Banken: Die Rückkehr einer alten Plage

Credit Suisse Rückkehr einer Plage: Die Banken werden von Runs heimgesucht – sind Social Media und Banking-Apps schuld daran? Credit Suisse und Silicon Valley Bank wurden vom Wahn in den sozialen Medien erfasst – und gingen durch Runs unter. Nun ergreift die Panik die Deutsche Bank. Niklaus Vontobel Jetzt kommentieren 25.03.2023, 05.00 Uhr

Nehmen, was zu kriegen ist – und schnell weg! Es kommt wieder zu Runs auf Banken. Bild: Shutterstock

«Der Wahn in den sozialen Medien zielt auf die Deutsche Bank», titelte das «Wall Street Journal» gegen Ende der Woche. Und tatsächlich zeigt sich auf «Google Trends», dass die Credit Suisse bei den Internetsuchen abgelöst wurde von Deutsche Bank. Auf Twitter darf ein «Kim Dotcom» in die Welt posaunen, die Bank sei kaputt, man solle schnell sein Geld abheben – eine halbe Million Menschen sehen seinen Tweet.

Damit könnte sich bei Deutsche Bank ein unheilvolles Muster fortsetzen: Panik auf den sozialen Medien; Kunden ziehen in Sekundenschnelle via Banking-App ihr Geld ab – schon ist ein Run entstanden. So erging es am Ende der Credit Suisse, so erging es der amerikanischen Silicon Valley Bank in der zweitgrössten Pleite der US-Geschichte.

Die Bankenkrise zeige, wie technologischer Fortschritt zum Albtraum werden kann, schreibt der Finanzprofessor Michael Pettis auf Twitter. «In der heutigen Zeit können Bank-Runs viel schneller auftreten und sich viel schneller ausbreiten als früher.» Es ist nicht länger frustrierend und zeitaufwendig, sein Geld von der Bank zu holen. Ein Klick genügt. Und auf Twitter und Facebook verbreiten sich Gerüchte in Windeseile. Die Gesellschaft habe an Effizienz dazugewonnen, sagt Pettis – doch zum Preis von mehr Instabilität. «Ich vermute, dass die Kosten dieser Instabilität längstens höher sind als die Vorteile der Effizienz.»

Es ist eine Erklärung, der Axel Lehmann wohl einiges abgewinnen kann. Der wohl letzte Verwaltungsratspräsident der Credit Suisse wurde an der Pressekonferenz zur Übernahme seiner Bank durch die UBS gefragt, wer für dieses Desaster verantwortlich sei. Lehmann nannte als einen von mehreren Gründen «den Sturm in den sozialen Medien».

Eine Bank ist nie stabil, sonst ist sie keine Bank

Die Credit Suisse sei wie eine umgekehrte Meme-Aktie, schrieb der Finanzexperte Matt Levine schon letzten Herbst auf Bloomberg. Andere Titel wie der Videoverleiher Gamestop wurden in den sozialen Medien hochgeredet und gar hochgekauft von einer Chatroom-Gemeinde. Die Credit Suisse wurde runtergeredet. Manche verkündeten ihren Kollaps, als wäre es ein Fakt. Es kam zu monströsen Abflüssen. Vor allem reiche ausländische Kunden rannten davon.

Das Gerede in den Chatrooms ist für Banken brandgefährlich, wie es Gerüchte schon immer waren. Banken erhalten Geld geliehen, doch die Kunden können es ihnen jederzeit wegnehmen. Dennoch verleihen sie dieses Geld langfristig, indem sie etwa Kredite an Betriebe vergeben oder Staatsanleihen kaufen. Diese Vermögenswerte können sie nicht jederzeit zu Geld machen. Eine Bank ist darum nie stabil, sonst ist sie keine Bank.

Kommt es zum Run, wollen alle Kunden ihr Geld zurück, und zwar sofort –was sich keine Bank der Welt leisten kann. Sie hat nicht genug flüssiges Geld, weil sie es langfristig verliehen hat. Machte sie ihre Vermögenswerte unter Zeitdruck doch zu Geld, erhält sie keinen guten Preis und muss Verluste schreiben. Sind zig Banken zugleich zu Notverkäufen gezwungen, fallen die Preise gar ins Bodenlose.

Solche Runs auf Banken können durch Zufall entstehen, losgelöst von jeder Vernunft. Das wurde von zwei Ökonomen nachgewiesen, die dafür 2022 einen Nobelpreis erhielten. «Ein Bank-Run in unserem Modell wird durch eine Verschiebung der Erwartungen verursacht, die von fast allem abhängen könnte.» Und wie Finanzexperte Levin schreibt kann «fast alles» auch ein Gerücht in den sozialen Medien sein.

Gewöhnliche Hilfe reichte im Fall der Credit Suisse nicht

Einmal in Gang gekommen, folgt der Run einer Herdenlogik: Eine Kundin fürchtet, alle anderen könnten ihr Geld abziehen, die Bank kollabieren und für sie nichts übrig bleiben. Also muss sie schneller sein als die anderen. Früher kam es dann zu Schlangen wie im Jahre 1991 in der Schweiz vor dem Schalter der Spar- und Leihkasse Thun. Heute klicken alle daheim.

Bank-Runs waren einst ein häufiges Phänomen. Sie wurden tendenziell zur Ausnahme, als das Bankwesen staatlich unterlegt wurde. In den USA kam es so zu einer «Ruhigen Periode», wie es der Yale-Professor Gary Gorton nannte. Runs wurden selten ab den 1930er-Jahren bis zur Finanzkrise von 2008 – sie gerieten beinahe in Vergessenheit.

Es gab eine Einlagenversicherung, damit Kleinanleger nicht länger bei jedem Gerücht zur Bank rennen mussten. Und die Zentralbanken wurden zum «Lender of Last Resort». Wenn Panik herrscht, alles sein Geld von der Bank will, sind sie Kreditgeber der letzten Instanz: Sie verleihen Geld gegen Wertpapiere, die in guten Zeiten jeder will, aber niemand in schlechten. In der Schweiz umschrieb der damalige Präsident der Nationalbank, Jean-Pierre Roth, diese Rolle einmal so: «Wir sind da für die Ewigkeit.»

Warum kam es bei der Credit Suisse dennoch zum Run? Diese Frage stellte «Schweiz am Wochenende» auch Thomas Jordan, dem Präsidenten der Schweizer Nationalbank, als er diese Woche einen Zinsentscheid bekannt gab. Jordan sagte, sie sei zu stark gewesen, die Geschwindigkeit, mit welcher andere Banken ihre Kredite zurückgenommen hätten und mit welcher Geld abgeflossen sei. «Dies konnte nicht gebremst werden mit einer gewöhnlichen Liquiditätshilfe.»

Es habe mehr gebraucht, eine endgültige Lösung, sagte Jordan weiter. «Liquidität hilft nur, wenn der Geldabfluss aufgrund eines Ereignisses stattfindet, das das Vertrauen in die Bank nicht komplett erschüttert.» Genau dies galt jedoch anscheinend für die Credit Suisse. Das Vertrauen war weg.

Ein Run auf die Spar- und Leihkasse Thun am 10. September 1991, bevor sie wegen Überschuldung im Oktober desselben Jahres geschlossen werden musste. Bild: Keystone