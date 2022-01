TX Group hat Probleme mit Bund, wenn sie Dividenden auszahlt

Coronahilfen Die TX Group will Dividenden auszahlen: Weil sie in der Pandemie Hilfsgelder bezog, drohen deshalb neue Probleme Der Zürcher Medienkonzern bezieht Covid-Hilfsgelder und dürfte deshalb für 2021 keine Dividenden auszahlen. Doch solche sind angekündigt. Nun läuft ein Verfahren beim Bundesamt für Kommunikation. Christian Mensch Jetzt kommentieren 26.01.2022, 05.00 Uhr

Pietro Supino, Präsident und Verleger, TX Group, Tamedia, im Newsroom der Redaktion «20 Minuten». Alex Spichale

Verleger Pietro Supino hat ein Problem. Die Kasse ist übervoll, die von ihm präsidierte TX Group ist überkapitalisiert. Die Fusion der Onlinehandelsplattformen mit jenen des Ringier-Konzerns spült zusätzliche 135 Millionen Franken an Barmitteln hinein. Dieses Geld soll auf drei Jahre verteilt an die Aktionäre ausgeschüttet werden.

Die Ankündigung einer Sonderdividende machte die TX Group im vergangenen Dezember an einem Investorentag. Es war, was die Anleger hören wollten. Sie sind unzufrieden mit der bisher zurückhaltenden Dividendenpolitik. Daniel Bürki, Analyst der Zürcher Kantonalbank, sagt, eine solche Ausschüttung sei «überfällig».

TX Group: «Wir halten uns strikt an die Vorgaben des Bundes»

Supino hat mit dem Dividendenversprechen ein Problem gelöst – und sich neue eingehandelt: Die TX Group profitiert von den Übergangsmassnahmen zu Gunsten der Printmedien im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Im Artikel 3 der entsprechenden Verordnung heisst es allerdings: Unterstützung wird nur geleistet, «wenn sich der Herausgeber schriftlich verpflichtet, für die Geschäftsjahre 2020 und 2021 keine Dividende auszuschütten».

Die TX Group mit dem «Tages-Anzeiger» als ihrem publizistischen Flaggschiff will keinen Widerspruch einräumen. Auf Anfrage bestätigt eine Sprecherin, «im Bereich der Bezahlmedien haben wenige Gesellschaften von der Corona-Nothilfe profitiert und halten sich natürlich strikt an die Vorgaben des Bundes». Sie verweist jedoch darauf, dass die TX Group in ihrem Portfolio mehrere Gesellschaften und Beteiligungen habe. Damit wird wohl impliziert, das Dividendenverbot sei selektiv anzuwenden.

Das Ausschüttungsverbot gilt auch für Mutterfirmen

Das Bundesamt für Kommunikation (Bakom) hat in seinem «Merkblatt zum Ausschüttungsverbot» jedoch explizit ausgeführt, wer betroffen sei. So heisst es darin auch: «Der Muttergesellschaft ist die Auszahlung von Dividenden untersagt, wenn eine ihrer Tochtergesellschaften finanzielle Unterstützung erhalten hat.»

Mit dieser Passage konfrontiert, meint die TX-Sprecherin: «Die TX Group und ihre Gesellschaften orientieren sich am Gesetz und an der Verordnung sowie an den in diesem Zusammenhang gegenüber dem Bund abgegebenen Erklärungen.» Mit dem Nachsatz tönt die TX Group an, was das Bakom auf Anfrage bestätigt: Die problematische Dividendenankündigung ist der Vollzugsbehörde bereits bekannt und diese hat eine Prüfung eingeleitet.

Die Auszahlung der Gelder ist kompliziert: Der Verlag meldet an, wenn seine Printmedien von den 20 Millionen Franken profitieren wollen, die der Bundesrat im vergangenen Juli als zweite Tranche für den Zeitraum von Dezember 2020 bis Dezember 2021 freigegeben hat. Die Abrechnung läuft über die Post, die vom Bakom das Geld erhält und dieses den Verlagen als Gutschrift weitergibt. Hält sich ein Verlag nicht an die Bedingungen, «so verpflichtet das Bakom die Herausgeberin, die erhaltenen Beiträge zurückzuzahlen». So steht es in der Verordnung.

Die Anleger drängen auf Auszahlung

Wie viel Geld die TX Group erhalten hat, ist nicht bekannt. Aus dem Halbjahresbericht sind 1,6 Millionen Franken erkennbar, die im ersten Halbjahr 2021 verbucht wurden. Kein Dividendenproblem bringen die Kurzarbeitsentschädigungen. Zwar wollte der Nationalrat auch hier ein Dividendenverbot, doch der Ständerat kippte das Ansinnen.

Die Frage stellt sich, ob eine stille Rückzahlung der Sondersubvention angesichts der versprochenen Sonderausschüttung von rund 45 Millionen Franken nicht einfacher wäre. Denn die Aktionäre sind ungeduldig. Im vergangenen Jahr sind sie schon leer ausgegangen, da Supino nicht zuletzt auf Druck seiner Verlegerkollegen auf Dividenden verzichtete. Nun wollen sie Geld. Für den Abschluss 2021 erwarten sie zur Sonderdividende von 4.50 Franken weitere 2 Franken pro Aktie aus dem ordentlichen Gewinn. ZKB-Analyst Bürki sagt: «Ein Verzicht wäre schlecht für die Aktie.» Oder anders gesagt: Der durch die Fusion der Onlineplattformen beflügelte Aktienkurs würde leiden.

Die Hängepartie kommt für die Branche zum ungünstigen Zeitpunkt. Schliesslich ist das Stimmvolk aufgefordert, am 13. Februar über das Medienpaket abzustimmen, das höhere Subventionen für verschiedene Mediengattungen vorsieht. Davon würden zwar zahlreiche kleinere Verlage profitieren, allerdings auch Konzerne wie die TX Group.

