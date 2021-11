Weihnachtsessen werden abgesagt wegen steigender Corona-Zahlen

Corona Wegen steigender Fallzahlen: Erste Weihnachtsessen werden wieder abgesagt Der Optimismus der Beizer kippt, weil Reservationen storniert werden. Es gibt aber auch eine gute Nachricht. Pascal Ritter Jetzt kommentieren 19.11.2021, 16.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wirtsleute stellen fest: Weniger Gäste trinken mehr Wein.

Lange sah es so aus, als würde dieses Jahr weitgehend Normalität einkehren. Nachdem die Weihnachtsessen für Mitarbeiter von Unternehmen letztes Jahr weitgehend ausfielen, gingen bei den Restaurants dieses Jahr für den Dezember zahlreiche Reservationen ein. Als Urs Pfäffli, Präsident von Gastro Zürich, anfangs dieser Woche die Wirtsleute seines Verbandes fragte, wie es mit den Reservationen aussieht, bekam er gute Rückmeldungen. Doch im Laufe der Woche häuften sich Absagen.

Urs Pfäffli, Präsident Gastro Zürich-City Zvg / Limmattaler Zeitung

Mit den steigenden Fallzahlen und den schlechten Nachrichten aus Österreich und Deutschland begannen sich einige Unternehmen zu hintersinnen und sagten zum Teil ab.

Gemäss Pfäffli wurden vor allem Reservationen für viele Personen storniert. Weihnachtsessen in kleinerem Kreis seien weniger betroffen. «Umso kleiner die Gruppe, desto weniger Stornierungen gibt es», sagt er.

Aus Deutschland kam der Entscheid: Absage

René Kaufmann ist Wirt im Rössli in Illnau im Kanton Zürich. Er berichtet von einem grossen Unternehmen mit Hauptsitz in Deutschland, das bei ihm für 150 Personen reserviert hatte. Dann wurde im Hauptsitz entschieden, dass keine Weihnachtsessen stattfinden dürfen. Die Reservierung im Rössli wurde wieder storniert. «So entgeht mir ein schöner Umsatz», sagt Kaufmann. Weil die Stornierung genug früh kam, erhält er keine Ausfallentschädigung. Immerhin hielten viele Schweizer Firmen an den Weihnachtsessen fest. Allerdings kämen wegen der 3G-Regel rund ein Drittel weniger Leute. Was Kaufmann ärgert: Manche Firma verlagert ihr Jahresendseminar vom Restaurant in privat vermietete Räume, weil dort die 3G-Regel nicht gilt.

Auch in anderen Regionen verzeichnen die Wirte in den letzten Tagen Stornierungen. Auf Weihnachtsessen angesprochen sagt Bruno Lustenberger vom Hotel Krone in Aarburg: «Die Tendenz geht Richtung Absagen.» Wegen der Nachrichten über steigende Fallzahlen und die prekäre Lage in Nachbarländern zögen einige ihre Reservationen zurück. Sie befürchten, dass auch in der Schweiz bald die Regeln verschärft werden.

Bruno Lustenberger ist Präsident von GastroAargau.

Severin Bigler / ©

Lustenberger ist Präsident des Aargauer Gastronomenverbandes und kennt darum auch die Sorgen seiner Kollegen. Die Klagen über Stornierungen häuften sich, sagt er. Sie kommen in einem schlechten Moment. «Für uns wäre nun Hauptsaison, wir können nicht wie in Graubünden oder im Wallis auf die Skisaison hoffen», sagt er.

Am Mittag stehen schon die Weinflaschen auf dem Tisch

Die Gastronomen verbuchen derzeit allerdings auch gewisse Ertragssteigerungen. Gastro-Zürich-Präsident Pfäffli berichtet von einem Mittagessen in einem Restaurant. «Auf fast allen Tischen stand eine Flasche Wein. So etwas habe ich schon lange nicht mehr gesehen.»

Er vermutet, dass die Kunden zwar weniger oft auswärts essen, es sich dann aber richtig gut gehen lassen. René Kaufmann vom Rössli in Effretikon sagt: «Von 20 Gästen bestellen sonst 15 Wasser und 5 Wein. In letzter Zeit ist es aber gerade umgekehrt.» In Lustenbergers Krone in Aarburg gönnen sich die Gäste auffallend oft ein edles Chateaubriand. Auch dies ein Zeichen, dass die Gäste sich mehr leisten, wenn sie schon einmal im Restaurant sind. Allerdings wiege der zusätzliche Konsum die Umsatzverluste nicht auf, sagt Lustenberger.

Nicht alle Gastronomen verzeichneten in den letzten Tagen Absagen. Michel Peclard zeigte sich zuletzt begeistert über zahlreiche Reservationen in seinen Zürcher Lokalen. Auf Nachfrage heisst es aus seinem Gastrobetrieb, in den letzten Tagen habe es kaum Stornierungen gegeben.