Corona-Nachtragskredite: Staat spricht 2,1 Mrd. für Gastro

Coronavirus Geldregen für Restaurants: Jetzt können Tausende Betriebe Entschädigungen für Ferien- und Feiertage einfordern Dank einem Luzerner Gastronomen, der vor Bundesgericht eine korrekte Auszahlung der Kurzarbeitsentschädigung erkämpft hat, kriegen nun 160'000 Unternehmen rückwirkend Geld vom Staat. Total geht es um 2,1 Milliarden Franken. Gabriela Jordan 12.07.2022, 05.00 Uhr

Das Restaurant Mill'Feuille in der Altstadt von Luzern kurz vor der Wiedereröffnung im April 2021. Der Betrieb gehört zur Schatz AG von Gastronom Samuel Vörös, der vor Gericht 2,1 Milliarden erstritt. Keystone

Manche sprechen von einem «Triumph», andere von einer «Richtigstellung einer Schweinerei». Sie meinen dasselbe: Nach zwei Jahren der Unsicherheit können Firmen nun endlich Geld vom Staat einfordern. Wer seine Angestellten 2020 und 2021 wegen Corona in die Kurzarbeit schicken musste, kann via Seco-Formular rückwirkend eine Entschädigung für Ferien- und Feiertage verlangen.

Eine solche Entschädigung war im während der Pandemie geltenden Schnellverfahren nämlich nicht vorgesehen – obwohl dies in normalen Zeiten üblich ist. Die Arbeitslosenkassen der Kantone orientierten sich während Corona also am neuen Schnellverfahren.

Heisst: Angestellte in Kurzarbeit konnten nicht arbeiten, waren aber auch nicht in den Ferien. Ihre Ferien- und Feiertagsansprüche summierten sich teilweise über Monate. Unternehmen mussten sie nach der Kurzarbeit also in lange Ferien schicken – oder sie für diese Zeit zusätzlich bezahlen.

Vor allem die von Zwangsschliessungen geplagte Gastronomie stellte das vor grosse Probleme. Es war denn auch ein Gastronom – der Luzerner Samuel Vörös –, der diesen Missstand bis vors Bundesgericht anfocht und vergangenen Oktober Recht erhielt. Seitdem stritt sich das Parlament über die Höhe des dafür notwendigen Kredits. Anfang Juni gab schliesslich auch der Ständerat grünes Licht für einen Beitrag von 2,1 Milliarden Franken, der nun über die Arbeitslosenkassen ausbezahlt wird.

Samuel Vörös ist Mitbesitzer über ein Dutzend Restaurants in Luzern. Vor Gericht hat er nun über 2 Milliarden erstritten. Nadia Schärli

«Riesiger» bürokratischer Aufwand

Das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco), das das Schnellverfahren entwickelt hatte, hatte derweil genügend Zeit, seinen Fehler zu korrigieren und den bürokratischen Prozess vorzubereiten. Unternehmen aller Branchen, die in den besagten Jahren Kurzarbeit abgerechnet hatten, können ab sofort bis Ende Oktober 2022 ein Gesuch für die rückwirkende Ferien- und Feiertagsentschädigung einreichen. Laut dem Seco sind es um die 160'000 Betriebe – viele davon aus der Gastronomie und Hotellerie.

Für die Unternehmen ist es also eine Holschuld. Laut Seco-Sprecher Fabian Maienfisch werden aber alle betroffenen Unternehmen in diesen Tagen kontaktiert und informiert. Maienfisch weist zudem darauf hin, dass das Seco mit dem Instrument der Kurzarbeit einen wesentlichen Beitrag zur Verhinderung einer Entlassungswelle, wie es sie in den USA oder in Grossbritannien gab, beigetragen habe. «In der aktuellen Diskussion wird das gerne vergessen.»

Die grösste Arbeit kommt jetzt auf die kantonalen Arbeitslosenkassen zu. Sie müssen jedes Gesuch prüfen. Ein «Riesenaufwand», wie Maienfisch sagt. Die Kassen seien jedoch vorbereitet – Zeit dafür hatten sie ja genug.

Ein Aufwand ist es auch für die Wirte und Wirtinnen respektive die Gesuchsteller generell. «Er lohnt sich aber definitiv. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich ein Gastronom die Mühe nicht macht», sagt Bastian Eltschinger, Co-Geschäftsführer der Remimag Gastronomie mit schweizweit knapp 30 Betrieben. Wie hoch die Summe etwa ist, die für die Remimag-Gruppe rausspringt, will Eltschinger nicht kommentieren.

Beträge sollen schnell fliessen

2,1 Milliarden für 160'000 Betriebe – das sind im Schnitt rund 13'100 Franken. Wie viel ein Betrieb bekommt, hängt dabei unter anderem von der Anzahl Angestellten und der Dauer der Kurzarbeit ab.

Samuel Vörös, der mit seiner Schatz AG rund um Luzern 27 Restaurants betreibt, rechnete gegenüber dem «Regionaljournal» einst folgendes vor: Die von der Schatz AG betreuten Betriebe haben eine Lohnsumme von 800'000 Franken im Monat. Mit 10 Prozent Ferien- und Feiertagsentschädigungen sind es 80'000 Franken pro Monat, die die Schatz AG auch während der Zwangsschliessung ohne jeglichen Umsatz hätte stemmen müssen.

Auf eine Anfrage von CH Media hat Vörös bislang nicht reagiert. Dass die Gelder nach bald zweijährigem Kampf aber endlich fliessen werden, dürfte eine grosse Genugtuung für ihn sein. Die Auszahlungen sollen schnell und unkompliziert vonstatten gehen, wie Maienfisch vom Seco betont. Wie lange es genau dauert, bis das Geld auf dem Konto liegt, kann er nicht sagen.

Unter den ganzen Wirbel lässt sich bald also ein Schlussstrich ziehen. «Am Ende des Tages haben wir alle verrückt gemacht und bezahlen trotzdem», kommentierte Bundesrat Ueli Maurer den monatelangen juristischen und politischen Prozess, der mit der hitzigen Debatte im Ständerat sein Ende nahm.

«Haben alle verrückt gemacht und trotzdem bezahlt», sagt Finanzminister Ueli Maurer. Keystone

Als Finanzminister liess er durchblicken, dass er es persönlich wohl eher anders sieht als der Gesamtbundesrat, der die Beiträge allen Firmen nachzahlen will. Doch gemessen an den bisherigen Ausgaben zur Bewältigung der Pandemie – 2020 waren es knapp 15 Milliarden Franken, 2021 dann 14 Milliarden – sind die 2,1 Milliarden ja fast ein Klacks.

