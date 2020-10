Interview Darum baut Ruag International in Emmen immer wieder Jobs ab – jetzt spricht der CEO Ruag International hat seit Anfang Jahr zwei Mal Stellen abgebaut am Standort Emmen. Auslöser dafür ist nicht nur die Coronakrise, wie CEO Urs Kiener erklärt. Maurizio Minetti 14.10.2020, 16.30 Uhr

Halbschale einer Raketenspitze der Ariane-Rakete in der Endmontage bei Ruag International in Emmen. Bild: PD

Anfang 2020 hat sich der staatseigene Rüstungskonzern Ruag aufgeteilt: Der MRO Schweiz genannte Teil bleibt in Staatsbesitz und kümmert sich vor allem um Aufträge der Schweizer Armee. Der zivile Arm Ruag International ist im Wesentlichen im Flugzeugstrukturbau tätig und produziert Komponenten für die internationale Raumfahrt. Dieses Unternehmen soll mittelfristig vollständig verkauft oder an die Börse gebracht werden.

Historisch ist Emmen ein wichtiger Standort für die Ruag; MRO Schweiz beschäftigt hier rund 1200 Personen, bei Ruag International in Emmen arbeiten aktuell rund 380 Personen. Seit Jahresbeginn sorgte aber nur Ruag International für Schlagzeilen, denn das Unternehmen hat gleich zwei Mal einen Jobabbau bekanntgegeben, der auch Stellen in Emmen kosten wird. Im Februar gab das Unternehmen bekannt, in Emmen bis zu 90 Stellen zu streichen. Am Montagabend hat Ruag International nun den Abbau von weltweit rund 150 Stellen bis Ende 2021 angekündigt. Davon betroffen sind sogenannte Supporteinheiten wie Buchhaltung, Informatik oder Personalwesen an den Standorten Emmen, Zürich, Bern und Thun.

Zur Person Der Berner Urs Kiener (55) ist interimistischer Chef von Ruag International. Die CEO-Funktion übernimmt per 1. Januar 2021 André Wall. Kiener wird sich dann wieder auf seine Funktion als Finanzchef konzentrieren.

Wie stark ist der Standort Emmen vom jüngsten Stellenabbau betroffen?

Urs Kiener: Es ist noch zu früh, um konkrete Zahlen zu nennen. In den Supporteinheiten beschäftigen wir schweizweit insgesamt rund 320 Personen; allein in Emmen sind es rund 60. Wir gehen davon aus, dass alle Standorte betroffen sein werden, aber das Ausmass pro Standort können wir noch nicht nennen.

Bereits im Februar haben Sie den Abbau von 90 Jobs in Emmen im Bereich Flugzeugkomponenten bekanntgegeben. Warum streichen Sie so viele Jobs?

Im Flugzeugstrukturbau besteht eine starke internationale Konkurrenz. Auslöser im Februar war aber vor allem die Tatsache, dass der Flugzeughersteller Airbus die Produktion des A380 eingestellt hat. Dies hat entsprechende Auswirkungen auf alle Lieferanten, darunter auch Ruag International in Emmen. Hier werden wichtige Komponenten hergestellt und zum Teil auch entwickelt. Die Coronakrise hat zudem den Strukturbau massiv getroffen, da weniger geflogen wird, die Fluggesellschaften also weniger Flugzeuge benötigen und sich dies wiederum auf die Lieferanten auswirkt. Das Luftfahrtgeschäft ist leider sehr volatil. Ich gehe von einer Durststrecke aus, die drei bis vier Jahre dauern wird. Erst dann werden wir das Niveau von 2019 wieder erreicht haben.

Sind in Emmen weitere Einschnitte geplant?

Wir behalten die internationale Situation natürlich im Auge. Unser Unternehmen befindet sich mitten in einer Transformationsphase. Die Coronakrise hat die ohnehin geplante Neuaufstellung beschleunigt. Es ist klar, dass am Standort Emmen der Bereich Flugzeugstrukturbau redimensioniert wird, es werden gewisse Wertschöpfungsschritte ausgelagert. Emmen bleibt aber ein wichtiger Standort für uns, wo wir viel investiert haben.

Wo genau?

Wir haben beispielsweise in Emmen vor drei Jahren für 23 Millionen Franken eine neue Anlage für die Oberflächenbehandlung in Betrieb genommen. Darüber hinaus sind hier auch die Erweiterung der Klebewerkstatt für rund 5 Millionen Franken, der Neubau der Halle 8 für rund 11 Millionen in den Jahren 2010 und 2011 sowie der Neubau der Halle 9 für rund 18 Millionen in den Jahren 2014 und 2015 zu erwähnen.

Nicht nur der Flugzeugstrukturbau schwächelt, auch im Space-Geschäft haben Sie Schwierigkeiten.

Es stimmt, dass wir dieses Jahr im Space-Bereich einen Dämpfer hatten. Das hatte unter anderem damit zu tun, dass der Satellitenhersteller OneWeb Anfang Jahr zahlungsunfähig wurde, worauf wir die Produktion in den USA fast schliessen mussten. Auf Emmen hatte dies aber keine Auswirkungen, und mittlerweile schickt OneWeb auch wieder Satelliten ins Weltall. Die Lockdowns in zahlreichen Fabriken haben zwar zu gewissen Verzögerungen geführt, aber grundsätzlich sind wir mit der Auftragslage im Space-Bereich zufrieden. Die Regierungen sprechen hier Budgets über mehrere Jahre, das Geschäft ist also grundsätzlich stabil. Die Produktion in Emmen ist gut ausgelastet. Hier entstehen unter anderem Nutzlastverkleidungen für Trägerraketen wie Ariane und Vega.

Das Space-Geschäft ist aber relativ klein. Können Sie langfristig den Standort Emmen aufrechterhalten mit den beiden Standbeinen Space und Flugzeugstrukturbau?

Das Space-Segment macht bei Ruag International rund 30 Prozent des Umsatzes aus. Wir sind zudem überzeugt, dass der Raumfahrtmarkt überdurchschnittlich wachsen wird und dass davon auch der Standort Emmen profitieren kann. Nicht zuletzt sind wir der grösste unabhängige europäische Zulieferer von Produkten für die Raumfahrtindustrie weltweit.

Gewerkschaften sagen, die Abbaurunden seien die Folge des Entscheids des Bundesrates, die Ruag aufzuteilen und zu privatisieren.

Es ist eine unserer Aufgaben, Ruag International für die geplante Privatisierung zu positionieren. Wir stehen erst am Anfang einer Neuorganisation, die ohnehin schon herausfordernd ist. Die Coronakrise erzeugt zusätzlichen Druck auf die Liquidität, darum mussten wir die ursprünglichen Pläne beschleunigen.

Ruag machte 2019 Verlust. Wann werden Sie wieder schwarze Zahlen schreiben?

Das ist schwierig zu sagen. Ich gehe nicht davon aus, dass dies bereits 2021 der Fall sein wird.

Der Bund als Eigner könnte Geld einschiessen.

Bislang hatten wir stets genügend Mittel, und das soll auch künftig so bleiben. Es ist vorgesehen, dass wir die Transformation eigenständig finanzieren, darum müssen wir jetzt auch sparen.

Ruag International soll an die Börse gebracht werden. Was ist der aktuelle Zeithorizont?

Ob es ein Börsengang oder ein Verkauf der Anteile an eine Drittfirma sein wird, ist noch nicht entschieden. Für Ruag International ist es jetzt wichtig, dass sie wieder Gewinn erzielt. Der Verkauf steht im Moment nicht im Vordergrund.