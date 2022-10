Credit Suisse: Wann auch die beste Strategie nichts hilft

Kommentar Die beste Strategie hilft nicht, wenn sich die Credit Suisse weiter so anstellt: «schlicht dumm» Wieder einmal probiert die Credit Suisse einen Neustart, wieder einmal verspricht sie sehr viel. Niklaus Vontobel Jetzt kommentieren 27.10.2022, 10.05 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Will sich transformieren: Credit Suisse am Paradeplatz Zürich Andrea Zahler / CH-Media

Die Credit Suisse hat heute bekannt gegeben, wie sie werden will, was sie schon so lange nicht mehr ist: eine solide Bank. Schon vor über 10 Jahren wollte sie «sich so aufstellen, dass wir weniger anfällig sind». Dieses Ziel gab das damalige Führungsduo aus, bestehend aus Walter Kielholz und Brady Dougan. Und heute möchte die Bank, wie sich Verwaltungsratspräsident Axel Lehmann in einer Medienmitteilung zitieren lässt, so werden: «stärker und widerstandsfähiger». Wie das endlich gelingen soll, hat Lehmann schon zuvor angekündigt, mit einer «fundamentalen Transformation».

Weniger anfällig und widerstandsfähiger muss die Credit Suisse tatsächlich werden. Nicht nur das nun teilausgelagerte Investmentbanking war jederzeit für einen Skandal gut, auch die übrige Bank hat diese Fähigkeit nachdrücklich unter Beweis gestellt. Mit schweizerischer Gründlichkeit wurde kein international Skandal ausgelassen. Archegos und Greensill lauten hier die Stichworte.

Und tat sich international gerade nichts, wo die Schweizer Grossbank eine Hauptrolle hätte spielen können, war sie in eigene Skandale verwickelt - Mosambik, bulgarische Drogenmafia - oder setzte sich in eigenen tragischkomischen Stücken unvorteilhaft in Szene: Beschattung eines Spitzenmanagers inklusive Nachbarschaftsstreit an der noblen Zürcher Goldküste; Verstoss gegen Quarantäneregeln durch einen Verwaltungsratspräsidenten - mit anschliessend medial gestreuten Vorwürfen über übertriebenen Gebrauch eines firmeninternen Jets.

Das Urteil des ehemaligen CEO

Ob die neue «radikale» Strategie nun unter den gegeben Umständen das Beste ist für die Credit Suisse oder nicht, das vermögen Ausstehende nicht wirklich zu beurteilen. Schliesslich hat niemand mehr Einblick in die Geschäfte und Zahlen der Credit Suisse als das aktuelle Führungsduo aus Axel Lehmann und Ulrich Körner. Aussenstehende müssen schlicht abwarten und schauen, ob sich bewahrheitet, was Lehmann über Körner sagte: «Er wird liefern».

Hingegen zeigt die jüngere Geschichte der Credit Suisse deutlich, dass neue Strategien in der Vergangenheit nicht viel mehr waren als hehre Absichtserklärungen. Alle Entlassungen bringen nichts, alle Verkäufe von Firmenanteilen nichts, alle fundamentalen Transformationen nichts, wenn sich die Mitarbeitenden der Credit Suisse so anstellen, wie es der ehemalige CS-CEO Oswald Grübel bezogen auf den Archegos-Skandal dem «Sonntagsblick» sagte, nämlich «schlicht dumm».

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen