Credit Suisse: Thomas Gottstein wird mit Gerüchten destabilisiert

Credit Suisse «Gezielter Versuch, Gottstein abzuschiessen»: Was hinter Gerüchten über eine Absetzung des CS-Chefs steckt Grosses Reinemachen bei der Credit Suisse: 11 von 13 Konzernleitungsmitgliedern wurden oder werden ausgewechselt. Nun werden Spekulationen gestreut, auch der Sitz von CEO Thomas Gottstein wackle. Diese sollen zu einer sich selbsterfüllenden Prophezeiung werden. Die Hintergründe. Patrik Müller und Daniel Zulauf 1 Kommentar 17.05.2022, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Feinde in der eigenen Bank: CS-Konzernchef Thomas Gottstein. Ennio Leanza / Keystone

Die Wirtschafts-Nachrichtenagentur Bloomberg verwendete Grossbuchstaben, um ihrer Meldung zusätzliche Sprengkraft zu verleihen. «EXCLUSIVE» sei das, was gleich folge: «Der Verwaltungsrat der Credit Suisse führte erste Gespräche über eine mögliche Auswechslung von Konzernchef Thomas Gottstein noch in diesem Jahr.» Die Breaking-News wurde am vergangenen Freitag kurz nach 21 Uhr über die Social-Media-Kanäle publiziert:

Die Meldung ging um die Welt. Am Wochenende fragten auch Schweizer Medien: «Wackelt der Stuhl von CEO Thomas Gottstein?» (NZZ), und: «Stürzt jetzt CS-Chef Thomas Gottstein?» («Sonntags-Zeitung»).

Aus dem Umfeld von Thomas Gottstein verlautet, dieser sei konsterniert ob der Spekulationen, da er wisse, dass diese seine Autorität unterminierten. Es sei «ein Versuch, ihn gezielt abzuschiessen». Ein langjähriger CS-Insider wiederum, der Gottstein nicht unbedingt nahe steht, jedoch über einen guten Draht zu mehreren Verwaltungsräten verfügt, sagt zu CH Media: «Nach meinen Informationen stimmt es nicht, dass der Verwaltungsrat über eine Auswechslung von Thomas Gottstein gesprochen hat.» Aber der Insider stellt fest: «Diese Spekulationen können dazu führen, dass der Verwaltungsrat jetzt just über diese Frage diskutieren muss.»

Eine mutmasslich inkorrekte Meldung könnte sich dann durch ihre Wucht selber erfüllen.

Bei Tidjane Thiams Ende lief es ähnlich

Frei erfunden hat Bloomberg – ein seriöser, bisweilen spekulativer News-Dienst – die Geschichte kaum. Sowohl der Gottstein-Gewährsmann wie auch die VR-nahe Quelle gehen davon aus, dass gezielt Informationen gestreut werden. Sie fallen auf fruchtbaren Boden, weil ein Abgang Gottsteins durchaus plausibel ist. Denn dieser ist nebst CS-Schweiz-Chef André Helfenstein das einzige Konzernleitungsmitglied, das nach dem jüngsten Reinemachen im April im Amt bleibt. Insgesamt 11 von 13 Mitgliedern sind gegangen oder gehen noch:

Die «Financial Times» berichtete über das Köpferollen bei der CS. Twitter/FT

Dass bei diesem Köpferollen und angesichts der nicht enden wollenden Pleiten, Pech und Pannen bei der CS auch der oberste Chef kippen könnte, ist nicht abwegig. Letztlich ist er als CEO verantwortlich für die beiden Milliarden-Pleiten mit Archegos and Greensill Capital und die daraus folgenden roten Zahlen. Der Aktienkurs, letztlich also die Unternehmensbewertung, ist ins Bodenlose gefallen. Es hat schon weniger gebraucht, bis in einer solchen Situation ein Bank-CEO gefallen ist.

Schon der letzte CEO der Grossbank, Tidjane Thiam, war durch «exklusive» Bloomberg-Informationen destabilisiert worden und musste dann auch effektiv gehen. In der Credit Suisse erinnert man sich an eine Meldung vom 31. Januar 2019, in der es – ähnlich formuliert wie nun bei Gottstein – hiess, der Verwaltungsrat spreche über mögliche Nachfolger Thiams, der damals durch eine Spitzelaffäre schwer angeschlagen war.

Gut eine Woche vor seinem Rücktritt streute Bloomberg ebenfalls Abgangsgerüchte: Gottsteins Vorgänger Tidjane Thiam. Michael Buholzer / AFP

Die CS dementierte damals die Spekulation umgehend und sehr deutlich: «Diese Geschichte entbehrt jeder Grundlage.» Dementieren tut die Grossbank auch jetzt, sie stärkt Gottstein den Rücken und verweist auf ein Interview von Verwaltungsratspräsident Axel Lehmann in der NZZ von Ende April, dessen Aussagen noch immer Gültigkeit hätten. Darin sagte Lehmann:

«Bei so vielen Neubesetzungen braucht es an der Spitze auch jemanden, der weiss, wie die ganze Organisation tickt und wer die Schlüsselkunden sind. Wir haben im Moment eine gute Mischung aus Kontinuität und Veränderung.»

Doch was ist das aktuelle Dementi wert, wenn man weiss, dass sich das frühere Dementi schon am 7. Februar 2019 als falsch erwies?

Damals lagen nur sieben Tage zwischen der Meldung und dem Rücktritt Thiams, diesmal wird es, wenn überhaupt, nicht so schnell gehen. Erstens war die Thiam-Spekulation viel konkreter; in der Agenturnachricht hiess es damals, dass der Präsident für den Verwaltungsrat bereits eine Liste mit möglichen Nachfolgern vorbereitet habe. Jetzt, bei Gottstein, klingen die Gerüchte viel vager.

Warum die Instabilität der Bank den Job von Gottstein stabiler macht

Zweitens, hört man aus dem Innern der Grossbank, seien just die aktuelle Instabilität der Grossbank und die vielen Wechsel im obersten Management eine «vorläufige Jobsicherung» für Gottstein. In der Phase, wo so vieles unklar sei – unter anderem ist der Posten des Finanzchefs noch nicht neu besetzt – brauche es auf dem CEO-Posten «bis auf weiteres» Kontinuität.

Die Quelle prophezeit, ironischerweise werde es dann für Gottstein prekär werden, wenn mal ein paar Monate lang keine neuen Probleme auftauchten und die Bank in ruhigeres Fahrwasser komme. «Dann könnte das passieren, was Bloomberg jetzt behauptet.» Denn CS-intern sei eigentlich allen klar, dass Gottstein ein «CEO auf Zeit» sei und kaum langfristige Perspektive in dieser Position habe. Er habe die Erwartungen trotz gutem Start nicht erfüllt.

Galt als Gottstein-Kritiker, war aber schnell wieder weg: António Horta-Osório, Kurzzeit-Präsident der Credit Suisse. Leon Neal / Getty Images Europe

Schon letztes Jahr machten Abgangsgerüchte die Runde. Angelsächsische Medien schrieben über einen Machtkampf mit dem damaligen Verwaltungsratspräsidenten António Horta-Osório; dieser wolle Gottstein loswerden. Es schien, Horta-Osório, der von «Neuanfang, Vertrauen und Integrität» sprach, könne den Machtkampf gegen das CS-Urgestein Gottstein gewinnen. Doch dann wurde publik, dass Horta-Osório mehrfach gegen Quarantäneregeln verstossen hatte, und so wurde er für die Bank untragbar.

Im Januar 2022 trat er zurück, und zumindest vom Portugiesen geht seither für Gottstein keine Gefahr mehr aus. Horta-Osórios Nachfolger Lehmann hält zu Gottstein, nicht nur gegen aussen – doch dieser hat noch immer genug Feinde in der Bank, die ihn weghaben möchten.

1 Kommentar Alle Kommentare anzeigen