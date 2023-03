«Leichenfledderei»: So aggressiv werben Banken um CS-Kunden

Credit Suisse «Leichenfledderei»: Kantonalbank-Chef wird für Kommentar kritisiert – doch auch andere Banken werben stark um CS-Gelder Der Chef der Zürcher Kantonalbank setzt sich mit einem werberischen Kommentar in die Nesseln, den er kurz nach dem Aus der Credit Suisse absetzte. Doch er ist nicht allein: Viele Banken werben derzeit um Gelder von Kundinnen und Kunden der Grossbank. Stefan Ehrbar Jetzt kommentieren 23.03.2023, 05.00 Uhr

Der CEO der Zürcher Kantonalbank Urs Baumann setzt sich mit einem Linkedin-Post in die Nesseln. Bild: Annick Ramp/NZZ

Urs Baumann hätte eigentlich nichts sagen müssen. Der neue Chef der Zürcher Kantonalbank (ZKB) konnte eben erst einen Rekordgewinn von über einer Milliarde Franken fürs Jahr 2022 vermelden. Seine Bank gilt als eine von fünf systemrelevanten Finanzhäusern und ist mit einer Staatsgarantie des Kantons ausgestattet. Dass ihr nach den Turbulenzen bei der Credit Suisse Neugelder zufliessen, dafür braucht es keine Werbung. Doch Baumann griff am Montagmorgen trotzdem in die Tasten.

«Wir alle hätten uns eine Lösung für eine starke unabhängige Credit Suisse gewünscht», schrieb er auf dem Onlineportal Linkedin. Die Übernahme der CS durch die UBS sei aber «folgerichtig und notwendig, um das Vertrauen in den Schweizer Finanzplatz zu sichern». Die Turbulenzen zeigten einmal mehr: «Vertrauen ist und bleibt die wichtigste Währung im Finanzsystem.» So weit, so unspektakulär. Doch dann setzte Baumann zu einem Werbespot an.

Die ZKB biete sämtliche Geschäftsfelder einer Universalbank an und sei damit eine Ergänzung zur neuen Grossbank, schrieb er. Dieser Verantwortung sei sich die Bank bewusst. «Unser breit diversifiziertes Geschäftsmodell bewährt sich und macht uns zu einer der sichersten Banken der Welt.» Das gelte unabhängig von der Staatsgarantie, stellte er in einem weiteren Kommentar klar.

ZKB: «Unsicherheit war gross»

Diese Ausführungen kamen nicht gut an bei einem Teil der Leserschaft. «Deplatziert» oder «pietätlos» sei der Beitrag, hiess es in Kommentaren. Einer sprach von «Leichenfledderei», eine Investorin kritisierte, das sei fast so, als ob jemand an einer Beerdigung «feeling happy» singen würde. Sie wies auf die vielen CS-Mitarbeitenden hin, deren Stelle bedroht ist. Ein hochrangiger Julius-Bär-Manager kritisierte den Post als «unüberlegt».

Die ZKB verteidigt sich. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung sei die Unsicherheit nach wie vor sehr gross gewesen, sagt Sprecher Marco Metzler. So habe etwa die UBS-Aktie am Montagvormittag zeitweise stark nachgegeben. «Unserem CEO war es in dem Umfeld wichtig, ein Signal der Sicherheit und Stabilität zu senden. Wir bedauern, sollte dies in diesem Kontext zu Missverständnissen geführt haben.»

Hashtag «Vertrauen»: So kommentiert der ZKB-Chef die CS-Turbulenzen. Bild: LinkedIn

Die ZKB ist allerdings keine Ausnahme: Viele Banken werben gezielt um Gelder von Kundinnen und Kunden der Credit Suisse. Die Basler Kantonalbank (BKB) etwa schaltet dieser Tage Zeitungsinserate mit den Botschaften «die BKB ist stabil» und «die BKB ist sicher», auch in den Zeitungen von CH Media. Man stelle fest, dass Kundinnen und Kunden vermehrt nach Angeboten suchen, die Stabilität und Sicherheit bieten, begründet Sprecher Patrick Riedo. «Entsprechend stellen wir diese Aspekte verstärkt ins Zentrum.»

Einen ähnlichen Weg geht die Berner Kantonalbank (BEKB). Sie setzt auf Dialekt: «Vertroue isch aues», heisst es in einer Annonce. Die Ereignisse der letzten Wochen hätten gezeigt, dass das Vertrauen das wichtigste Gut einer Bank und für die BEKB ein zentraler Wert sei, so Sprecher Lauro Mombelli. Diesen Wert gebe man in einer Kampagne weiter.

Auch in den sozialen Netzwerken sind die Banken aktiv. Die Digitalbank Yuh der Postfinance und von Swissquote wirbt seit Montag mit dem Slogan «Schütze dein Geld mit Yuh» auf Facebook und Instagram. Die Bank Avera bewirbt sich seit Dienstag auf Facebook als «grösste Regionalbank im Kanton Zürich». Viel Werbung in sozialen Medien schalten derzeit zudem die WIR Bank oder die Bank Cler.

Kein Zuwachs bei Alternativen

Das habe nichts mit der aktuellen Lage zu tun, heisst es sowohl bei WIR als auch bei der Bank Cler. Deren Sprecherin Natalie Waltmann sagt, die Werbeaktivitäten seien schon lange geplant und nun auch nicht intensiviert worden. Der Neugeldzufluss sei aber in den den ersten Monaten des Jahres höher gewesen und habe in den letzten Tagen zugenommen.

Bei Postfinance heisst es, in den letzten Tagen seien Kundengelder im Umfang von mehreren hundert Millionen Franken aus Richtung der CS zugeflossen. Zum Vergleich: Im Februar verzeichnete das Institut im Durchschnitt Kundengelder in der Höhe von 89 Milliarden Franken. Eine «spürbare Zunahme» von Anfragen und Neukundinnen und -kunden verzeichnet auch die BKB. Die St.Galler Kantonalbank berichtet von «zahlreichen Anfragen von Kundinnen und Kunden mit Bankbeziehungen zur CS».

Bei der BEKB heisst es, man werde derzeit von vielen Kunden – auch neuen – angesprochen. Bei der Raiffeisen-Gruppe hingegen bewegt sich die Zahl der Neukundinnen und -kunden laut einem Sprecher in den vergangenen Wochen «im üblichen Rahmen». Man habe aber festgestellt, dass Kunden, die auch eine Beziehung zur CS hätten, Geld zu Raiffeisen transferierten. Insgesamt sei diese Bewegung «moderat». Keinen signifikanten Zuwachs feststellen konnte in den letzten Tagen die Alternative Bank Schweiz (ABS).

Aller Kritik zum Trotz kann sich die ZKB freuen. Die nach Bilanzsumme bald drittgrösste Bank der Schweiz macht zwar keine konkreten Angaben, aber es dürfte einiges an Neugeld zugeflossen sein. «In herausfordernden Zeiten ist die ZKB seit jeher ein sicherer Hafen», sagt Sprecher Marco Metzler. Das gelte auch jetzt.