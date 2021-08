Das Gebäudekraftwerk Ein Haus, das mehr Energie produziert, als zum Bauen benötigt wird Herzog & de Meuron baut einen Bürokomplex nach den neuen Regeln der Nachhaltigkeit: viel Holz, kein Beton, wenig Glas. Christian Mensch 30.08.2021, 14.01 Uhr

Ein «grünes Herz» als natürliche Klimaanlage. HdeM/Zvg

Das Minergie-Haus war von gestern, das Netto-Null-Energie-Haus ist von heute, der «Hortus» soll von morgen sein. Dies ist jedenfalls der Anspruch. Vor den Toren der Stadt Basel, im Allschwiler Boomquartier Bachgraben, bauen die Architekten von Herzog & de Meuron ein Büro- und Forschungszentrum, das nach einer wesentlichen Vorgabe gebaut wird: Nach einer statistischen Generation, das heisst nach 25 bis 30 Jahren, soll das Gebäude selbst so viel Energie produziert haben, dass damit nicht nur der laufende Betriebsverbrauch gedeckt sein wird, sondern auch die «graue Energie» kompensiert, die mit dem Bau verbraucht wurde.

Trotz energetischer Fortschritte hat sich die Bauindustrie in den vergangenen Jahren den Ruf als erstklassige Umwelt- und Nachhaltigkeitssünderin eingehandelt. Rund 40 Prozent aller Rohstoffe und Energie verschwinden im Hoch- und Tiefbau. Je weniger Energie über Wände und Dächer entweicht, desto stärker rückt die «graue Energie» in den Fokus. Parlamentarische Vorstösse fordern mehr Kreislaufwirtschaft im Baugewerbe. Und der Bundesrat arbeitet aufgrund eines Postulats der grünliberalen Barbara Schaffner an einem Bericht, wie im Hochbau CO 2 eingespart werden könne, um das Ziel «Netto-Null 2050» zu erreichen.

Die Ingenieure sind bei der Entwicklung im Lead

Unspektakuläre Hülle im Dienst der Nachhaltigkeit. HdeM/zvg

Dass dies heute schon möglich sei, will das St.Galler Entwicklungs- und Bauunternehmen Senn unter Beweis stellen. In einer in anderen Projekten bewährten Kooperation mit den Basler Stararchitekten und den ZPF Ingenieuren stellen sie die Finanzierung für ihr Projekt «Hortus». Heute noch ein gleichnamiger Open-Air-Gastro-Treffpunkt, stehen die Buchstaben künftig für «House Of Research, Technology, Utopia and Sustainability», das am gleichen Ort entstehen soll. Es wird ein Bürogebäude mit 10'000 Quadratmetern Nutzfläche, die von Öko-Tech-Firmen genutzt werden sollen.

Bei der Entwicklung sei ein eigentlicher Wettbewerb zwischen den Fachplanern entstanden, sagt Johannes Eisenhut, der Senn-Projektleiter. In der Regel sind die Entwurfsarchitekten im Lead, wie ein neues Haus aussehen soll. Beim «Hortus» seien es die Ingenieure gewesen, die vor allem die Rahmenbedingungen festgelegt haben. Üblicherweise sind es die finanziellen Ressourcen, welche die Grenzen des Möglichen ziehen, hier hätten die nachhaltig gewählten Materialien Beschränkungen auferlegt. Wer mit Vollholz und Lehm baut, der muss automatisch auf grosse Bögen verzichten und ist an ein kleineres Raster gebunden.

Die Auswahl der Baustoffe entscheidet

Gesteckte Holzkonstruktion, um den Einsatz von Metall zu reduzieren. HdeM/zvg

Um das Energieziel zu erreichen, ist die Palette der eingesetzten Materialien weitgehend auf Holz, Lehm und Zellulose reduziert. Glas ist für die Fenster reserviert. Das Holz wird gesteckt, um möglichst Metall einzusparen. Auf ein Untergeschoss wird verzichtet, um auf Beton verzichten zu können. Die Energie kommt von unten und von oben. Aus dem Boden über Geothermie, die das Gebäude im Winter heizt und im Sommer kühlt. Von Dach sollen 5000 Quadratmeter Solardach den Strom fürs Haus und für die Kompensation liefern. Der Regen fliesst in ein Biotop im Innenhof des Gebäudes, der wiederum als «grünes Herz» für ein angenehmes Klima und Wohlbefinden der Beschäftigten sorgen soll.

Herzog & de Meuron, so heisst es in einem Projektbeschrieb, «versteht Nachhaltigkeit als wichtiges Qualitätsmerkmal»; sie solle «nicht nur gebaut, sondern auch gelebt werden». Allerdings gelten bei den Basler Architekten meist noch andere Regeln. In Hongkong wird in den nächsten Monaten das von ihnen entworfene Kulturzentrum M+ eröffnet, die einen Teil der Kunstsammlung von Uli Sigg beherbergen wird. Es ist ein in Beton, Glas und Metall gegossener Monumentalbau, fernab der Ansprüche einer nachhaltigen Bauweise.

Ein Leuchtturm vorbildlicher Art soll nun aber der «Hortus» werden. Senn-Projektleiter Eisenhut sagt, der Bau werde zwar etwas teurer werden als ein konventioneller Bau. Doch er werde sich rechnen müssen. Für eine Biogurke zahle man schliesslich auch einen etwas höheren Preis. Heute koste es noch 20 Prozent mehr, um zehn Prozent mehr Nachhaltigkeit zu erreichen. Das soll sich ändern. Ziel sei, diese Mehrkosten mit industrialisierten Prozessen zu senken. Der «Hortus» könnte ein Schritt auf diesem Weg sein.