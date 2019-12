CSS holt Patrick Raaflaub in den Verwaltungsrat Ex-Finma-Direktor folgt auf Hans Künzle. 17.12.2019, 10.57 Uhr

Patrick Raaflaub.



(mim) Patrick Raaflaub ist neuer Verwaltungsrat der CSS-Gruppe. Der ehemalige Direktor der Finanzmarktaufsicht Finma folgt per sofort auf Hans Künzle, der im Juni 2019 seinen Rücktritt aus dem Verwaltungsrat der CSS erklärt hatte. Wie die Luzerner Krankenkasse mitteilt, blickt Raaflaub auf eine 25-jährige Laufbahn im Finanzsektor zurück. Der 54-Jährige war der erste Direktor der Finma, die er von 2009 bis 2014 leitete. Raaflaub war zudem als Chief Financial Officer und Chief Risk Officer im In- und Ausland tätig. Der italienisch-schweizerische Doppelbürger ist heute als Group Chief Risk Officer bei der Swiss Re verantwortlich für die Risikofunktion und die Resilienz von Swiss Re. Die Wahl von Raaflaub erfolgt unter Vorbehalt der offiziellen Genehmigung durch das Bundesamt für Gesundheit und die Finma.