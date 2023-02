Credit Suisse: Präsident Axel Lehmann im Visier der Finma

Credit Suisse Im Visier: Finanzaufsicht untersucht gegen CS-Präsidenten – erwischt es mit Axel Lehmann den nächsten Hoffnungsträger? Und wieder sorgt die Credit Suisse für negative Schlagzeilen. Nach dem neusten Skandal fällt die CS-Aktie auf ihr Allzeittief. Niklaus Vontobel und Florence Vuichard 2 Kommentare 21.02.2023, 16.17 Uhr

Vom Hoffnungsträger zum Sorgenkind: Axel Lehmann, Präsident der in Nöte geratenen Credit Suisse. Bild: Annick Ramp

Es könnte zum nächsten unrühmlichen Kapitel werden in der Geschichte der Credit Suisse, die zuletzt Skandal an Skandal reihte. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, die Finanzmarktaufsichtsbehörde (Finma) ermittle wegen möglicher irreführender Aussagen von Verwaltungsratspräsident Axel Lehmann. Der Börsenkurs brach sogleich ein, die Aktie notiert auf einem Allzeittief.

Am 1. Dezember 2022 gab der Lehmann am Banking Summit der «Financial Times» in London folgendes zu Protokoll: Die Abflüsse von Kundengeldern hätten sich stabilisiert, der Trend habe sich gar «teilweise umgekehrt». Er hätte dies wohl besser nicht gesagt. Doch einen Tag später setzte Lehmann noch einen drauf.

«Die Abflüsse wurden im Wesentlichen gestoppt», bilanzierte er am 2. Dezember 2022 im Interview mit Bloomberg-TV. Und er fuhr fort: «Was wir sahen, waren zwei, drei Wochen im Oktober,» (dann sagt Lehmann «Wumm» und senkt seine beiden Hände auf einen Schlag, um einen deutlichen Rückgang zu anzuzeigen) – «und seitdem flachen sie ab, sie haben aufgehört, sie kommen allmählich zurück, besonders in der Schweiz».

Drei Tage später überbrachte Lehmann dieselbe vermeintlich frohe Botschaft am Schweizer Fernsehen – diesmal auf Schweizerdeutsch: «Zum Glück hat sich das absolut stabilisiert, ist stabil jetzt, ist zum Teil sogar wieder zurückgekommen, speziell hier in der Schweiz», sagte Lehmann in der Sendung «Eco Talk». Auf die Nachfrage, ob weiterhin Geld abfliesse, wiederholt er: «Nein, es hat sich absolut stabilisiert.»

Lehmanns Worte wurden gehört; die Investoren glaubten ihm. Am 2. Dezember schoss der Aktienkurs hoch, an einem einzigen Tag legt er um ganze 9,3 Prozent zu. Nur stimmt das nicht wirklich. Das zeigte sich, als die Credit Suisse am 9. Februar ihre Geschäftszahlen veröffentlichte.

Keine Trendumkehr zu erkennen

Im Oktober bis zum 11. November waren 84 Milliarden Franken abgeflossen – was die Bank vor allem mit einem «Sturm» von Gerüchten auf den sozialen Medien erklärte. Anfang Dezember trat Lehmann mit seiner frohen Botschaft vor den Medien. Doch danach flossen weitere 27 Milliarden ab. Bis zum 31. Dezember 2022 kamen knapp 111 Milliarden Franken zusammen.

Das stand im Widerspruch zu Lehmanns Grundaussage, wonach: «Die Abflüsse wurden im Wesentlichen gestoppt». Und es war nicht, was die Börse erwartet hatte. Die neuen Zahlen zu den Abflüssen trugen dazu bei, dass der CS-Kurs am gleichen Tag einbrach: um 15 Prozent.

So sehr, dass nun auch die Finanzmarktaufsicht Finma aktiv wird – wie Reuters berichtet. Die Agentur beruft sich auf zwei Personen, die mit der Angelegenheit vertraut seien. Die Finma ermittle nun, inwiefern Lehmann wusste, wie es wirklich um die Abflüsse stand, als er gegenüber den Medien schon Entwarnung gab und von einer Umkehr des Trends sprach.

Ein Analyst der Luzerner Kantonalbank beschreibt die Untersuchung als weiteren Rückschlag für die Credit Suisse – auch wenn es derzeit lediglich eine Anfrage der Finma sei, keine formelle Untersuchung. Lehmann habe entweder ungenügend informiert oder die Angelegenheit bewusst schöngeredet, schreibt der Analyst. «Wie auch immer – ein unrühmliches Kapitel mehr in der Geschichte der Credit Suisse.»

Der CS droht die Fortsetzung eines bedrohlichen Trends. Hoffnungsträger treten auf, und bald wieder ab, mit ramponiertem Ruf.

Ein Kommen und Gehen

Thomas Gottstein machte als frischgebackener CEO ebenfalls Aussagen, die ihn wenig später einholen sollten. Im Dezember 2020 war er noch vollmundig: Man starte im nächsten Jahr mit einer «reinen Weste», es werde eine «neue Ära», man gehe in die «Offensive» gehen. Wenig später wurden die beiden Riesenpleiten Greensill und Archegos publik, zwei weitere Skandale also, welche die CS zu weiteren Milliarden-Abschreibern zwang und Gottstein zum Abgang.

Noch schneller kam und ging António Horta-Osório. Als neuer Verwaltungsratspräsident wollte er eine bessere Risikokultur einführen. Jeder Mitarbeitende müsse im Herzen ein Risikomanager sein. Kurz darauf wurde bekannt, dass er selbst Coronaregeln missachtet hatte. Und es flog noch mehr Dreck in seine Richtung. Er habe den Firmenjet zu oft gebraucht, mehr Zeit ausserhalb der Schweiz als am Arbeitsplatz in Zürich verbracht. Seine Amtszeit war nach 9 Monaten wieder vorbei.

Zuvor galt schon Gottsteins Vorgänger, Tidjane Thiam, als Hoffnungsträger. Der französisch-ivorische Manager stolperte über die sogenannte Spionageaffäre. Ein Topmanager war beschatten worden, nachdem sein Wechsel zum Konkurrenten UBS bekannt geworden war. Nach einer Untersuchung kamen zwei solcher Beschattungen ans Licht – und Thiam war weg.

Und nun ist auch das Image von Hoffnungsträger Lehmann angekratzt, er, der nach dem starallürenhaften und jetverliebten Horta-Osório etwas Schweizer Verlässlichkeit in die ramponierte Bank bringen sollte. In einem Beitrag der «Financial Times» verglich er den kulturellen wie auch geschäftlichen Umbau der Credit Suisse mit einem «Marathon». Wichtig sei, dass die Bank kontinuierliche Fortschritte mache, «Quartal um Quartal». Jetzt muss er hoffen, dass er nicht über die Angaben zum letzten Quartal stolpert und der Marathon für ihn nicht zum Staffellauf wird. Schliesslich hat er den Stab selbst erst vor gut einem Jahr übernommen.

