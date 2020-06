Das Link Institut zieht nach Zürich – und setzt vermehrt auf Heimarbeit Das Marktforschungsinstitut Link verlegt seinen Hauptsitz von Luzern nach Zürich. Das hat nicht nur Folgen für einige Angestellten, sondern möglicherweise auch für die Konkurrenz. Gregory Remez 17.06.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein Blick ins Telefonlabor des Link Instituts in Luzern. Bild: Pius Amrein (16. Juni 2020)

Seit seiner Gründung im Jahr 1981 ist das Link Institut in Luzern beheimatet. Viele verbinden das landesweit bekannte Marktforschungsunternehmen deshalb direkt mit seinem historischen Domizil. Doch nicht mehr lange. Denn beim Institut bricht ein neues Zeitalter an: Anfang des nächsten Jahres wird der operativen Hauptsitz von der Luzerner Spannortstrasse in den Baslerpark in Zürich-Altstetten verlegt.

Benedikt Lüthi, Link-CEO. PD

Unternehmenschef Benedikt Lüthi begründet den Umzug vor allem mit der prekären Infrastruktursituation. «Die Büroräumlichkeiten sowohl in Luzern als auch am bisherigen Standort in Zürich, der gleich gegenüber des Baslerparks liegt, entsprachen seit längerem nicht mehr unseren Anforderungen», sagt er. Zudem seien Bereiche und Funktionen, die auf einen engen Austausch angewiesen sind, zurzeit auf beide Standorte verteilt. «Durch die Konzentration der Kernfunktionen an einem Standort glauben wir, unsere Kunden künftig noch besser und agiler betreuen zu können.»

Telefonlabor in Luzern wird weiter betrieben

Schweizweit beschäftigt das Link Institut 100 feste Mitarbeiter und rund 800 nebenamtliche Telefonbefrager. Aktuell sind die Festangestellten zu gleichen Teilen auf die beiden Standorte Zürich und Luzern verteilt; vier Angestellte sitzen zudem in Lausanne. Nach der Hauptsitzverlegung wird jedoch das Gros der Belegschaft von Zürich aus arbeiten.

Der juristische Hauptsitz werde derweil in Luzern bleiben, sagt Lüthi. Das heisst, dass das Unternehmen seine Steuern auch weiterhin in Luzern zahlen wird. Zudem habe das Unternehmen nach wie vor eine starke geschäftliche Verankerung in der Zentralschweiz, die man nicht aufgeben wolle. So werde etwa das bestehende Telefonlabor in Luzern weiterhin betrieben, betont Lüthi. «Hier haben wir Aufträge bis ins Jahr 2025. Gleichzeitig wird aber die Bürofläche im ersten Quartal des nächsten Jahres von derzeit drei auf ein Stockwerk reduziert. Neu werden an der Spannortstrasse noch insgesamt 20 Arbeitsplätze zu Verfügung stehen.»

Zentralschweizer Kuchen wird kleiner

Zur Schliessung eines Telefonlabors kommt es hingegen in Lugano. Weil das Link Institut im Zuge der Coronakrise 180 Interviewer – also rund einen Viertel seiner Belegschaft in den Telefonlaboren – zu sogenannten Home-Agenten ausgebildet hat, werden die Büroräume per Ende des Jahres schlicht nicht mehr gebraucht.

«Wir haben die Digitalisierung unserer Dienstleistungen in den letzten Monaten konsequent vorangetrieben», sagt Lüthi. Dadurch könne die Büro- und Laborinfrastruktur modernisiert werden, ohne Abstriche bei der Qualität der Befragungen machen zu müssen. Die Interviews der italienischsprachigen Bevölkerung etwa würden zumindest teilweise auch weiterhin von Mitarbeitenden mit Wohnsitz im Kanton Tessin durchgeführt – neu von Zuhause aus. Dadurch blieben die Arbeitsplätze im Tessin erhalten. Auch sonst seien im Zuge der Umstellung auf das neue Standortkonzept keine Entlassungen vorgesehen, sagt Lüthi.

Doch auch wenn Link seinen Luzerner Standort nicht ganz aufgibt, dürfte der Schritt Folgen für den Zentralschweizer Marktforschungskuchen haben. Neben Link haben aktuell noch drei weitere grosse Institute ihren Hauptsitz in der Region: GfK Switzerland in Rotkreuz, Demoscope in Adligenswil und Ampuls in Luzern. Es wird sich zeigen, ob diese nun mehr vom Kuchen abbekommen.