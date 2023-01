CS-Studie Alarm bei Migros und Co.: Der Fachkräftemangel im Detailhandel spitzt sich zu – vor allem aus einem Grund Die tiefe Arbeitslosigkeit und der hohe Bedarf an Personal zeigt sich auch im hiesigen Detailhandel. Laut einer neuen Analyse sind die nötigen Massnahmen klar. Benjamin Weinmann 3 Kommentare 04.01.2023, 09.15 Uhr

Im Schweizer Detailhandel fehlt der Nachwuchs. Jean-Christophe Bott/KEYSTONE

Die Lockdowns scheinen weit entfernt. Kein Anstehen mehr vor dem Supermarkt mit zwei Metern Abstand. Und Masken sind beim Einkaufen von Teigwaren, Kleidern und Laptops ebenfalls nicht mehr nötig. Doch die Schweizer Detailhändler spüren die Spätfolgen der Pandemie dennoch. Zu diesem Schluss kommt eine neue Studie der Bank Credit Suisse und des Beratungsunternehmens Fuhrer & Hotz.

Zahlreiche Detailhändler sind demnach mit Rekrutierungsschwierigkeiten und einem Arbeitskräftemangel konfrontiert. Die Arbeitslosigkeit ist rekordtief und die Anzahl offener Stellen hoch. Haupttreiber dieser Situation im Detailhandel scheinen gemäss Studie fehlende Brancheneintritte und ein Mangel an Nachwuchskräften zu sein. Vor allem bei den Lehrlingen würden die Neuzugänge fehlen.

Migros: Not macht erfinderisch

Reto Parolini ist Personalchef bei der Migros. Markus Bertschi/Aargauer Zeitung

So sucht beispielsweise die Migros – die grösste private Arbeitgeberin der Schweiz – derzeit verzweifelt nach Personal. Rund 1800 Stellen sind ausgeschrieben. «Es fehlt überall an Leuten, noch nie waren so viele Berufe betroffen», sagte jüngst Personalchef Reto Parolini gegenüber CH Media. Bei der Suche geht der Händler kreative Wege: Er prüft setzt auf Whatsapp-Kampagnen, hat ein internes Personal-Empfehlungsprogramm ins Leben gerufen und bildet neu sogar selbst IT-Spezialisten aus.

Zwar ist es ebenfalls zu Branchenabgängen gekommen, insbesondere bei höher Ausgebildeten, wenn auch nicht so stark wie in der Gastronomie. Als Hauptgrund für die Fluktuation werden aber auch im Detailhandel die unbefriedigenden Arbeitsbedingungen genannt. Die Studie stellt deshalb die Frage: «Hat die Branche womöglich ein Attraktivitätsproblem?» Zudem geben im gesamtwirtschaftlichen Vergleich überdurchschnittlich viele Beschäftigte im Detailhandel den tiefen Lohn als Grund für die Suche nach einer neuen Stelle an.

Problem bleibt akut in Zukunft

Aufgrund struktureller Faktoren wie der Pensionierungswelle der Babyboomer dürfte das Problem des Personalmangels für die Detailhändler bestehen bleiben, kommt die Studie zum Schluss. Gefragt seien eine Führungskultur, geprägt von Anerkennung und Wertschätzung, sowie flexible Arbeitszeitmodelle und Weiterbildungsmöglichkeiten.

Den Herausforderungen im Arbeitsmarkt zum Trotz erwarten die Studienautoren im kommenden Jahr für die Detailhandelsbranche ein Umsatzwachstum. Im sogenannten Non-Food-Markt gehen sie von rund 0,8 Prozent aus. Im Food- und Near-Food-Bereich, also beim Verkauf von Produkten wie Reis, Milch oder Tierfutter, erwarten sie gar ein Wachstum von 2,1 Prozent.

3 Kommentare Thomas Zweidler vor 31 Minuten 2 Empfehlungen Fachkräftemangel-Gegenrezept:- Eindeutig bessere Löhne- Attraktivere Arbeitszeiten- Keine 12-Stunden-Tage mehr (oft Realität)- und und und....Könnte es nicht an auch (sehr) an dem liegen, oder bin ich da so falsch.... 2 Empfehlungen Robert Müller vor 18 Minuten Herr Zweidler - Nein, Sie liegen absolut nicht falsch.Dazu kommt, respektive ist es unabdingbar, dass die Produkte zu vernünftigen Preisen und nicht zu Preis ist Geil Preisen angeboten werden müssten. Es hat eben alles seinen Preis. Die Situation wird es bestimmt richten. Früher, oder Später. Alle Kommentare anzeigen