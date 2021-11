Migros: Der Ärger mit den Eskapaden ihrer Chefs

Corporate Governance Der Ärger der Migros mit den Eskapaden ihrer Chefs: Daran können auch die zahlreichen neuen Regeln nicht viel ändern Der Damien Piller hat die Migros aufgeschreckt, nun greift sie im Fall Anton Gäumann durch. Florence Vuichard Jetzt kommentieren 13.11.2021, 05.00 Uhr

Ein M weniger: Die Migros wusste einen ihrer Chefs rausstellen. Bild: Alessandro Della Valle/Keystone

Es steht schwarz auf weiss: «Wir vermeiden Interessenkonflikte oder legen diese rechtzeitig offen.» Und weiter: «Wir sind stets darum bemüht, Konflikte zwischen unseren persönlichen Interessen und den Interessen der Migros-Gruppe zu vermeiden. Situationen, die effektive oder mögliche Interessenkonflikte begründen, legen wir intern offen.» Doch Papier ist bekanntlich geduldig, auch jenes des Verhaltenskodexes der Migros, der seit Ende 2014 gilt. Das zeigt nun auch der Fall des langjährigen Migros-Aare-Lenkers Anton Gäumann.

Er nahm es offensichtlich nicht so genau: Anton Gäumann, geschasster Chef der Migros Aare. Bild: Tom Ulrich/Fotomtina/Solothurner Zeitung

Er hat «in den letzten Jahren» seine Ehefrau, eine Rechtsanwältin mit anderem Familiennamen, «für Expertisen» beigezogen. Das war bekannt und widerspricht nicht grundsätzlich den internen Regeln, wie es bei der Migros Aare heisst, gemessen an der Anzahl Mitarbeitenden die grösste Genossenschaft im Migros-Universum. Die besagten internen Regeln verlangen jedoch, dass mögliche Interessenkonflikte «in jedem einzelnen Fall» gemeldet werden müssten. «Diese Meldung erfolgte bei der als Rechtsanwältin tätigen Ehefrau von Anton Gäumann jedoch nicht immer vollständig», hält Migros-Aare-Sprecherin Andrea Bauer fest. Zudem trage Gäumann als Geschäftsleiter die Verantwortung dafür, dass bei der Freigabe von Rechnungen reglementskonform vorgegangen werde. «Das war bei einzelnen Rechnungen nicht der Fall.»

Mit dem Verlust des Chefpostens gehen 24 weitere Mandate verloren

Und so musste Gäumann in den vorzeitigen Ruhestand gehen und nebst dem Chefposten bei der Migros Aare auch seine weiteren 24 Mandate niederlegen – in der Zentrale, in der Migros Aare selbst und in Migros-nahen Stiftungen, ein Sammelsurium, das die Komplexität der Genossenschaftsstruktur aufzeigt. Gäumann hatte noch folgende Mandate:

In der Zentrale: Präsident des Verwaltungsrates Migros Fachmarkt AG (MFM AG), Zürich

Vizepräsident des Verwaltungsrates MiSENSO AG, Zürich

Vizepräsident des Verwaltungsrates Migros Online AG, Ecublens

Vizepräsident des Verwaltungsrates Migros Verteilbetrieb Neuendorf AG, Neuendorf

Mitglied der Verwaltung Migros-Genossenschafts-Bund (MGB), Zürich

Mitglied des Verwaltungsrates Denner AG, Zürich

Mitglied des Verwaltungsrates der Naturparkkäserei Diemtigtal AG

Mitglied des Ausschusses Detailhandel (ADH)

Mitglied Finanzausschuss Migros-Genossenschafts-Bund (MGB), Zürich



In der Migros Aare: Präsident Cha chã AG, Moosseedorf

Präsident Culinart Gastro AG, Moosseedorf

Präsident Golf Limpachtal Betriebs- und Verwaltungs-AG, Buchegg

Präsident Flower Power Fitness und Wellness AG, Moosseedorf

Präsident Kilcher Transporte AG

Präsident LFS AG, Moosseedorf

Präsident MA Ventures AG, Moosseedorf

Präsident Shopping Center Brünnen AG, Moosseedorf

Präsident Shoppyland Shoppy AG, Moosseedorf

Präsident Time Out AG, Moosseedorf

Präsident VOI AG, Moosseedorf

In Stiftungen: Stiftungsratsmitglied Gurten-Park im Grünen, Moosseedorf

Stiftungsratsmitglied Spirit of Bern, Muri bei Bern

Stiftungsratsmitglied Adele-Duttweiler-Preis, Zürich

Präsident des Stiftungsrates, Wohlfahrtsstiftung der Genossenschaft Migros Aare, Moosseedorf

Dass Gäumanns Frau von Migros-Aufträgen profitieren sollte, machte als Gerücht in Bern schon länger die Runde. Aber erst als ein Whistleblower im Sommer 2021 den vermuteten Missstand bei der zentralen Meldestelle M-Concern meldete, wurde der Fall untersucht – «unter Beizug von externen Spezialisten».

Der Fall Piller dürfte die Migros noch lange beschäftigen

Wie viele Meldungen jährlich bei der zentralen, im Sommer 2014 eingeführten Meldestelle eingehen, will die Migros nicht verraten. Klar ist aber, dass so schon der zweite bekannte Regionalfürst zu Fall gebracht wurde. Auch die Affäre um Damien Piller, den langjährigen Präsidenten der Migros Neuenburg-Freiburg, wurde ursprünglich von einem Whistleblower losgetreten. Nachdem alle internen Mediations- und Schlichtungsversuche gescheitert waren, folgte der öffentlich ausgetragene Schlagabtausch. Und es wurden von allen Seiten Klagen eingereicht. Der Fall liegt nun seit geraumer Zeit auf dem Tisch des Freiburger Generalstaatsanwalts Fabien Gasser höchstpersönlich. Und es wird «noch mehrere Monate» dauern bis zum Prozess, wie es bei der Behörde heisst.

Er wartet auf den Prozess gegen die Migros, aber das kann noch Monate dauern: Damien Piller, der langjährige Lenker der Migros Neuenburg-Freiburg. Bild: Keystone/Anthony Anex

Davon geht auch Piller aus, wie er sagt. Und er zeigt sich zuversichtlich, dass er am Ende, in ein paar Jahren recht bekommen werde. Mit der Migros habe er sonst abgeschlossen. «Ich bin nur noch Kunde.»

Keinen Raum mehr für Fehler

Die Migros hingegen hat mit Piller noch lange nicht abgeschlossen. Seinetwegen hat sie vor einem Jahr auf Antrag des Migros-Verwaltungsrates unter Präsidentin Ursula Nold ihre Grundsätze der guten Unternehmensführung verschärft. So müssen sich alle Verwaltungsräte, auch in den Genossenschaften, neu alle zwei statt nur alle vier Jahre wählen lassen, und ihre Amtsdauer wird auf zwölf Jahre beschränkt. Ein Wechsel von der Geschäftsleitung in den Verwaltungsrat innerhalb derselben Gesellschaft ist untersagt, zudem wurde ein neuer Governance-Ausschuss gebildet, in welchem Mitglieder der Stiftung und des Verwaltungsrates Einsitz nehmen und der gruppenweit die Kompetenz hat, zum Schutz der Reputation der Migros Sanktionen zu beantragen.

Im Fall Gäumann musste der Governance-Ausschuss nicht tätig werden. Offensichtlich war die Faktenlage so klar, dass sich der Chef mit dem Verwaltungsrat der Migros Aare schnell einigen konnte. Und nun etwas früher in die Frührente geht als angedacht.