser seinen Konzernchef zurückpfiff. Was die neuen «medienethischen Standards» sind, soll schon bald im angekündigten «publizistischen Leitbild» nachzulesen sein.

