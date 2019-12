CSS erhält neuen Vertriebschef Gregory Remez 18.12.2019, 16.26 Uhr

Tritt sein Amt am 1. Mai 2020 an: Patrick Deucher. PD

(gr) Die CSS Versicherung erhält einen neuen Leiter im Bereich Kundengewinnung und Kundenbetreuung. Patrick Deucher wird sein Amt voraussichtlich am 1. Mai 2020 antreten und in dieser Funktion auch Einsitz in die Konzernleitung nehmen, teilte das Luzerner Unternehmen am Mittwoch mit.