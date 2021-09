Cum-Ex: Hanno Berger wehrt sich gegen Auslieferung

Cum-Ex-Skandal Steueranwalt Hanno Berger wehrt sich gegen Auslieferung nach Deutschland Seine Haftbeschwerde wurde abgeschmettert, das Bundesamt für Justiz will in ausliefern. Doch Hanno Berger wird sich dagegen wehren. Pascal Ritter 04.09.2021, 05.00 Uhr

Deutsche Strafverfolger verlangen die Auslieferung von Hanno Berger. Er wird sich dagegen wehren.

Keystone

Der einstige deutsche Steueranwalt Hanno Berger, der zurzeit in der Schweiz im Zusammenhang mit dem deutschen Cum-Ex-Skandal in Haft sitzt, wird sich gegen seine Auslieferung wehren. Dies stellte sein Anwalt auf Anfrage in Aussicht. Das Bundesamt für Justiz hatte am 20. August Bergers Auslieferung verfügt. Dagegen kann sich Berger innerhalb von 30 Tagen per Beschwerde ans Bundesstrafgericht wehren. Zunächst war offen, ob Berger dies tun wird. «Wir haben aktuell nichts zu kommunizieren», zitierte die deutsche Presseagentur DPA Bergers Anwaltsbüro.