Credit Suisse stellt ihr Prestige-Magazin "Bulletin" ein

Seit 1895 Es galt als ältestes Bankenmagazin der Welt: Nun stellt die Credit Suisse ihr Prestige-Heft «Bulletin» ein Nach 125 Jahren ist Schluss: Die Grossbank Credit Suisse stampft ihr renommiertes Heft «Bulletin» ein. Dass die Publikation diverse Preise gewann, half nichts. Pascal Michel Jetzt kommentieren 05.01.2022, 16.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Noch 2017 verkündete die Bank stolz, dass das Heft einen Preis gewonnen hatte. Screenshot CS

In der letzten Ausgabe des traditionsreichen Hefts «Bulletin» der Credit Suisse sinnierte der damalige Verwaltungsratspräsident der Bank, Urs Rohner, über die Ungleichheit bei Einkommen und Vermögen, die die Coronakrise nun verstärke.

Letzte Ausgabe des «Bulletins». CS

André Hofmann, Roche-Vizepräsident, zeigte sich im Interview enttäuscht, wie untätig die Weltgemeinschaft bei der Pandemievorbereitung geblieben war. CS-CEO Thomas Gottstein erklärte, was der grösste Fehler ist, den man beim Golfen begehen kann («Dinge zu kompliziert machen»). Und Komiker Mike Müller führte aus, was man dem Coronavirus mit Humor abgewinnen könne.

Heft gewann Auszeichnungen

Das war im Sommer 2020. Nun wird klar: Das «älteste Bankenmagazin der Welt», wie die CS die Publikation auf ihrer Website noch immer anpreist, ist nicht mehr. Denn statt das 125-jährige Bestehen der Publikation zu feiern, hat die Bank das Heft, das den «drängendsten wirtschaftlichen, politischen und sozialen Fragen auf den Grund» ging, in der zweiten Jahreshälfte 2020 sang- und klanglos abgesägt. Sprecher Yanik Schubiger bestätigt auf Anfrage: «Die Produktion des ‹Bulletins› wurde tatsächlich 2020 eingestellt.»

Dies ist insofern erstaunlich, da die Branchenpublikation einen ausgezeichneten Ruf genoss. Noch 2017 jubelte die Bank in einer Medienmitteilung, als das «Bulletin» in die «Hall of Fame» des «Best of Content Marketing Award» aufgenommen wurde, und betonte den journalistischen Ansatz, den das Magazin verfolge.

Bank setzt auf andere Publikationen

Offiziell begründet die CS die Einstellung des «Bulletins» nicht mit Sparabsichten, sondern damit, dass «unsere aktuellen Publikationen es ermöglichen, noch gezielter auf die Interessen unserer Kunden in der Schweiz einzugehen». Die Bank meint damit das Jahrbuch für Unternehmer, nach dem Gründer der Bank «Escher» benannt, und das Privatkunden-Magazin «Values».

Eine andere Deutung lässt der Blick auf die abgesetzten Exemplare zu: Die Auflage des «Bulletins» hatte zuletzt gelitten. Erreichte es 2017 noch eine Stückzahl von 110’000, waren es zuletzt etwas über 70’000.

Mit der Einstellung ihrer Unternehmenspublikation steht die Credit Suisse indes nicht alleine da: Die Fluggesellschaft Swiss hat jüngst entschieden, ihr Bordmagazin nur noch digital anzubieten. Und das «Via» der SBB wird aus Spargründen im März eingestellt. Die Bahn spart damit über drei Jahre 1,35 Millionen Franken.

Spardruck ist hoch

Wer letztlich den Entscheid, das «Bulletin» der Credit Suisse zu stoppen, getroffen hat, will die Bank auf Nachfrage nicht preisgeben. Zeitlich fällt die Einstellung des Magazins in die Amtszeit von Thomas Gottstein, der diesen Posten im Frühjahr 2020 übernommen hat. Er ist nach dem Abgang von Tidjane Thiam angetreten, die Bank auf Effizienz zu trimmen und Kosten zu sparen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen