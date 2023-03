Credit Suisse Krisensitzung - es gibt ein Szenario: Zerschlagung

Credit Suisse Gesprächsstufe «top secret»: CS, Bundesrat und Nationalbank reden über die Zukunft der Bank – und über ihre Zerschlagung Über das Wochenende finden in der CS, aber auch bei den Bundesbehörden Krisensitzungen statt. Die beruhigende Wirkung der SNB-Spritze ist schon wieder weg: Jetzt wird über ein Szenario gesprochen, in dem UBS, Raiffeisen und ZKB eine Rolle spielen. Patrik Müller und Daniel Zulauf Jetzt kommentieren 17.03.2023, 22.50 Uhr

Am Hauptsitz der CS am Zürcher Paradeplatz wird übers Wochenende intensiv über Szenarien gebrütet. Bild: Ennio Leanza / AP

Es war eine dramatische Woche für die zweitgrösste Schweizer Bank, und sie ist noch nicht vorbei. Denn die Hoffnung ist verflogen, dass der Abfluss von Kundengeldern durch die 50-Milliarden-Liquiditätsspritze der Nationalbank gestoppt wird. Er ging einfach weiter.

Die Credit Suisse ist seit Monaten im Krisenmodus. Die neue Führung mit CEO Ulrich Körner und Verwaltungsratspräsident Axel Lehmann versuchte vor fünf Monaten einen Befreiungsschlag: 9000 Jobs weg, weitgehende Trennung vom Investmentbanking, klarer Fokus auf die Vermögensverwaltung. Es war der Versuch, Fehler und Versäumnisse der Vergangenheit zu korrigieren; das Versagen «unfähiger Chefs», wie sie Banker-Legende Oswald Grübel bei CH Media bezeichnete.

Es blieb beim Versuch, die Wirkung verpuffte. Immer wenn man dachte, der Aktienkurs könne nicht mehr weiter runtergehen, sank er nochmals tiefer. Bis es existenziell wurde.

Krisenmanager: Axel Lehmann, seit vergangenem Jahr oberster CS-Banker. Bild: AP

Dieser Punkt war am Mittwoch erreicht. Die CS-Aktie brach tagsüber um mehr als 30 Prozent ein. Der Kurssturz wirkte sich auf die Aktienmärkte rund um den Globus aus. Dabei war der unmittelbare Auslöser eigentlich banal: Ein saudischer Grossaktionär hatte in einem TV-Interview gesagt, er werde seinen Anteil an der CS nicht erhöhen. Doch der Satz war der Flügelschlag eines Schmetterlings. Es setzte eine unheilvolle Eigendynamik ein, eine Verkaufswelle. Auf einmal ging es um alles: um das Überleben des Bankhauses, das 1856 gegründet worden war.

Nationalbank-Milliarden mitten in der Nacht

Am Mittwoch, kurz nach 20 Uhr, teilten die Nationalbank (SNB) und die Finanzmarktaufsicht (Finma) in einem gemeinsamen Communiqué mit, die Credit Suisse erfülle die Kapitalanforderungen und im Bedarfsfall würde ihr die SNB Liquidität zur Verfügung stellen.

Noch in der gleichen Nacht war der Bedarfsfall da. Die SNB sprach 50 Milliarden Franken. Wenige Stunden später, bei der Börseneröffnung, schoss die Aktie um über 30 Prozent in der Höhe. Der Plan schien aufzugehen. Doch bald kippte die Stimmung wieder.

Die Unsicherheiten und die Gerüchte kehrten zurück. Warum trifft sich der Bundesrat zu einer Sondersitzung, wenn er danach, am späten Donnerstagabend, einzig mitteilt, er habe getagt? Was läuft da im Hintergrund?

Die Ernüchterung kam am zweiten Tag nach der Nationalbank-Intervention. Die CS-Aktie eröffnete am Freitag tief im Minus, zum Börsenschluss betrug der Verlust zwar «nur» 8 Prozent, trotzdem: Der SNB-Effekt war dahin.

Bedrohliche Signale am Anleihenmarkt

Vom Anleihenmarkt gingen kurz vor dem Wochenende sogar noch bedrohlichere Preissignale aus als am Mittwoch, dem Horrortag. Ein Beispiel ist die Anleihe mit der Wertpapiernummer CH0360172719. Die Credit Suisse nahm 2017 mit der Ausgabe dieser Schuldpapiere 200 Millionen Franken am Kapitalmarkt auf. Die Gläubiger haben die Papiere in der Erwartung gekauft, dass sie bis zum erstmöglichen Rückzahlungsdatum im September 2023 eine jährliche Verzinsung von 3,875 Prozent erhalten. Eine sehr attraktive Verzinsung.

Dafür mussten die Gläubiger aber ein besonderes Risiko akzeptieren: Ihre Forderung und die aufgelaufenen Zinsen verfallen vollständig, wenn die Kernkapitalquote der Bank unter die Marke von 7 Prozent fällt (Ende Dezember lag sie bei 14,1 Prozent) oder wenn die Aufsichtsbehörde eine Abschreibung der Schuld veranlasst, weil die Bank - im Urteil der Behörde - nicht mehr in der Lage ist, ihre Kapitalisierung mit eigenen Massnahmen zu verbessern.

Dieses Schuldpapier wurde am Freitagnachmittag nur noch zu 35 Prozent des Nominalwertes gehandelt. Bondhändler bezeichnen solche Bewertungsniveaus als «notleidend». Ihre Interpretation ist gnadenlos: Die Investoren nehmen einen Zahlungsausfall vorweg.

Sprach in der Nacht auf Donnerstag 50 Milliarden Franken: Nationalbank-Chef Thomas Jordan. Das Bild stammt aus dem Archiv – er trat diese Woche wie die anderen Akteure nicht öffentlich auf. Bild: Anthony Anex/Keystone

Die Credit Suisse und viele andere Banken haben auch sogenannte «Bail-in-Anleihen» ausgegeben. Solche Schuldtitel können sich unter bestimmten Bedingungen in Aktienkapital verwandeln. Für die Gläubiger ist das sehr unangenehm, denn im Fall einer Insolvenz ist die Investition faktisch verloren. Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg hat die Credit Suisse verlustabsorbierende Anleihen im Gesamtwert von 76 Milliarden Franken ausstehend. Sie alle werden auf dem Niveau «notleidend» gehandelt. Die Märkte sind brutal. Haben sie die CS aufgegeben?

Ein CS-Sprecher beschwichtigt, die Bank verfüge über genügend Kapital und Liquidität. Doch solche Beteuerungen werden im Finanzmarkt offensichtlich nicht mehr geglaubt.

Die Rating-Agenturen wagen keine Aussage

In der Finanzkrise 2007/08 spielten die Rating-Agenturen eine unrühmliche Rolle. Sie prüfen Schuldner auf ihre Zahlungsfähigkeit. Damals unterschätzten sie die Lage gewaltig. Seither sind sie vorsichtig geworden. Von den grossen Rating-Agenturen ist zur Credit Suisse kein Kommentar mehr zu bekommen. «Zu heikel», sagt der Sprecher einer Agentur in London. Kapitalmarktkenner befürchten, dass die Rating-Agenturen die Benotung der Credit-Suisse-Bonität bald auf Ramschniveau senken könnten. Die Bank hat 2022 einen Verlust von 7,3 Milliarden Franken erlitten, und auch für 2023 rechnet sie mit roten Zahlen.

Das grösste Problem ist der anhaltende Abfluss von Kundengeldern. Es ist nicht abwegig anzunehmen, dass die Spritze der Nationalbank den Abfluss sogar wieder beschleunigt hat. Das Schicksal der englischen Regionalbank Northern Rock ist ein Präzedenzfall für diese These. Nachdem sich vor den Schaltern der Bank in Newcastle 2008 erste Schlangen gebildet hatten, kündigte der Finanzminister eine Liquiditätshilfe der Regierung an. Darauf wurden die Schlangen doppelt so lang. Abheben, solange Geld da ist, war die Devise.

Angesichts solcher Bedrohungen erhält das eiserne Schweigen der Credit Suisse eine neue Bedeutung. Weder der CEO noch der VR-Präsident geben zurzeit Interviews. Schweigen auch bei Bundesrat, Nationalbank und Bankenaufsicht. Arbeiten sie im Hintergrund womöglich an einem Notfallplan, über den man noch nicht reden darf? Stellt man die verunsicherten Finanzmarktteilnehmer, Kunden und Mitarbeiter bald vor vollendete Tatsachen?

UBS, Raiffeisen und ZKB kommen ins Spiel

Der gewöhnlich gut informierte Finanzblog «Inside Paradeplatz» berichtet am Freitag bereits von einer möglichen Zerschlagung der Credit Suisse. Unter Verweis auf eine Quelle, die Zugang zu hohen Stellen der Credit Suisse hat, wird berichtet, dass die Behörden an «Schweizer Lösungen» für die beiden Flaggschiffe des Finanzkonzerns arbeiteten:

Das Schweizer Privat- und Firmenkundengeschäft sollen die Zürcher Kantonalbank und die Raiffeisen Gruppe unter sich aufteilen.

Für das internationale Vermögensverwaltungsgeschäft gebe es Interesse von Seiten der UBS und von Julius Bär.

Eine ausländische Lösung wird für das bereits stark dezimierte Asset Management kolportiert: Dafür könnte sich die Deutsche Bank interessieren.

Aber was passiert mit der Investment Bank, die ein Kernproblem der Credit Suisse darstellt? Gemäss «Inside Paradeplatz» könnte die Nationalbank nach dem Vorbild der UBS-Rettung im Jahr 2008 die riskanten Aktiva der Geschäftseinheit übernehmen – mit dem Ziel, diese in unbestimmter Zukunft und ohne Zeitdruck auf den Finanzmärkten zu angemessenen Preisen zu veräussern.

Doch es ist offen, ob die mutmasslich angedachte Zerschlagung der Credit Suisse überhaupt gelingen kann. Es gibt komplexe Fragen zu lösen. Wer trägt die Verluste, wenn es am Ende des Prozesses solche geben sollte? Sind es die Gläubiger der Investment-Bank in den USA und in Grossbritannien? Die Aufsichtsbehörden aller Länder möchten eine Übervorteilung des eigenen Publikums verhindern und könnten deshalb ein Interesse haben, einen möglichst grossen Teil des für sie greifbaren Eigenkapitals der Credit Suisse zu blockieren.

Damit könnten sie aber auch eine geordnete Lösung der Credit-Suisse-Krise behindern. So gesehen sind die Voraussetzungen gegeben, dass die Schweizer Behörden in Absprache mit den ausländischen Behörden schon sehr bald das Schicksal der 167-jährigen Bank besiegeln könnten.