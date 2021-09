So gehen Zentralschweizer Firmen mit der Zertifikatspflicht um

Corona Zertifikatspflicht für Angestellte? So gehen Zentralschweizer Firmen damit um Unternehmen können für ihre Mitarbeitenden eine Covid-Zertifikatspflicht einführen. Eine breite Anwendung in Büros und Produktionsstätten ist derzeit nicht absehbar. Ab nächstem Montag machen aber dennoch einige Zentralschweizer Arbeitgeber davon Gebrauch. Maurizio Minetti Jetzt kommentieren 10.09.2021, 11.39 Uhr

Mitarbeitende von Viva Luzern, die kein gültiges Covid-Zertifikat haben, müssen sich wöchentlich testen lassen. Bild: Pius Amrein (22. April 2021)

Am Montag geht es los. Wer ins Restaurant, Kino oder Fitnesscenter will, muss ein Covid-Zertifikat vorweisen. Der Bundesrat hat am vergangenen Mittwoch aber auch den Einsatz des Zertifikats am Arbeitsplatz ermöglicht. Das heisst, dass Unternehmen für ihre Mitarbeitenden eine Zertifikatspflicht einführen können, aber nicht müssen. Bisher war die Rechtslage unklar, obschon mehrere Arbeitgeber wie etwa die Kantonsspitäler in Luzern und Uri bereits vor dem Bundesratsentscheid vorgeprescht sind und eine Zertifikatspflicht für das Spitalpersonal eingeführt haben. Nun könnte das Zertifikat auch im Büro oder in der Fabrik salonfähig werden.

Eine Umfrage unter grossen Arbeitgebern der Zentralschweiz zeigt eine gewisse Zurückhaltung. Seit Mittwoch machen sich zwar viele Firmen Gedanken darüber, aber vielerorts ist noch kein definitiver Entscheid gefallen. So heisst es zum Beispiel bei der Unfallversicherung Suva, man nutze das Zertifikat zwar nicht, «jedoch werden wir eine mögliche Nutzung prüfen». Ähnlich klingt es bei anderen grossen Betrieben. Grosse regionale Arbeitgeber wie Pilatus in Stans, Maxon in Sachseln, Hapimag in Steinhausen oder Andermatt Swiss Alps und Bürgenstock Resort verzichten auf eine Zertifikatspflicht am Arbeitsplatz – zumindest bisher.

Einige Unternehmen setzen auf das kostenlose repetitive Testen von Ungeimpften, was im Endeffekt einer Zertifikatspflicht entspricht. Hie und da besteht neuerdings bei Veranstaltungen und Meetings in Innenräumen ab einer gewissen Anzahl Personen eine Zertifikatspflicht für alle Teilnehmenden, so etwa bei Siemens. Wiederum andere sehen keinen Handlungsbedarf und verzichten auf eine Ausweitung der Zertifikatspflicht auf den Berufsalltag. «Die Gewährung des Persönlichkeitsschutzes gewichten wir höher als die Einschränkungen durch das Einhalten der Schutzmassnahmen wie Hygienevorschriften, Abstandsregeln oder Maskentragepflicht», sagt zum Beispiel Emmi-Sprecherin Sibylle Umiker.

Mitarbeitende müssen Tests nicht selber zahlen

Für den Kaufmännischen Verband Schweiz muss beim Einsatz des Zertifikats die Erleichterung der Arbeitsbedingungen für die Arbeitnehmenden im Vordergrund stehen. «In gewissen Arbeitssituationen kann eine Zertifikatspflicht die Arbeitsbedingungen erleichtern», erklärt Ursula Häfliger, Verantwortliche Politik. Was damit gemeint sein könnte, zeigt das Beispiel Thermoplan. Seit einigen Tagen gilt beim Weggiser Kaffeemaschinenhersteller eine 3-G-Pflicht. Wer geimpft, genesen oder getestet ist, muss in den Innenräumen der Thermoplan AG keine Masken tragen, sagt Sprecherin Suzana Tadic. Die Tests müssen die Angestellten nicht selber bezahlen, da sich Thermoplan an den Pooltests des Kantons Luzern beteiligt.

Eine 3-G-Pflicht gilt ab Montag auch für alle Mitarbeitenden der Schweizer Paraplegiker-Gruppe, die auf dem Campus Nottwil tätig sind. «Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss sich einmal wöchentlich testen lassen. Die Tests sind kostenlos», sagt Sprecherin Manuela Marra. Zudem sei das konsequente Tragen einer Maske weiterhin in sämtlichen Räumlichkeiten auf dem Campus Nottwil obligatorisch.

Ebenfalls ab Montag gilt die Zertifikatspflicht bei der Viva Luzern AG, die in ihren Betagtenzentren rund 1200 Mitarbeitende beschäftigt. «Viva Luzern führt per 13. September 2021 das wöchentliche, präventive Testing für Mitarbeitende ohne gültiges Covid-Zertifikat ein», sagt Sprecherin Ramona Helfenberger. Die Testkosten übernimmt Viva Luzern. Dieser Entscheid sei bereits Ende August gefällt und den Mitarbeitenden kommuniziert worden. Grund seien die steigenden Fallzahlen und in der Konsequenz «der Schutz der uns anvertrauten Menschen sowie unserer Mitarbeitenden», so Helfenberger.

Sind Impfprämien als Anreiz sinnvoll?

Ihr Zertifikat vorweisen müssen auch die Angestellten der Swiss-Casinos-Gruppe, zu der unter anderem das Casino Pfäffikon gehört. Allerdings erst ab dem 1. November, denn die Gruppe hat kürzlich eine Impfprämie von 200 Franken für Mitarbeitende eingeführt. Davon kann man bis Ende Oktober Gebrauch machen. Wer sich trotzdem nicht impfen lassen will, muss sich testen lassen, wobei das Casino die Kosten übernimmt. Wie viele Mitarbeitende das Casino mit der Prämie zu einer Impfung motivieren kann, sei zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschätzbar, sagt Thomas Cavelti, Direktor des Casinos Pfäffikon. «Bereits jetzt können wir aber erfreulich festhalten, dass die Botschaft viele positive Reaktionen ausgelöst hat.» Bei Swiss Casinos arbeiten rund 600 Personen, davon 119 in Pfäffikon.

Impfprämien haben in den letzten Tagen auch andere Arbeitgeber eingeführt. Die Utz-Gruppe aus Bremgarten zahlt ebenfalls 200 Franken, die Berner Warenhausgruppe Loeb schenkt ihren Angestellten fürs Impfen Warengutscheine im Wert von 250 Franken. Wer sich bei der Modekette Tally Weijl impfen lässt, kriegt zwei Ferientage geschenkt.

Stefan Schulthess hinterfragt solche Prämien. Der Chef der Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees sagt: «Auf eine Prämie verzichten wir bewusst, weil wir der Meinung sind, dass die individuelle Impfung aus Überzeugung und nicht wegen einer Prämie gefällt werden sollte. Abgesehen davon, dass eine Belohnung den Sinn einer Sache immer in den Hintergrund rücken lässt und mittelfristig zu einer ‹Belohnungssucht› führt», so Schulthess. Die Schifffahrtsgesellschaft richte ihr Augenmerk auf eine gross angelegt interne Aufklärung und Empfehlungen zur individuellen Covid-19 Impfung.

Andere sehen es ähnlich und bieten stattdessen den Angestellten zum Beispiel Impfungen vor Ort an. Hie und da können sich die Mitarbeitenden auch während der Arbeitszeit impfen lassen. Das Zuger Kantonsspital zum Beispiel hat keine Zertifikatspflicht für Mitarbeitende eingeführt, aber in den letzten Monaten mehrmals Impftage für seine Mitarbeitende im Spital vor Ort organisiert. Diese seien jeweils «sehr rege genutzt worden», heisst es auf Anfrage.