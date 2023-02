CS First Boston: Wer ist Michael Klein, der neue Kopf der Bank?

Credit Suisse «Geschmeidig» und «allgegenwärtig»: Was die Wall Street vom neuen Mann an der Spitze der CS First Boston hält Wer ist Michael Klein, der die Investmentbank CS First Boston in New York neu beleben soll? Ein Macher, der seit Jahrzehnten an der Wall Street wirbelt – aber es bisher nie an die Spitze einer Grossbank geschafft hat. Renzo Ruf, Washington Jetzt kommentieren 09.02.2023, 09.44 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Klein aber ganz gross: Michael Klein wird Chef von der CS First Boston und zieht in die Geschäftsleitung der Credit Suisse ein. Andrew Harrer

Es gibt diese Geschichte über Michael Klein, den starken Mann der neuen Investmentbank CS First Boston, die mehr aussagt über den Mann, als ein Blick auf seinen Lebenslauf. Sie soll sich im September 2008 abgespielt haben, auf dem Höhepunkt der globalen Finanzkrise.

Klein, Absolvent einer Elite-Universität, war damals als persönlicher Berater des Konzernchefs der britischen Grossbank Barclays tätig – nachdem der Amerikaner zuvor einen Machtkampf gegen den Citigroup-Chef Vikram Pandit verloren hatte und von der US-Grossbank aufs Abstellgleis geschoben worden war. Ein höchst lukratives Abstellgleis: Klein erhielt eine Abgangsentschädigung von mehr als 30 Millionen Dollar.

Der Barclay-Chef versuchte in den Turbulenzen des Krisenherbstes verzweifelt, sich das Filetstück der taumelnden Investmentbank Lehman zu sichern. Dazu benötigte er aber einen Garanten mit tiefen Taschen, wusste doch im Herbst 2008 letztlich niemand so genau, wie gross die Verpflichtungen waren, für die Lehman im Krisenfall geradestehen musste.

Da hatte Klein eine Idee: Er kontaktierte Warren Buffett, damals der reichste Mann der Welt, mit einem Vermögen von mehr als 60 Milliarden Dollar. Die Telefonnummer der Investmentlegende besass er, weil Klein während seinen mehr als 20 Jahren bei der Citigroup immer mal wieder mit Buffett zu tun gehabt hatte. Buffett, auf dem Sprung an eine Gala, reagierte höflich auf den ungewöhnlichen Vorschlag: Er bat Klein, ihm ein Fax zu schicken; er werde sich dann wieder melden, wenn er die Konditionen gelesen habe, schrieb später der Finanzjournalist Andrew Ross Sorkin in seinem Finanzkrimi «Die Unfehlbaren».

Aus dem Deal wurde nichts, doch das spielte letztlich auch keine Rolle, denn Barclay gelang es dennoch, sich das US-Investmentgeschäft von Lehman unter den Nagel zu reissen. Was die Anekdote aber exemplarisch zeigt: Klein ist gut vernetzt, sehr gut sogar. Das ist eine Konstante in der langen Karriere des 1963 geborenen Amerikaners. Der «Rainmaker», wie solche Figuren im US-Geschäftsjargon oft genannt werden, ist mittendrin, bringt einflussreiche Menschen zusammen und verdient viel Geld – wirft dabei aber keine allzu grossen Wellen.

Als «strategischer Konsulent» oder «Berater» an zentraler Stelle

So hielt sich Klein nach der Finanzkrise mit seinem Boutique-Beratungsunternehmen M. Klein & Company über Wasser, das anfänglich vor allem aus ihm selbst bestand. Der Firmensitz befindet sich an bester Lage in Manhattan, direkt beim legendären Rockefeller Center. Bald einmal sammelte er Trophäen. Klein spielte 2012 bei der Fusion der Rohstoffunternehmen Glencore und Xstrata eine wichtige Rolle, in dem er als «strategischer Konsulent» die Geschäftsführer beider Firmen beriet.

Auch stand er 2019 der saudischen Regierung zur Seite, als diese den Börsengang des staatlichen Ölkonzerns Saudi Aramco vorbereitete. M. Klein & Company wurde im Emissionsprospekt als «special advisor» erwähnt; Klein steht der saudischen Königsfamilie seit Jahrzehnten nahe. Und schliesslich diente er der Multimilliardärin Lauren Powell Jobs, der Witwe von Apple-Co-Gründer Steve Jobs, lange als «Managing Partner» ihres Investmentvehikels Emerson Collective. Die beiden kennen sich seit Studienzeit an der University of Pennsylvania.

Und trotz dieser Meilensteine: Amerikanische Finanzjournalisten beschreiben Klein häufig in hämischen oder gar abschätzigen Worten. Der Investmentbanker gilt zwar als fleissig und höchst umgänglich – keine Selbstverständlichkeiten in dieser Branche –, aber eben auch als «geschmeidig», «allgegenwärtig», ein Überlebenskünstler, dem es nie gelungen sei, sein Potenzial auszuschöpfen.

Auf der Spac-Welle gesurft

Vielleicht hat dies auch mit seinem Abstecher in die Spac-Szene zu tun. Seit 2018 brachte Klein acht dieser Investmentvehikel an die Börse, fein säuberlich durchnummeriert von Churchill Capital Corp. bis Churchill Capital Corp. VIII. Letzteres Unternehmen änderte seinen Namen in AltC Acquisition, als es Klein gelang, den Technologie-Tausendsassa Sam Altman als Geschäftsführer zu gewinnen. Bei willigen Investorinnen und Investoren sammelte Klein, von 2018 bis Oktober 2022 auch Mitglied des Verwaltungsrates der Credit Suisse Group, dabei etwa 7 Milliarden Dollar ein. Nur zwei dieser Vehikel allerdings rentierten sich letztlich auch für die Geldgeber; am spektakulärsten schnitt Nummer IV ab, nach der Fusion mit dem Elektro-Autohersteller Lucid Motors im Sommer 2021.

Der Spac-Boom scheint sich an den amerikanischen Börsen dem Ende zuzuneigen; und Churchill Capital IX bis XII werden wohl nie lanciert, auch wenn die entsprechenden Firmen bereits im US-Bundesstaat Delaware registriert worden sind. Klein aber hat gut verdient in dieser Phase des wilden Casino-Kapitalismus. Und auch für seine Familie vorgesorgt. Sein Bruder Mark ist seit 2012 Partner und Manager von M. Klein & Company. Bei sechs der von Michael Klein lancierten Investmentvehikel war er Mitglied des Verwaltungsrates.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen