Kommentar: Daniel Zulauf über die Krise der Credit Suisse

Banken-Misere Credit Suisse zwingt Gläubiger in die Gewissensprüfung Die Schweizer Grossbank sucht einen Weg aus ihrer Krise. Nun will sie wissen, wie es um die Konkursängste bei ihren Geldgebern wirklich steht.

Die Credit Suisse muss rasch einen Weg aus der Krise finden. Bild: Andrea Zahler/CH-Media

Geht die Credit Suisse pleite? Vielleicht schon, möchte meinen, wer auf die Preise für Kreditversicherungskontrakte, die sogenannten Credit Default Swaps (CDS), schielt. Diese erreichten in der zurückliegenden Woche im Fall der Schweizer Grossbank absolute Höchststände. So signalisierten die CDS-Preise zeitweise eine Konkurswahrscheinlichkeit von bis zu 25 Prozent in den kommenden fünf Jahren.

Wäre dieses Signal zuverlässig, hätten die Gläubiger logischerweise dasselbe tun müssen, was viele Aktionäre jüngst schon getan haben: Verkaufen auf Teufel komm raus! Tatsächlich scheint die Panik inzwischen auch auf einige Gläubiger übergegriffen zu haben. Die öffentlich gehandelten Credit-Suisse-Anleihen sind in den vergangenen Tagen stark unter Druck geraten. Wer etwa im Jahr 2025 Anspruch auf die Rückzahlung von 1000 Dollar hat, wäre derzeit schon mit einer Rückzahlung von 880 Dollar zufrieden. Das lässt sich konkret am Kursverlauf eines dieser Papiere ablesen.

Die Credit Suisse bewertet ihre eigene Situation aber anders. Darum offeriert sie den Besitzern der erwähnten Anleihe, die Papiere zu einem Preis von 92 Prozent des Nominalwertes zurückzukaufen. Sie stellt ihre Gläubiger quasi vor die Gewissensprüfung: Meinen Sie es ernst mit ihren Konkursängsten, sollten sie die bis zum 3. November laufende Offerte unbedingt annehmen. Halten Sie die Marktreaktionen der vergangenen Tage für eine Übertreibung, dann warten Sie am besten auf die Rückzahlung am ordentlichen Fälligkeitstermin.

Mit dem Angebot verfolgt die Bank ein offensichtliches und ein verstecktes Ziel. Offensichtlich ist die Absicht, Schulden im Umfang von rund 3 Milliarden Franken mit einem Abschlag von einigen 100 Millionen Franken zurückzukaufen und so die Schuldenbilanz des Konzerns zu verbessern. Das versteckte Ziel der Transaktion ist wichtiger: Die Credit Suisse schickt ein Signal an den Markt, dass sie erstens genügend Eigenkapital und Liquidität besitzt, um den Schuldenrückkauf durchführen zu können und zweitens, dass sie dafür auch das Plazet der Aufsichtsbehörden wie auch der Ratingagenturen erhalten hat.

Die Botschaft ist offensichtlich angekommen, wie die starke Kursreaktion am Aktienmarkt am Freitagmorgen gezeigt hat. Die CS-Titel standen zur Mittagszeit rund 6,5 Prozent höher bei 4.50 Franken. Auch die Kurse der Anleihen haben ihren Tiefpunkt hinter sich gelassen. Die Deutsche Bank hatte in ihrer grossen Krise 2016 übrigens die gleiche Idee wie jetzt die Credit Suisse. Vielleicht hat damit auch der neue Credit-Suisse-Finanzchef Dixit Joshi etwas zu tun, der seit dem 3. Oktober in Zürich tätig ist und davor für die Deutsche Bank gearbeitet hatte.

