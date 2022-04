Abstand zur UBS wächst: Jetzt müssen CS-Manger Posten räumen

Grossbanken Das Fieber steigt in der Credit Suisse: Der Abstand zu Konkurrentin UBS wächst und Manager müssen ihren Posten räumen Zwei Tage vor der heissen Generalversammlung rollen im Top-Management weitere Köpfe. Die Bank muss sich sputen, wenn sie ihre Selbständigkeit bewahren will. Daniel Zulauf Jetzt kommentieren 27.04.2022, 16.30 Uhr

Am Paradeplatz gibt mittlerweile die UBS den Ton an. Keystone

In der Credit-Suissse-Führungsetage herrscht Hektik pur. Das zeigen die Wechsel im Top-Management, welche die Bank am Mittwoch zusammen mit einem schon in der vergangenen Woche vorangekündigten Quartalsverlust mitgeteilt hat.

Der langjährige Finanzchef David Mathers wird die Bank offiziell auf eigenen Wunsch verlassen, um einer neuen Herausforderung nachzugehen. Einen Nachfolger für den 57-jährigen Briten kann die Bank aber nicht präsentieren. Bis es so weit ist, soll er die Arbeit fortsetzen. Mathers ist seit 24 Jahren für die Credit Suisse tätig – die letzten zwölf Jahre als Finanzchef.

Der «Schattenchef» muss gehen

Im Urteil eines nicht genannt sein wollender Kenner der Bank steht ausser Frage, dass der gewiefte Zahlenmann eine erhebliche Mitschuld an jüngsten Grosspleiten der Bank trägt. Das Magazin «Bilanz» bezeichnete ihn unlängst als eine Art «Schattenchef». Sein Abgang kommt kaum freiwillig. Die Credit-Suisse-Führung muss am Freitag vor ihre Aktionäre treten – wenn auch nur im Rahmen einer virtuellen Generalversammlung.

Das anstehende Aktionärstreffen wird zum Spiessrutenlauf für die Bankführung. Eine Gruppe von Eigentümern unter Führung der Genfer Anlagestiftung Ethos verlangt mit Blick auf die Vorgänge rund um die Geschäfte mit dem fallierten Lieferkettenfinanzierer Greensill eine Sonderprüfung. Das Bankleitung wehrt sich dagegen mit dem Argument, dass eine solche Prüfung die Bemühungen des Instituts die Eintreibung offener Forderungen in Milliardenhöhe unterlaufen könnte. Verschiedene Aktionärsvertreter haben bereits angekündigt, der Bankleitung die Entlastung zu verweigern.

Nach 24 Jahren: «Alles gute für die Zukunft»

Mathers mutmassliche Entlassung könnte als Versuch gewertet werden, die frustrierten Aktionäre zu beruhigen und auf die Seite des Verwaltungsrates zu ziehen. Ähnliches gilt für den ebenfalls abtretenden Chefjuristen Romeo Cerutti. Er ist seit zehn Jahren in dieser Rolle für die Grossbank tätig und macht unter anderem im Zusammenhang mit der Affäre um die Beschattung des früheren Credit-Suisse-Top-Managers Iqbal Khan eine wenig überzeugende Figur.

Während CEO Thomas Gottstein David Mathers Verabschiedung immerhin explizit bedauert, gibt es für Cerutti nur ein «alles Gute für die Zukunft». Das sind deutliche Zeichen, dass hier längst überfällige Personalentscheide unter erheblichem Zeitdruck nachgeholt werden.

Der Ex-Chefjurist der UBS soll der Credit Suisse helfen

An Ceruttis Stelle tritt der frühere UBS-Chefjurist Markus Diethelm, der im November des vergangenen Jahres nach 13-jähriger Tätigkeit für die UBS in der gleichen Funktion ausgeschieden war. Diethelm war mitverantwortlich für die riskante Verteidigungsstrategie der UBS im Steuerprozess in Frankreich, der den Konzern im schlechten Fall eine Strafe in Milliardenhöhe kosten könnte.

Auch Helmut Sitohang muss seinen Posten als CEO der Region Asien Pazifik räumen. Er wird ersetzt durch den CS-Veteranen Edwin Low, der derzeit als Ko-Chef der asiatischen Investment Bank mit Sitz in Singapur tätig ist. Der vom früheren Credit-Suisse-Chef Tidjane Thiame in die Geschäftsleitung beförderte Sitohang wird ebenfalls mit den schiefgelaufenen Greensill-Geschäften in Verbindung gebracht. Der Manager hat aber offensichtlich gute Verbindungen in seiner Region und soll der als Betreuer von «Kernkunden» weiterhin für die Bank tätig bleiben.

Was ist mit Ihnen, Herr Gottstein?

Das Top-Management der Credit Suisse wurde im Zug der Greensill- und der milliardenschweren Archegos Pleite schon im vergangenen Jahr durchgeschüttelt. Gefeuert wurden unter anderen die Risikochefin und der Leiter des Asset Managements. Im Verwaltungsrat kam es zum Rücktritt des Leiters des Prüfungsausschusses und am Freitag tritt auch der bisherige Lead-Independent-Director und Roche-Chef Severin Schwan nicht mehr zur Wiederwahl an. In der Asset-Management-Division kam es aufgrund des Greensill-Debakels zu zehn Entlassungen auf tieferen Managementstufen.

Die Vermutung lieg nahe, dass der Verwaltungsrat unter der Leitung von Axel Lehman auch den CEO Thomas Gottstein in Frage stellt. Auf der Telefonkonferenz zum Quartalsabschluss gab dieser auf eine entsprechende Journalistenfrage eine ausweichende Antwort.

In Zürich verdient es sich immer noch viel besser als in Dublin

Neu zur Bank stösst im Oktober Francesca McDonagh, die derzeit als Chefin der Bank of Ireland tätig ist. Die «Irish Times» vermutet, dass ihr Wechsel in die Schweiz als künftige CEO der Region Europa und Mitglied der Konzernleitung im Zusammenhang mit dem staatlich verordneten Lohndeckel für irische Bankmanager steht. Für irische Bankmanager gilt ein maximaler Jahreslohn von 500’000 Pfund, wobei McDonagh eine Ausnahmegenehmigung über 950’000 Pfund erhalten haben soll.

Das Geschäftsergebnis der Credit Suisse im ersten Quartal ist erwartungsgemäss schlecht ausgefallen. Es resultierte ein Verlust von 273 Millionen Franken. Der Börsenwert der Credit Suisse beläuft sich aktuell auf nur noch rund 17 Milliarden Franken oder 27 Milliarden Franken weniger als das von der Bank ausgewiesen Eigenkapital. Das ist ein deutliches Signal für das fehlende Vertrauen der Investoren. Sie glauben nicht, dass das Institut in nützlicher Frist in der Lage ist, Mehrwert für die Aktionäre zu generieren. Der UBS ist es in den vergangenen Jahren gelungen, diesen Bewertungsabschlag in eine Prämie zu verwandeln. Es war ein langer Weg, den die Credit Suisse schneller absolvieren muss, wenn sie Selbstständigkeit bewahren will.

