Neue Funktion für die App zum Covid-Zertifikat

Ubique App der Stunde: Dieser Mann macht das Covid-Zertifikat auf dem Handy möglich – und er kündigt eine Neuerung an Nach der Swisscovid-App entwickelte die Zürcher Softwarefirma Ubique für den Bund auch die App zum Covid-Zertifikat. Jetzt soll sie verbessert werden, wie Firmenchef Mathias Wellig sagt. Stefan Ehrbar 25.06.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Mathias Wellig (34) ist CEO von Ubique. Britta Gut

Als der Bundesrat das Bundesamt für Informatik (BIT) mit der Umsetzung des Covid-Zertifikats beauftragte, musste schnell eine Lösung her: Das BIT meldete sich bei Mathias Wellig – und beauftragte seine Firma Ubique, die App zum Zertifikat zu entwickeln.

Wellig ist Chef der Softwarefirma Ubique. Dieses hat bereits die Swisscovid-App erstellt, die automatisch Kontakte mit einer an Covid erkrankten Person erkennt und Ansteckungen eindämmen soll. «Wir waren der logische Partner für die Zertifikats-App», sagt Wellig beim Gespräch im Büro seiner Firma beim Zürcher Central.

Der 34-Jährige gründete Ubique vor elf Jahren zusammen mit zwei Freunden. Sie kratzten 20'000 Franken für die Gründung einer GmbH zusammen und mieteten sich ein Büro in der Nähe der ETH Zürich, wo sie studierten. «Zu Beginn war eine Rezepte-App noch das höchste der Gefühle», sagt Wellig. In den folgenden Jahren wuchs die Firma langsam, aber stetig.

Gesprochen wird Deutsch

Im Gegensatz zu vielen anderen Tech-Startups verzichtete Ubique auf Fremdfinanzierung. Alle Investitionen wurden selbst erarbeitet. «Wir sind dadurch nie auf einen Schlag stark gewachsen», sagt Wellig.

«Dafür machte das Wachstum immer Sinn und konnte von uns selbst finanziert werden.»

Auch in anderen Belangen unterscheidet sich die 45 Mitarbeiter umfassende Ubique von vielen IT-Firmen: Die Hauptsprache in der Firma ist Deutsch, nicht Englisch. Die Arbeit wird in der Schweiz erledigt. Ubique lagert keine Codier-Arbeiten an günstigere Standorte aus. Dieses sogenannte Offshoring – euphemistisch auch Nearshoring genannt, wenn die Arbeiten in näher gelegene Länder vergeben werden – ist Usus bei vielen IT-Firmen. Selbst die Swisscom, die SBB oder die Mediengruppe TX Group bezahlen Entwickler in Deutschland, Osteuropa oder Serbien.

SBB, ETH und Meteo Schweiz als Kunden

Wellig hingegen sagt: «Wir bewerben uns nicht auf Projekte, bei denen es wichtig ist, dass wir ein Drittel der Arbeit zu niedrigeren Lohnsätzen verrechnen können. Unsere Kunden schätzen, dass wir vor Ort sind und wissen, auf was es im Schweizer Markt ankommt.» Es sei ein Vorteil, wenn etwa Entwickler einer App für den Öffentlichen Verkehr selber mit diesem zur Arbeit kommen und die Schwächen und Stärken ihres Produkts am eigenen Leib erfahren.

Zu den Kunden von Ubique gehören das Bundesamt für Landestopografie, die SBB, Meteo Schweiz und die ETH. Die Swisscovid-App entwickelte Ubique hingegen auf eigene Faust: «Wir hatten bereits Erfahrung in diesem Bereich», sagt Wellig. Also habe er sich mit den Hochschulen ETH Zürich, ETH Lausanne und einem internationalen Konsortium zusammengetan. Als der Bund dann ebenfalls beschloss, eine Tracking-App zu lancieren, «war klar, dass er unser Know-How brauchen würde», sagt Wellig.

Der Druck war hoch

Weil das Bundesamt für Informatik (BIT) Ubique schon kannte und mit der Zusammenarbeit zufrieden war, kam die Firma dann auch bei der Erstellung einer App für das Covid-Zertifikat wieder in die Kränze – und zwar ohne Ausschreibung, was für Kritik sorgte. «Es musste schnell gehen», sagt Wellig. Der Druck sei hoch gewesen: Die Firma musste liefern – sonst wären die Ferienpläne von Hunderttausenden Schweizern und die Öffnungsstrategie des Bundes gefährdet gewesen.

Die Zertifikats-App: Der QR-Code muss noch abfotografiert werden. Keystone

Die Umsetzung des Projekts sei ein Team-Effort unter Federführung des BIT, sagt Wellig. Ubique hilft bei der Umsetzung der App für die Smartphones und erhält dafür bis zu 1,3 Millionen Franken. Die Anbindung der Ärzte an das Corona-Zertifikat übernimmt hingegen die Software-Firma HIN, der Schlüssel für die Zertifikate und die Anbindung an die EU-Lösung liegen in der Zuständigkeit des BIT. Im Backend, also beim Generieren der Zertifikate, unterstützt die Software-Firma Ti&M.

App zeigt nur, ob Zertifikat gültig ist

Das Zertifikat wird in Form eines QR-Code auf einem PDF-Dokument oder einem Brief ausgestellt. Wer es in der App haben möchte, muss den Code abfotografieren – etwa vom Computerbildschirm oder dem ausgedruckten Dokument. Das Team arbeitet nun daran, dass der Code künftig automatisch in die App eingelesen werden kann, sagt Wellig.

Ubique hat auch die App entwickelt, die den Code ausliest und etwa von Club-Betreibern oder Flughäfen genutzt werden kann, um den Status der Besucher und Passagiere zu prüfen. Die App zeigt nur an, ob ein Zertifikat gültig ist, wie Wellig demonstriert. Sie gibt keine Informationen darüber, ob jemand geimpft, getestet oder genesen ist – und schon gar nicht, welchen Impfstoff jemand erhalten hat.

«Tests mit EU funktionieren tadellos»

Dabei sind diese Informationen im QR-Code enthalten. Die EU, nach deren technischen Vorgaben sich die Schweiz richtete, hat den Quellcode veröffentlicht. Theoretisch könnte jeder mit dem entsprechenden Fachwissen eine App bauen, die den Code ausliest und diese Detail-Informationen anzeigt. Dass die Informationen im Code gespeichert sind, liegt daran, dass die Länder verschiedene Einreiseregeln für Geimpfte und Getestete festlegen können und dass jedes europäische Land selbst entscheiden kann, welchen Impfstoff es anerkennt.

Technisch ist die Schweizer Zertifikats-App mit der Lösung der EU kompatibel. «Die Tests funktionierten tadellos», sagt Wellig. Noch können Schweizer Zertifikate in Europa aber nicht genutzt werden. «Es müssen nur noch die nötigen Schlüssel ausgetauscht werden», sagt Wellig. Doch über diesen Schritt entscheidet die Politik. Wellig denkt hingegen längst ans nächste Projekt. Nach den Erfahrungen mit den Corona-Apps hat das Thema «Medizinische Daten» sein Interesse geweckt. «In diesem Feld werden wir jetzt mehr machen.»