Coronakrise In der Zentralschweiz haben sieben Firmen die Kurzarbeitsentschädigung zurückbezahlt Für manche Unternehmen aus der Region verlief das vergangene Jahr erfolgreicher als zunächst angenommen. Mit einer Geste entlasten sie die kantonalen Arbeitslosenkassen. 08.04.2021

Der Tenor lautet: vorbildlich. Mit diesem Adjektiv wird im Online-Businessnetzwerk Linkedin der ungewöhnliche Entscheid der St.Galler Softwarefirma Abacus kommentiert, die bezogene Kurzarbeitsentschädigung zurückzubezahlen. Abacus retourniert der kantonalen Arbeitslosenkassen 1,3 Millionen Franken, weil das Unternehmen anders als ursprünglich befürchtet ein äusserst erfolgreiches 2020 hinter sich hat. Von Mai bis August 2020 waren fast alle Mitarbeitenden bis auf wenige Ausnahmen in Kurzarbeit – Ende Jahr resultierte dann aber ein Umsatzwachstum um 13,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Der Hauptsitz von Abacus im sankt-gallischen Wittenbach: Das Ostschweizer Unternehmen hat mit der Rückzahlung der Kurzarbeitsentschädigung positive Reaktionen ausgelöst. Auch in der Zentralschweiz geben einige Firmen die Zahlungen retour. Bild: Benjamin Manser (26. September 2015)

2020 war gar das beste Jahr der Firmengeschichte. Angesichts dieser Entwicklung sei es «moralisch nicht vertretbar gewesen», die Kurzarbeitsentschädigungen zu behalten, sagte Martin Riedener von der Abacus-Geschäftsleitung dem «St.Galler Tagblatt».

Weniger als 200'000 Franken fliessen zurück

Zur Abfederung der Auswirkungen der Coronapandemie haben die kantonalen Arbeitslosenkassen letztes Jahr Kurzarbeitsentschädigungen in Höhe von insgesamt 9,2 Milliarden Franken ausbezahlt. Die freiwillige Geste von Abacus macht finanziell also kaum etwas aus, aber wie die Reaktionen in den sozialen Netzwerken zeigen, ist sie gut fürs Image. Die NZZ kommentierte: «Zur Nachahmung empfohlen.» Tatsächlich: Firmen, die den gleichen Entscheid getroffen haben, gibt es auch in der Zentralschweiz. Wie eine Umfrage bei den sechs Arbeitsämtern der Region zeigt, haben bis dato insgesamt sieben Unternehmen Kurzarbeitsgelder retourniert.

Heike Machan, Leiterin der Arbeitslosenkasse des Kantons Zug, sagt:

«Fünf Betriebe haben die von unserer Kasse gezahlten Entschädigungen in voller Höhe zurückgezahlt.»

Die Gesamtsumme beträgt rund 176'000 Franken. Allerdings handle es sich dabei nicht ausschliesslich um Betriebe aus dem Kanton Zug, da eine freie Kassenwahl für die Betriebe besteht. Eine Aufschlüsselung nach Kantonen und Firmennamen nennt Machan aus Datenschutzgründen nicht.

Im Kanton Luzern haben bisher zwei Betriebe ihre erhaltenen Kurzarbeitsentschädigungen freiwillig zurückerstattet. «Bei beiden lautete die Begründung, dass das Geschäft 2020 besser als erwartet verlaufen sei», sagt René Baumann von der zuständigen Behörde WAS Wirtschaft Arbeit Soziales. Es handelte sich um zwei kleinere Beträge, die sich zusammen noch knapp unter 10'000 Franken belaufen. Zeitpunkt der Rückzahlung war gegen Ende 2020, als die Firmen ihre Jahresrechnungen erstellten. Auch aus Luzern sind keine Firmennamen in Erfahrung zu bringen.

In der Urschweiz sind bisher keine Kurzarbeitsentschädigungen freiwillig zurückbezahlt worden. Einzig in Schwyz hat eine Firma während des Lockdowns vor einem Jahr zu viel überwiesenes Geld zurückbezahlt. Dieser Betrieb hatte zuerst versehentlich falsche Angaben gemacht. Positiv für die kantonalen Kassen ist aber auch, wenn Kurzarbeit zwar angemeldet wird, letztlich aber nicht bezogen wird. So betont Christian Raab von der Urner Volkswirtschaftsdirektion, dass «ein beträchtlicher Teil der Betriebe» aus verschiedenen Gründen – unter anderem auch aufgrund von guten Geschäftsgängen – letztlich keine oder weniger Kurzarbeitsentschädigungen in Anspruch genommen habe.