Corona-Regeln Credit-Suisse-Präsident foutiert sich um Quarantäne – und macht mit Entschuldigung alles schlimmer Der neue Credit-Suisse-Präsident António Horta-Osório trat als Saubermann an. Stattdessen verursacht er jetzt selbst einen Skandal: Obwohl ihm die Behörden eine Ausnahme von der Quarantäne verweigerten, flog er im Privatjet in die Schweiz und wieder raus. Seine Gegner innerhalb der CS wetzen die Messer. Patrik Müller 4 Kommentare 09.12.2021, 15.00 Uhr

«Führung durch Vorbild» ist sein Prinzip: Antonio Horta-Osorio, Präsident der Credit Suisse. Christoph Ruckstuhl / NZZ

Er merkte schnell, dass er einen Riesenfehler begangen hatte, und verschickte, nachdem ihm der «Blick» auf die Schliche gekommen war, sofort ein Statement und gab alles zu. Rasch reinen Tisch zu machen: Dazu raten PR-Profis in solchen Fällen, um Affären zu beenden. Doch das Entschuldigungsschreiben von António Horta-Osório könnte das Gegenteil bewirken:

«Es ist mir wichtig, die Quarantänevorschriften einzuhalten, und ich habe dies von der Ankunft in der Schweiz am 28. November 2021 bis zur Abreise auch sorgfältig getan. Ich habe unbeabsichtigt gegen die Schweizer Quarantänebestimmungen verstossen, indem ich das Land am 1. Dezember vorzeitig verlassen habe. Ich bedaure diesen Fehler aufrichtig. Ich entschuldige mich und werde dafür sorgen, dass dies nicht wieder vorkommt.»

Das klingt vordergründig souverän und einsichtig, wenn da nur nicht das Wörtchen «unbeabsichtigt» wäre. Denn Horta-Osório war gewarnt. Zwei hochrangige Vertreter der Credit Suisse sagen gegenüber CH Media, man habe Horta-Osório rechtzeitig auf die Regeln aufmerksam gemacht. Das Statement wirkt vor diesem Hintergrund wie eine Lüge. Eine Quelle sagt:

«Horta-Osório hat in vollem Wissen gegen die Quarantänepflicht verstossen.»

Aber der Reihe nach. António Horta-Osório reiste am Sonntag, 28. November, in einem Privatjet der Credit Suisse von London nach Zürich. Der Portugiese besitzt auch den britischen Pass. An jenem Wochenende sprach die ganze Welt über die neue Corona-Mutante Omikron. In Grossbritannien, wo sich der CS-Präsident aufhielt, war diese Variante bereits aufgetaucht, darum hatte der Bundesrat das Land auf die Quarantäneliste gesetzt. Demnach hätte sich Horta-Osório in der Schweiz für zehn Tage in Quarantäne begeben müssen.

Doch der 57-jährige, der bei seiner Amtsübernahme von CS-Präsident Urs Rohner nach der Spitzel-Affäre von einem Neuanfang sprach, hatte andere Pläne. Er wollte nicht lange in Wollerau SZ bleiben, wo er seinen Schweizer Wohnsitz hat, sondern in wärmere Gefilde aufbrechen. Richtung iberische Halbinsel.

Darum versuchte er, sich von der Quarantäne zu befreien. Es gibt Länder, die für «Personen von nationalem Interesse» Ausnahmen machen, etwa die USA, in denen ein Grossbank-Präsident in diese Kategorie zählt.

Ex-Ständerat Felix Gutzwiller traf Abklärungen

Mit den Abklärungen wurde gemäss «Blick» der ehemalige FDP-Ständerat Felix Gutzwiller beauftragt. Der Präventivmediziner mit CS-Nähe (er war einst Mitglied eines Beirats der Bank) klärte bei den Behörden ab, ob eine Ausnahmebewilligung für den Top-Banker möglich wäre. Doch gegenüber Gutzwiller lehnten erst die kantonalen und dann auch die Bundesbehörden ab. Weder könne ihm die Quarantäne erlassen noch verkürzt werden. Gutzwiller bestätigt gegenüber CH Media seine Rolle - und gibt seine Verwunderung darüber Ausdruck, dass Horta-Osório dann die zehn Tage trotzdem nicht beachtet habe. Weiter möchte er sich aber nicht äussern.

Alt-Ständerat Felix Gutzwiller klärte ab, ob es eine Ausnahmebewilligung gibt. Bild: Sandra Ardizzone

Was sagt die CS? Wie kann es sein, dass Horta-Osório angeblich «unbeabsichtigt» gegen die Regel verstossen hat? Die Pressestelle der Grossbank will sich dazu nicht äussern, sondern sagt bloss «als Hintergrund», also ohne sich zitieren zu lassen, Horta-Osório sei sich des Regelverstosses wirklich nicht bewusst gewesen, sonst wäre er auch gar nicht erst von London nach Zürich geflogen. Er habe gemeint, er dürfe von Wollerau SZ, wo er wohnt, einfach nicht in sein Büro am Paradeplatz gehen, ins Ausland fliegen aber schon. Intern halten das die wenigsten für glaubwürdig. Eine Quelle sagt:

«Warum Horta-Osório diese Ausflucht sucht, ist mir schleierhaft, eine vorbehaltlose Entschuldigung wäre das einzig Richtige gewesen.»

Das Wörtchen könnte juristische Gründe haben, denn der Top-Banker hat sich wegen des Quarantäneverstosses auf Anraten hin selbst angezeigt. Im Verfahren wegen Verstosses gegen das Epidemiengesetz könnte ihm die Ausflucht helfen. Kann er im Verfahren Fahrlässigkeit geltend machen, kann er «nur» mit einer Busse von maximal 5000 Franken bestraft werden, sonst wird es viel teurer. Zu hören ist zudem, Horta-Osórios Strategie ziele darauf ab, die Schuld auf eine unzulängliche juristische Beratung abzuschieben.

Wer sich in der CS umhört, merkt schnell: Die Nerven liegen blank. Die Bank sollte unter Horta-Osório, der im April 2021 das Zepter übernahm, in ruhigere Gewässer kommen, und jetzt verursacht dieser höchstselbst mit einem «unforced error» einen Skandal, der die Bank weiter spaltet. Dieser setzt heute an der Börse die Aktie unter Druck und führt zu unschönen Schlagzeilen in der angelsächsischen Wirtschaftspresse. In der Londoner «Financial Times» wird in den Kommentarspalten genüsslich darauf hingewiesen, dass Horta-Osório beim Amtsantritt hohe moralische Ansprüche ans Personal gestellt und von «Führung durch Vorbild» gesprochen habe.

Team Gottstein gegen Team Horta-Osório

Die Affäre kommt zudem in einem Moment, wo immer wieder Gerüchte über Dissonanzen zwischen Konzernchef Thomas Gottstein und Horta-Osório aufkommen. Die beiden griffen darum zum beliebten Kniff, Doppelinterviews zu geben und darin Einigkeit zu demonstrieren. Im «SonntagsBlick» und später in der «NZZ am Sonntag» beschrieben sie ihr Verhältnis in den schönsten Farben, was nicht eben glaubwürdig wirkte.

Durch den Fehler des tendenziell immer stärker werdenden Horta-Osório hat nun auf einmal das Gottstein-Lager wieder Aufwind, zu dem auch mehrere Getreue des nach zwölf Jahren unrühmlich zurückgetretenen Vorgängers Urs Rohner gehören. Horta-Osório hat viele Feinde in der Bank, und sein als selbstgerecht wahrgenommener Führungsstil hilft ihm dabei nicht. Man macht sich etwa lustig darüber, dass ihm der Titel «Sir» viel bedeute, den ihm Königin Elisabeth vor wenigen Monaten für seine Verdienste um die britische Wirtschaft verliehen hatte.

Heute Donnerstag tagt der 14-köpfige CS-Verwaltungsrat in New York, wobei mehrere Mitglieder virtuell daran teilnehmen. Horta-Osório leitet sie offenbar, als wenn nichts wäre. Wie weit über seine Affäre gesprochen wird, sagt die CS nicht. Falls ja, müsste dieses Traktandum von Vizepräsident Severin Schwan bestritten werden. Dem Roche-Chef, der als überaus korrekt gilt und bei der Rohner-Nachfolge «Integrität» zu einem zentralen Kriterium erhob, sei die Sache höchst unangenehm.

