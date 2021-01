CORONAJAHR Homeoffice, Spesen, Kita: Das müssen Sie bei der Steuererklärung 2020 beachten Die Steuerämter vieler Kantone werden die Berufsauslagen grosszügigerweise so gewähren, wie sie ohne Pandemie angefallen wären. Doch nicht immer lohnt sich das. Ausserdem gibt es in Sachen Liegenschaften und Dividenden dieses Jahr Neuerungen. Das sind die wichtigsten Fragen und Antworten zur Steuererklärung 2020. Maurizio Minetti 22.01.2021, 11.00 Uhr

Wer auf diese Weise im Homeoffice arbeitet, kann die Kosten höchstwahrscheinlich nicht von den Steuern abziehen. Bild: Julian Stratenschulte/Keystone

Grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass die Steuerämter vieler Kantone die Berufsauslagen so gewähren, wie sie ohne Massnahmen zur Bekämpfung der Pandemie angefallen wären. Will heissen: Steuerpflichtige, die nicht in Kurzarbeit (siehe fünfte und sechste Frage) waren, sollen die Daten so eingeben wie immer, obschon sie vielleicht nur 100-mal den Arbeitsweg gefahren sind statt wie üblich 200-mal. «Voraussetzung dafür ist allerdings, dass auf der anderen Seite die Steuerpflichtigen keine Kosten für das Homeoffice geltend machen», sagt Ruth Stadelmann, Fachfrau im Finanz- und Rechnungswesen beim Beratungsunternehmen Balmer-Etienne in Luzern. Zu beachten seien aber die unterschiedlichen Regelungen der einzelnen Kantone.

Steuerberaterin Ruth Stadelmann von Balmer-Etienne. Bild: PD

Steuerpflichtige fahren wahrscheinlich in den meisten Fällen günstiger, wenn sie die Berufsauslagen wie üblich angeben (siehe erste Frage), stattdessen aber keine Kosten für das Homeoffice in Abzug bringen. «Es gibt aber wohl Fälle, in denen es sich lohnen kann, die Kosten für das Homeoffice in Abzug zu bringen und stattdessen bei den Berufsauslagen zu kürzen», sagt Stadelmann. Etwa dann, wenn teure Elektronik gekauft und diese nicht vom Arbeitgeber bezahlt wurde. Möglich sei der Abzug fürs Homeoffice aber nur, wenn ein separater Raum für das Homeoffice eingerichtet worden sei und das Homeoffice vom Arbeitgeber verordnet wurde:

«Eine Ecke in der Küche gilt nicht.»

Zu beachten sei weiter, dass bei teuren Anschaffungen allenfalls nicht die gesamten Kosten steuerlich akzeptiert werden, sondern nur im Verhältnis der voraussichtlichen Nutzungsdauer und gewisse Kantone auch einen Anteil für die private Nutzung berechnen. Nebst den Kosten für die Informatik kann auch ein Anteil der Miete geltend gemacht werden. Da bei den normalen Berufsauslagen auch eine Pauschale abgezogen werden kann, müssten die Kosten für das Homeoffice recht hoch sein, damit sich diese Variante lohnt, gibt die Steuerberaterin zu bedenken. Hier gelte es, den richtigen Weg zu wählen: «Homeoffice-Kosten in Abzug bringen und gleichzeitig die vollen Berufsauslagen wie immer angeben, werden die Steuerämter nicht akzeptieren», ist Stadelmann überzeugt.

«Ja», sagt Ruth Stadelmann:

«Die effektiv angefallenen Fremdbetreuungskosten bleiben auch während der Covid-Phase abzugsfähig.»

Auf der anderen Seite sei der Eigenbetreuungsabzug grundsätzlich für jedes Kind anwendbar – unabhängig davon, ob es zusätzlich auch fremdbetreut wird. Der Eigenbetreuungsabzug ist von Kanton zu Kanton unterschiedlich, beim Bund gibt es ihn nicht.

«Wenn der Arbeitgeber ein von den Steuerbehörden genehmigtes Spesenreglement hat, sollten Arbeitnehmer keine Probleme haben», sagt Ruth Stadelmann. Das Spesenreglement behalte auch während der Covid-Phase seine Gültigkeit und Pauschalspesen stellen kein steuerbares Einkommen dar.

Arbeitgeber sind verpflichtet, die Kurzarbeit im Lohnausweis zu vermerken. Wenn das Steueramt also feststellt, dass jemand zum Beispiel im April nur 50 statt 100 Prozent gearbeitet hat, ist es wahrscheinlich, dass es entsprechend in diesem Monat die Berufsauslagen um die Hälfte reduziert. «Es ist davon auszugehen, dass die Steuerämter die Abzüge bei den Berufsauslagen kürzen, wenn zum Beispiel in einem Monat aufgrund von Kurzarbeit nur 10- statt 20-mal auswärts gegessen wurde», so Stadelmann.

Grundsätzlich ist dies Aufgabe des Arbeitgebers, da die Entschädigungen in der Regel nicht direkt ausbezahlt werden. Stadelmann empfiehlt:

«Arbeitnehmer sollten den Lohnausweis dieses Jahr genau studieren und bei Unstimmigkeiten reagieren.»

Ja, Kredite müssen wie immer im Schuldenverzeichnis angegeben werden, auch Covid-Kredite. Allfällige Schuldzinsen können auch im Schuldenverzeichnis aufgeführt werden.

Wer für den Arbeitsweg das Auto statt den öffentlichen Verkehr wählt, muss dies begründen. «Die Zugehörigkeit zur Risikogruppe ist Grund genug, um geltend zu machen, dass man 2020 das Auto genommen hat», sagt Ruth Stadelmann von Balmer-Etienne. Sie empfiehlt, den Grund bei den Bemerkungen zu erwähnen. Allenfalls sei ein Arztzeugnis der Steuererklärung beizulegen. Zu beachten ist aber, dass in fast allen Kantonen der Abzug für die Fahrkosten begrenzt ist.

Per 1. Januar 2020 ist auf Bundesebene die neue Liegenschaftskostenverordnung in Kraft getreten. «Wer seine Liegenschaft abreisst und neu baut, kann die Abrisskosten als Unterhaltskosten in Abzug bringen», sagt Stadelmann. Bislang wurde dies nicht toleriert. Neuerungen bringt die Verordnung auch bei energiesparenden Investitionen. Hausbesitzer, die ein steuerbares Einkommen von beispielsweise 50'000 Franken haben und in einem Jahr 60'000 Franken für neue Fenster ausgegeben haben, hatten bislang keine Möglichkeit, die Mehrkosten abzuziehen. «Neu kann man den Verlust auf maximal zwei nachfolgende Steuerperioden übertragen», sagt Stadelmann. Dies gilt auf Bundesebene, aber nicht immer auf Kantonsebene. «Der Kanton Luzern hat die Verordnung beispielsweise nicht übernommen», so Stadelmann.

Ja. Im Zuge der Umsetzung der Unternehmenssteuerreform wird die Besteuerung von Dividenden auf Bundesebene erhöht. «Wer mindestens 10 Prozent an einem Unternehmen besitzt und von diesem Unternehmen Dividenden erhält, wird mehr Steuern bezahlen», sagt Ruth Stadelmann. Bis zum Jahr 2019 wurden diese Dividenden auf Bundesebene nur zu 50 Prozent beziehungsweise 60 Prozent besteuert. Ab 2020 werden die Dividenden zu 70 Prozent besteuert. Auf Kantonsebene muss das aber nicht unbedingt teurer werden. Hier sind die Regelungen unterschiedlich. Beim Ausfüllen der Steuererklärung ändert sich aber nichts.

«Ich besitze keine Glaskugel, aber es ist anzunehmen, dass die enormen Ausgaben für die Pandemiebekämpfung auf Bundes-, Kantons- und Gemeindeebene in den nächsten Jahren durch Steuererhöhungen ausgeglichen werden», sagt Stadelmann. Sie geht im Übrigen davon aus, dass die Steuerämter künftig nicht mehr so grosszügig die vollen Berufsauslagen gewähren werden, wie dies im aktuellen Jahr der Fall sein dürfte.