Credit Suisse: Gerüchte belasten Aktien - CDS auf Rekordhöhen

Credit Suisse Im freien Fall: Wie das wilde Rauf und Runter der Credit-Suisse-Aktien die Bank beschädigt Es gibt Konstellationen in den Finanzmärkten, unter denen sich ein Problem zu einer Krise aufschaukeln kann. An diesem Punkt ist die zweitgrösste Schweizer Bank aber noch nicht angelangt. Daniel Zulauf Jetzt kommentieren 03.10.2022, 17.07 Uhr

Die Grossbank Credit Suisse kommt nicht aus den negativen Schlagzeilen heraus. Bild: Andrea Zahler / CH Media

Der Oktober macht seinem Ruf als Horrormonat für die Finanzmärkte alle Ehre. Am Montag eröffneten die Börsen überall mit teilweise starken Kursabschlägen. Weltweit im Fokus der Investoren stehen aber die Aktien der Credit Suisse. Die Titel kamen nach einer schlimmen Vorwoche auch am Montag mit Verlusten von zeitweise um die 10 Prozent in den Handel.

So wie die Aktien auf absolute Tiefststände fielen, stiegen zeitgleich die Kosten zur Deckung von Kreditausfallrisiken auf Rekordniveau – abzulesen an den Renditen sogenannter «Credit Default Swaps».

Wer erschreckt hier wen?

Dabei ist wohl nicht nur für Aussenstehende kaum zu erkennen, ob es die Akteure auf dem Aktienmarkt sind, welche die Gläubiger beziehungsweise die Investoren auf den Kapitalmärkten erschrecken oder ob sich das Karussell in die umgekehrte Richtung dreht. Klar scheint nur, dass es sich irgendwie beschleunigt. Auch über das Wochenende gab es in der internationalen Presse neue Gerüchte und kleine zusätzliche Informationsbruchstücke. Dass die Beobachter daraus offensichtlich nur negative Schlüsse ziehen, zeigt deutlich, wie stark angeschlagen das Grundvertrauen der Investoren in die Bank derzeit ist.

Die britische «Financial Times» hatte am Sonntag unter Bezugnahme auf bankinterne Quellen berichtet, das Management der Credit Suisse sei über das Wochenende damit beschäftigt gewesen, grosse Kunden anzurufen, um sie über die tatsächliche Kapitalsituation der Bank aufzuklären beziehungsweise zu beruhigen. Was in der aktuellen Situation der Credit Suisse eigentlich eine Selbstverständlichkeit und von jedem verantwortungsvollen Management zu erwarten ist, verstehen viele offensichtlich als ein Akt der Verzweiflung, mit dem die Grossbank den Verlust von Kundenvermögen einzudämmen sucht.

Selbstverständlichkeiten werden zur Sensation

Dabei hatte Credit-Suisse-Chef Ulrich Körner unmittelbar vor dem Wochenende in einer internen Mitteilung noch die Gemüter seiner 45’000 Mitarbeitenden zu beruhigen versucht. Er vertraue darauf, dass diese die täglichen Kursschwankungen in der Aktie nicht mit der starken Eigenkapital- und Liquiditätsposition der Bank verwechsle.

Während die Credit Suisse also durch die Gerüchteküche gezogen wird, als gäbe es für die Bank kein Morgen mehr, hatte heute Montag der neue Finanzchef Dixit Joshi offiziell seinen ersten Arbeitstag in Zürich. Der Mann sei von der Deutschen Bank angeworben worden, weil er bei dieser eine «Schlüsselrolle bei der Restrukturierung der Bank und ihrer Bilanz» gespielt habe, erklärte die Credit Suisse im August. Vielleicht ist es auch vor diesem Hintergrund nicht ganz so dumm oder verantwortungslos, wie viele Kommentatoren inzwischen zu wissen glauben, dass die Bank mit der Bekanntmachung ihrer Restrukturierungspläne unbedingt bis zum 27. Oktober warten will. CEO Körner ist zweifellos gut beraten, auf die Inputs seines krisenerprobten neuen Finanzchefs zu warten.

Wie war das bei der Deutschen Bank?

Inzwischen ziehen die Analysten natürlich bereits direkte Vergleiche zur Deutschen Bank, die 2016 durch das Feuer gehen und eine Milliardenbusse in den USA zum grossen Teil mit frischem Eigenkapital finanzieren musste. In dem Direktvergleich schneidet die Credit Suisse allerdings in vielerlei Hinsicht deutlich besser ab als die Deutsche Bank. So liegt die für die Kapitalstärke relevante Kernkapitalquote der Credit Suisse per Ende Juni 2022 mit 13,5 Prozent rund einen Viertel über jener der Deutschen Bank von damals. Auch die CDS-Renditen der Deutschen Bank waren damals höher als jene der Credit Suisse heute. Dennoch zeigen die Preisausschläge bei den Kreditausfallversicherungen der Credit Suisse inzwischen das Risiko eines Zahlungsausfalls binnen fünf Jahren von über 20 Prozent an.

Über die Verlässlichkeit solcher Marktsignale lässt sich zwar streiten. Allerdings scheint die Annahme vernünftig, dass solche Extremsignale auch eine Tendenz aufweisen, zur selbsterfüllenden Prophezeiung zu werden. So ist es zum Beispiel logisch, dass sich eine steigende Kreditausfallwahrscheinlichkeit negativ auf die Kurse der Anleihen der betroffenen Firma auswirkt. Als Folge davon verlangen die Gläubiger mehr Sicherheiten, was die Bank dazu zwingt, tiefer in ihrer Bilanz nach Sicherheiten zu graben. Dabei können freilich Vermögenswerte zum Vorschein kommen, die dem Vertrauen der Gläubiger nicht förderlich sind. Nach diesem Muster war in der Finanzkrise die belgisch-niederländische Grossbank Dexia in die Knie gegangen, weil sie als Sicherheiten Staatsanleihen von Euroländern beibringen musste, die damals tief in der Gunst der Investoren standen.

So kann die negative Stimmung die Kapitalkosten in die Höhe treiben

Solche Vorgänge können in Krisensituationen zu einer im Rückblick nicht unbedingt berechtigten Verteuerung der Refinanzierungskosten führen. Interessant wird im Fall der Credit Suisse auch ein vor Jahresfrist von den beiden Finanzmarktforschern Martin Indergand und Gabriela Hrasko veröffentlichter Aufsatz unter dem Titel: Glaubt der Markt an verlustabsorbierende Bankschulden? Das Konzept der verlustabsorbierenden Schuldpapiere kommt aus der Too-big-to-fail-Regulierung, die verschiedene Massnahmen für den Fall einer Liquidierung oder Abwicklung einer insolventen Bank vorsieht.

So können verlustabsorbierende Schuldpapiere auf Anordnung der Regulatoren ebenso direkt wie das Aktienkapital zur Verrechnung von Verlusten herangezogen werden. Wenn das verlustabsorbierende Kapital genügend gross ist, um die Verluste zu decken, werden die Steuerzahler vom Zwang einer weiteren Bankrettung befreit, in zweiter Linie schützen die Puffer aber auch die Gläubiger, die besicherte Anleihen in Händen halten.

Wenn nun der Markt aber nicht daran glaubt, dass diese verlustabsorbierenden Schuldpapiere einen ausreichenden zusätzlichen Schutz zum vorhandenen Aktienkapital bieten, dann wird der Markt für die besicherten, verlustabsorbierenden Anleihen in etwa den gleichen Zins beziehungsweise die gleichen Risikoaufschläge verlangen wie für die unbesicherten Anleihen, folgern die beiden Forscher.

Auch in diesem Fall wäre die Konsequenz, dass die Kapitalkosten der Krisenbank stark steigen müssten. Genau das könnte sich derzeit bei der Credit Suisse abspielen, was freilich erst dann zum Thema wird, wenn sich das Institut auf dem Markt frisches Kapital beschaffen muss. Wie es scheint, nehmen die Märkte derzeit gar viel Negatives bei der Credit Suisse vorweg. Man bedenke nur: Die Nationalbank darf einer Geschäftsbank von Gesetzes wegen nur dann unter die Arme greifen, solange diese noch solvent ist. Sollte bei der Credit Suisse also tatsächlich eine Staatsrettung nötig werden, wie dies manche Beobachter voreilig zu wissen glauben, dann hätte diese wohl bereits über die Bühne gehen müssen.

