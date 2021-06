Aussichten Das gute Leben: Pyramide oder Puzzle? Warum wir die Orientierung an Zielen brauchen, um ein gutes Leben führen zu können. Magdalena Hoffmann 15.06.2021, 05.00 Uhr

Magdalena Hoffmann.

Welcher Typ sind Sie? Ordnen Sie in Ihrem Leben alles einem dominanten Ziel unter, das den Fluchtpunkt allen Strebens darstellt und der Spitze einer Pyramide gleicht? Oder streben Sie lieber mehrere Ziele in verschiedenen Lebensgebieten an, die es zu einem harmonischen Ganzen anzuordnen gilt wie bei einem Puzzle?

Diese Fragen stammen nicht aus einem aktuellen Lifestyle-Magazin, sondern stehen im Zentrum einer intensiven Debatte über die richtige Interpretation von Aristoteles’ Konzeption eines guten Lebens. Ausgangspunkt dieser Diskussion ist die Frage, ob Aristoteles in seinem Werk «Nikomachische Ethik» das gute Leben mit der Lebensform des Philosophen als oberstem Ziel gleichsetzt (Pyramide) oder ob es in einem politisch aktiven Leben besteht, das verschiedene Ziele und Güter realisiert (Puzzle). Unabhängig davon, wie das Ganze konkret bei Aristoteles aussieht – die Grundfrage treibt uns auch heute noch um, insbesondere bei wichtigen Lebensentscheidungen: Sollen wir für ein gutes Leben alles auf eine Karte setzen oder besser mehrere Ziele anstreben?

Für beide Antworten gibt es gute Gründe: Die Person, welche ein gutes Leben mit dem Streben nach einem, alle anderen Lebensbereiche dominierendem Ziel verknüpft, hat einen grossen Vorteil: Sie braucht keinen Konflikt zwischen den Zielen zu befürchten. Die Ausrichtung ist klar, der Blick ist nur auf dieses eine Ziel gerichtet. Natürlich mag diese Person auch weitere Ziele haben, doch sie haben nicht die Priorität des an der Spitze stehenden Ziels. Wer z.B. auf eine steile Sportlerkarriere mit entsprechender zeitlicher Beanspruchung hinsteuert, kann gleichwohl ein harmonisches Familienleben wünschen. Wenn es aber hart auf hart kommt, fallen die Entscheidungen zu Gunsten des Sports aus.

Die Person hingegen, die mehrere Ziele in ihrem Leben gleichermassen anstrebt, kann Zielkonflikte erleben, z.B. zwischen dem Wunsch nach Erfolg im Beruf und einem intensiven Familienleben. Dafür sichert sie sich mit ihrer Lebensstrategie, mehrere Ziele wie Puzzleteile zu einem harmonischen Ganzen anzuordnen, besser ab: Sie macht sich weniger verletzlich gegenüber dem Wegfall eines Ziels. Auch mag sie der Vielfalt von erstrebenswerten Gütern des Lebens besser gerecht werden, während der «Pyramiden-Typ» aufgrund seiner rigorosen Ausrichtung an einem dominanten Ziel bisweilen etwas abgeschottet und verbissen wirkt.

Warum brauchen wir aber eigentlich die Orientierung an Zielen, um ein gutes Leben führen zu können? Wir könnten uns ja auch von Woche zu Woche treiben lassen, indem wir ganz ohne Ziele vollkommen in der Gegenwart aufgehen und nur rein situativ entscheiden, was zu tun ist. Was spricht dagegen? Einiges. Aristoteles etwa verweist darauf, dass ein Lebensziel für eine gelungene Lebensführung ein grosses Gewicht hat, insofern wir uns dann wie Bogenschützen daran ausrichten können und dann auch eher das Richtige treffen. Auch der zeitgenössische deutsche Philosoph Holmer Steinfath unterstreicht in seiner Monografie «Orientierung am Guten» die grosse Bedeutung einer solchen Zielausrichtung. Verzichten wir permanent auf die Orientierungsfunktion von Zielen in unserem Leben, laufen wir Gefahr, es als fremdbestimmt und sinnlos zu erfahren. Steinfath zufolge haben wir Menschen als Lebewesen mit einem Wissen von Vergangenheit und Zukunft und dem Bewusstsein unserer Endlichkeit ein sehr starkes Bedürfnis danach, unser eigenes Leben als eine Einheit zu erfahren, die nicht zuletzt auch durch Ziele gewährleistet wird. Klingt plausibel, finde ich. Aber zurück zur Eingangsfrage: Pyramide oder Puzzle? Wobei: Ist diese Wahl nötig? Müssen wir uns wirklich für eine der Optionen entscheiden? Nicht zwingend. Denn für die Unentschiedenen unter uns gibt es einen Ausweg: Man erklärt das Streben nach der harmonischen Anordnung verschiedener Lebensziele (Puzzle) zum obersten Ziel (Pyramide). Clever, oder?

Magdalena Hoffmann ist Studienleiterin und Dozentin für Philosophie und Management an der Universität Luzern.