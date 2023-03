Redseliger CS-Hauptaktionär, Al Khudairy, wird abserviert

Credit-Suisse-Debakel Nach folgenschwerem CS-Interview: Jetzt fürchten die Saudis um ihre eigene Reputation Der redselige Chef der Saudi National Bank fällt nach allzu plumpen Aussagen zur Schweizer Grossbank im eigenen Land in Ungnade. Ein Kenner der Golfregion prophezeit: Die Ernüchterung über das Schweizer Bankenwesen kommt noch. Daniel Zulauf Jetzt kommentieren 27.03.2023, 17.28 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ammar Al-Khudairy wird als Chairman der Saudi National Bank ungewöhnlich unsanft abserviert. Faisal Al Nasser / Bloomberg

Ammar bin Abdulwahed Faleh Al-Khudairy hat in seiner Heimat Saudi-Arabien gerade einen schweren Stand. Am Montag gab der angesehene Geschäftsmann und Gründer zahlreicher Unternehmensgruppen in der erdölreichen Monarchie seinen Rücktritt als so genannter Chairman der Saudi National Bank (SNB) bekannt. Der Rücktritt habe «persönliche Gründe», heisst es in einer von der Bank verbreiteten Mitteilung.

Die Kommunikation lässt kaum Zweifel darüber offen, dass Al Khudairy den Chef-Hut nicht freiwillig genommen hat. «Abrupte personelle Wechsel in den höchsten Hierarchiestufen sind in der Kultur Saudia Arabiens und in anderen Ländern der Golfregion sehr ungewöhnlich», sagt Mounir Khouzami, Präsident und Mitgründer des Vereins «Swiss Arab Network», der die Anbahnung und Vertiefung wirtschaftlicher und kultureller Beziehungen zwischen der Schweiz und der arabischen Welt zum Inhalt hat.

Grösste CS-Aktionärin

Der offenbar auf Geheiss höchster Stelle entlassene SNB-Chairman habe mit seinem unglücklichen Interview zur Credit Suisse vor knapp zwei Wochen den Ärger der Regierung auf sich gezogen und seine eigene Entlassung bewirkt, vermutet Khouzami. Die Saudi National Bank hatte im November anlässlich einer Kapitalerhöhung der Credit Suisse 1,18 Milliarden Franken in Credit-Suisse-Aktien investiert und sich so mit einem Anteil von 9,9 Prozent zur grössten Aktionärin der Schweizer Bank emporgeschwungen.

Unter der am vorletzten Wochenende von den Schweizer Behörden organisierten Zwangsübernahme der Credit Suisse durch die Lokalrivalin UBS ist der Wert der Saudi-Beteiligung auf nurmehr 234 Millionen Franken geschmolzen.

Auf die Frage einer Journalistin, ob die Saudi National Bank für weitere Kapitalhilfen an die Credit Suisse offen sei, sagte Al Khudairy Mitte März in einem TV-Interview: «Die Antwort lautet: absolut nicht, und zwar aus vielen Gründen, abgesehen vom einfachsten Grund, nämlich den regulatorischen und gesetzlichen.» Nach dieser Absage stürzten die Credit-Suise-Aktien an der Börse um 25 Prozent ab und rissen viele europäische Grossbankaktien mit in die Tiefe. Fünf Tage später erfolgte die Zwangsübernahme durch die UBS.

Die Vision des Kronprinzen

Mounir Khouzami vom Swiss Arab Network glaubt, dass Al Khudairys folgenschweres Interview in saudischen Regierungskreisen primär als schädlich für die Reputation des eigenen Landes gesehen wird. Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman verfolgt mit der Vision 2030 grosse Entwicklungsziele für sein Land. Er will den Tourismus ankurbeln und die Wirtschaft diversifizieren und auch den lokalen Bankensektor in diese Projekte involvieren. «Ich denke Saudi-Arabien wollte zeigen, dass Al Khudairys Kommunikation ein Fehler war und dass ein Fehlverhalten von Managern auch in Saudi-Arabien sanktioniert wird», sagt Khouzami.

Hinter dem Ärger über das eigene Versagen dürfte bei den Saudis aber auch eine grosse Ernüchterung über die Schweiz und ihre Banken eingekehrt sein, die in der Golfregion bislang hohes Ansehen genossen haben. Wenn die Krise keine Ausweitung auf andere grosse Banken mehr erfährt und eine Credit-Suisse-Krise bleibt, dürfte sie nicht ohne Folgen für die anderen Schweizer Banken in der Region bleiben, schätzt Khouzami, der selber während langer Jahre Banker gewesen war.