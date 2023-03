Wer führt die neue CS, wie viele Jobs verschwinden? Die Antworten

Credit Suisse Wer würde die neue Bank führen? Wie viele Stellen sind in Gefahr? Wann wird informiert? Die neusten Antworten zum Banken-Deal des Jahrhunderts Die Spekulationen um die Zukunft der Credit Suisse brodeln an ihrem Schicksalstag weiter. Hier finden Sie die wichtigsten Fragen und Antworten zum aktuellen Stand der möglichen Übernahme durch die UBS. Stefan Ehrbar, Benjamin Weinmann und Maja Briner 1 Kommentar 19.03.2023, 10.00 Uhr

Die Zeit spielt der Credit Suisse derzeit nicht in die Hände. Dieses Wochenende muss eine Lösung kommuniziert werden. Michael Buholzer / AP

Wie geht es weiter mit der Credit Suisse? Diese Frage beschäftigt die gesamte Finanzwelt. Je nach Ausgang der Diskussionen mit der UBS, der Finanzmarktaufsicht Finma und der Regierung könnte es zum wohl grössten Bankendeal des Jahrhunderts kommen - oder zu einer globalen Finanzkrise. Hier eine Übersicht der neusten Informationen.

Die Zeichen verdichten sich, dass die taumelnde Credit Suisse von der UBS übernommen wird. Die «Financial Times» schrieb in der Nacht auf Sonntag, die Behörden bereiteten Notfallmassnahmen vor, damit eine Übernahme beschleunigt werden könnte. Die Banken und die Aufsichtsbehörden wollten vor dem Montag eine Lösung präsentieren. Laut Schweizer Recht müssten die UBS-Aktionäre eigentlich sechs Wochen Zeit haben, um sich eine Meinung zu einer Fusion zu bilden. Diese Frist könnte verkürzt werden.

SNB-Chef Thomas Jordan. Anthony Anex / EPA

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) unter der Leitung von Thomas Jordan habe am Wochenende internationalen Partnern signalisiert, dass eine Übernahme der Credit Suisse die einzige Möglichkeit sei, das Vertrauen in die Bank nicht weiter zu erschüttern. Schnell gehen muss es offenbar vor allem auch deshalb, weil die Kundengeldabflüsse dramatisch zugenommen haben: Laut der Finanzzeitung wurden letzte Woche bis zu 10 Milliarden Franken täglich aus der Bank abgezogen.

Die Landesregierung traf sich am Sonntagmorgen erneut im im Bernerhof, dem Sitz des Finanzdepartements. Bereits am Samstagabend hatte der Bundesrat eine Sitzung zur CS abgehalten. Laut «NZZ» schlossen sich im Verlauf des Abends auch mehrere Experten und Beamte der Sitzung an. Gegen aussen schweigt der Bundesrat seit Tagen beharrlich. Auch am Samstagabend wollte Bundesratssprecher André Simonazzi sich nach dem Treffen nicht äussern: «No comment», sagte er gegenüber Journalisten der «NZZ am Sonntag».

Laut Informationen des «Sonntagsblicks» drängt der Bundesrat die UBS dazu, die Credit Suisse zu übernehmen. Heute soll das besiegelt werden. Die Eile hat einen Grund: Nationalbanken anderer Länder machten offenbar Druck auf eine Lösung dieses Wochenende – und drohten damit, ansonsten ihre Banken anzuweisen, der Credit Suisse die Kreditlinien zu streichen. Dann würde die Bank wohl kollabieren.

Wenn es nicht schnell geht, dürften auch die Risikozuschläge für die Credit Suisse, die der Bank für das Beziehen von Geld für das Ausbezahlen von fliehenden Kunden benötigt, am Montag drastisch steigen. Es könnte ihr Todesstoss sein.

In den letzten Tagen wurden verschiedene Szenarien ins Spiel gebracht. Als eher unrealistisch gilt mittlerweile, dass die Credit Suisse sich aus eigener Kraft und dank einer 50-Milliarden-Liquiditätshilfe der SNB vom Mittwochabend stabilisieren kann.

Eigentlich wurden für den Fall einer solchen Krise die «Too Big To Fail»-Regeln geschaffen. Sie sollen dafür sorgen, dass die einzelnen Geschäftsteile von systemrelevanten Banken einzeln veräussert, weiterbetrieben oder aufgelöst werden könnten, ohne dass gleich das weltweite Finanzsystem kollabiert. Kolportiert wurden in den vergangenen Tagen Lösungen, wonach die Zürcher Kantonalbank (ZKB) und die Raiffeisen-Gruppe das Schweizer Geschäft übernehmen könnten.

Als Interessenten für das Asset Management und die Vermögensverwaltung wurde die Deutsche Bank genannt, zwischendurch machte das Gerücht die Runde, wonach der US-Finanzgigant Blackrock an Teilen der Credit Suisse interessiert sein könnte. Denkbar wäre zudem, dass die SNB den «toxischen Teil» der CS in einer Art Bad Bank übernehmen würde und ohne Zeitdruck veräussern könnte.

Dieses Szenario ist allerdings etwas in den Hintergrund getreten – wohl vor allem, weil es nun so schnell gehen muss. Das momentan realistischste Szenario ist deshalb jenes, dass die UBS die gesamte Bank übernimmt. Möglich ist aber, dass die Bank danach Teile wieder mit weniger Zeitdruck an Interessenten wie ZKB oder Deutsche Bank veräussert.

Schluckt die UBS dieses Wochende die CS? Michael Buholzer / AP

Eine offizielle Stellungnahme der UBS gibt es nicht. Durchgesickert ist aber, dass die Bank vom Bund Garantien in der Höhe von sechs Milliarden Franken verlangen soll, falls sie die Konkurrentin übernehmen würde. Denn anders als die UBS, die ihre Rechtsstreitigkeiten aus der Vergangenheit fast alle bereinigt hat, stehen bei der Credit Suisse noch sehr kostspielige Verfahren ins Haus.

Wie verschiedene Medien berichten, ist die UBS-Spitze angesichts der Übernahme-Option nicht in Begeisterungsstürme ausgebrochen. Zwar böte sich ihr die Möglichkeit, relativ günstig zu viel Eigenkapital zu kommen. Doch in den Büchern der Credit Suisse könnten grössere Risiken schlummern. «Die grosse Unbekannte betrifft die Risiken im Investment Banking der CS. Diese hatten die UBS-Chefs bisher vor einem Kauf abgeschreckt», schreibt das Portal «Inside Paradeplatz». Analysten würden den Finanzbedarf zur Stabilisierung der Investmentbank auf mindestens 10 Milliarden Franken schätzen, schreibt die «NZZ am Sonntag».

Hinzu kommt: Eine Übernahme in dieser Grössenordnung würde die neue Bank jahrelang lähmen, weil sie vor allem mit der Integration beschäftigt wäre. IT-Systeme, Verwaltungsfunktionen und Kundenstämme müssten zusammengeführt werden. Tausende Stellen würden abgebaut, was auch Mitarbeitende der UBS treffen könnte und Unruhe in die Bank bringen würde. Hinzu kommt, dass die UBS gut unterwegs ist und für sie eigentlich keine Notwendigkeit besteht, die Konkurrentin zu übernehmen.

Zweifellos würde sie davon aber auch profitieren: So würde sie laut der «NZZ am Sonntag» günstig in den Besitz der verbliebenen «CS-Perlen» wie der internationalen Vermögensverwaltung und des Schweizer Geschäfts kommen.

FDP-Präsident Thierry Burkart. Cyril Zingaro / KEYSTONE

Besonders mittelgrosse Firmen sehen einer Übernahme wenig enthusiastisch entgegen. Sie brauchen Dienstleistungen, die hierzulande oft nur die UBS und die CS anbieten, können aber nicht einfach auf ausländische Banken ausweichen. Gibt es nur noch einen Anbieter, fällt der Wettbewerb weg und die Konditionen könnten sich verschlechtern. Darum ist auch SVP-Übervater Christoph Blocher gegen eine Übernahme: «Eine Zusammenlegung von UBS und CS wäre für den Werkplatz Schweiz eine schlimme Sache», sagt er dem «Sonntagsblick». Eine Übernahme durch eine ausländische Bank fände er jedoch «nicht per se schlimm». Ähnlich äussert sich FDP-Präsident Thierry Burkart: «Eine in den Medien kolportierte Fusion oder partielle Übernahme hätte enorme volkswirtschaftliche Folgen», sagt er der «Sonntagszeitung». Es sei aber auch klar, dass es eine Lösung für die Credit Suisse brauche.

Die Vorteile einer Übernahme liegen darin, dass die Nervosität an den Finanzmärkten und die enormen Kundengeldabflüsse bei der Credit Suisse wohl gestoppt werden könnten. «Eine solche Fusion würde sicher sofort Ruhe schaffen», sagt Banking-Experte Andreas Ita der «NZZ am Sonntag». «Und die UBS hätte dann Zeit, die Restrukturierung der Credit Suisse durchzuziehen.» Zudem würde die Bank in Schweizer Hand bleiben.

Bis vor kurzem hätte die Antwort wohl gelautet: Auf keinen Fall. Denn gemeinsam bringen es die beiden Grossbanken auf eine Bilanzsumme von 1600 Milliarden Franken - das ist über zweimal so viel wie das jährliche Schweizer Bruttoinlandprodukt. Das Klumpenrisiko für die Schweizer Wirtschaft wäre enorm. Die Macht des neuen Finanzkolosses wäre gross.

Dennoch sorgt der plötzlich mögliche Mega-Deal auch für Spott. So stellt SRF-Moderator Arthur Honegger auf Twitter den Vergleich mit dem Schweizer Detailhandel an: «Welche Reaktionen gäbe es wohl, wenn die Migros in einer Nacht- und Nebel-Aktion Coop übernimmt - weil ‹es jetzt schnell gehen muss› und Markt-Dominanz, Klumpenrisiko etc. plötzlich keine Priorität haben?»

Sicher niemand von der Credit Suisse, weder CEO Ulrich Körner, noch Verwaltungsratspräsident Axel Lehmann. Kronfavorit wäre natürlich der oberste UBS-Mann, der Niederländer Ralph Hamers. Doch hätte der 57-Jährige das Rüstzeug dafür? Die «Sonntagszeitung» äussert in ihrer heutigen Ausgabe starke Zweifel. Tatsächlich gilt Hamers aufgrund seiner ehemaligen Chefrolle bei der ING-Bank als sogenannter Retail-Banker. Sprich: Er beherrscht das klassische Kunden-Bankgeschäft aus dem Effeff und galt schon bei seinem Antritt als Digitalisierungsturbo. Doch seine Expertise endet beim für die Credit Suisse so wichtigen Investmentbanking, das ihr Sorgen bereitet, und dem Privatkundengeschäft mit den Ultrareichen.

Kronfavorit ist er nicht für die Leitung des zusammengeschlossenen Produkts: UBS-CEO Ralph Hamers. Chris Iseli

Kommt hinzu, dass Hamers selbst ein Risiko darstellt. Denn in seiner Heimat läuft seit längerem ein Strafverfahren gegen ihn wegen Geldwäscherei. Eine Anklage ist nach wie vor möglich.

Philipp Hildebrand wird in Insiderkreisen ebenfalls eine künftige Rolle bei der neuen Bank zugeschrieben. Michael Buholzer / KEYSTONE

Die «Sonntagszeitung» bringt deshalb auch UBS-Verwaltungsratspräsident Colm Kelleher ins Spiel. Der gebürtige Ire, bis zu seinem Rückzug 2019 die Nummer zwei von Morgan Stanley, bringe die nötige Erfahrung mit, und sei ein krisenerprobter Banker. So musste der 65-Jährige in seiner Rolle als Finanzchef der grossen Wall-Street-Bank während der Finanzkrise deren Bilanz deutlich verkleinern und führte die Verhandlungen für eine Finanzspritze in Milliardenhöhe mit. Spekuliert werde zudem über eine Rolle von Philipp Hildebrand im neuen Konstrukt. Der ehemalige Chef der Schweizer Nationalbank, der 2012 nach zwei Jahren und Vorwürfen des Insiderhandels zurücktreten musste, arbeitet heute in führender Position beim US-Vermögensverwalter Blackrock.

Laut dem Zürcher Regierungsrat Ernst Stocker beschäftigt die CS im Raum Zürich rund 10'000 Mitarbeitende. Michael Buholzer / KEYSTONE

Zusammen bringen es die Credit Suisse und die UBS auf etwa 120'000 Mitarbeitende weltweit, davon rund 37'000 in der Schweiz. Es steht ausser Zweifel, dass bei einer kompletten Übernahme der CS durch die UBS enorm viele Stellen wegfallen würden. Die Nachrichtenagenturs Reuters nennt die Zahl von 10'000 möglichen Stellen. Dies könnte mit ein Grund sein, dass die Verhandlungen am Samstag noch nicht abgeschlossen wurden. Der Zürcher Finanzdirektor Ernst Stocker (SVP) sagte am Freitag, die Credit Suisse beschäftige alleine im Raum Zürich rund 10'000 Mitarbeitende «in gut bezahlten Jobs», die wichtig seien für das Steuersubstrat.

Laut der «NZZ am Sonntag» verhandelte der Bankpersonalverband am Samstag mit der CS. Gemäss Präsident Michael von Felten ist zu befürchten, dass nun «sehr viel mehr Stellen» auf dem Spiel stehen, als noch im letzten Herbst kommuniziert wurden. Damals gab die CS bekannt, bis 2025 rund 9000 Stellen abbauen zu wollen. «Die Lage ist dramatisch», wird von Felten zitiert. Er fordert eine Sozialpartner-Task-Force.

Die UBS - oder auch eine andere Käuferin - und die Regierung wären bei einer Lösung bemüht, den Schaden für die Kundinnen und Kunden gering zu halten und für eine möglichst ruhige Übergangsphase zu sorgen, so dass sich praktisch nur der Schriftzug beim Bankkontoauszug ändert. Angesichts der Komplexität fragt sich allerdings, wie viel Zeit es benötigen würde, um die Übernahme zu vollziehen, von der Eingliederung des Personals bis hin zu einem möglichen neuen Firmennamen und -Logo.

Und dann wäre da noch das Worst-Case-Szenario, wenn die Sanierung aussichtslos ist, und mit keinem möglichen Käufer eine Lösung gefunden wird. Dann müsste die Finma der Bank die Bewilligung zum Geschäftsbetrieb entziehen. Ein Konkursliquidator ginge dann nach einem dreistufigen Plan vor: Zuerst werden sogenannte gesicherte und privilegierte Kundenguthaben bis 100’000 Franken mit den noch verfügbaren Aktiven der Pleitebank gedeckt und sofort ausbezahlt.

Ist nicht ausreichend Geld vorhanden, so wird der fehlende Teil bis zu 100’000 Franken so weit wie möglich von der sogenannten Einlagensicherung Esisuisse gedeckt. Die Auszahlung erfolgt in der Regel innert einiger Wochen. Ganz sicher sind aber auch die 100’000-Franken-Guthaben nicht: Reichen die 8 Milliarden Franken der Einlagensicherung nicht aus, werden die offenen Forderungen inklusive Säule-3a-Konten in der zweiten Konkursklasse - also zum Beispiel nach den Löhnen der Bankmitarbeitenden - geführt.

Guthaben über 100'000 Franken sind nicht per se verloren. Aber Kunden mit solchen offenen Beträgen müssen im Konkursverfahren darauf hoffen, dass für sie noch etwas übrig bleibt. Solche Forderungen werden in der dritten Konkursklasse geführt. Das heisst in den meisten Fällen, dass diese Kunden Verluste hinnehmen müssen. (Weitere Fragen und Antworten dazu in diesem Artikel).

Die Verhandlungen gehen am Sonntag offenbar weiter. Die Zeit drängt: Eine Lösung soll stehen, bevor die Börsen wieder aufgehen. Reuters berichtete mit Verweis auf eine anonyme Quelle, die Gespräche stiessen auf «erhebliche Hindernisse». Wann und ob überhaupt heute kommuniziert wird, ist noch offen. Klar scheint nur: Die Credit Suisse, so wie sie heute existiert, ist bald Vergangenheit.