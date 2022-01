Fast alle Züge zu spät: Zwischen Zürich und München klappt nichts

SBB Im Schneckentempo von Zürich nach München: Zwei Drittel der Eurocity-Züge sind seit Fahrplanwechsel spät Ist es noch ein Fahrplan oder bloss eine grobe Empfehlung? Seit Dezember sollten drei Eurocity-Züge zwischen Zürich und München schneller unterwegs sein. In der Realität klappt das so gut wie nie. Stefan Ehrbar Jetzt kommentieren 10.01.2022, 05.00 Uhr

Der Eurocity nach München fährt kaum je pünktlich. Ralph Ribi

Der EC 98 verbindet München seit dem Fahrplanwechsel am 12. Dezember 2021 in dreieinhalb Stunden mit Zürich. Vorher hatte der Zug auf dieser Strecke noch eine halbe Stunde mehr benötigt. Er ist einer von drei direkten Zügen täglich, welche die beiden Städte neu mit dieser schnelleren Fahrzeit verbinden. Ab Frühling soll diese Zahl auf sechs tägliche Züge erhöht werden. So lautet zumindest die Theorie.

In der Praxis ist der Fahrplan auf dieser Strecke mittlerweile Makulatur. Praktisch kein Zug erreicht die vorgegebenen Fahrzeiten. Verspätungen sind an der Tagesordnung. CH Media hat beispielhaft die Pünktlichkeitsdaten von Freitag, 31. Dezember, bis Dienstag, 4. Januar, ausgewertet.

Einer der drei Direktzüge ist der EC 98. Am Dienstag und Sonntag traf er mit je 23 Minuten Verspätung ein, am Samstag war er 30 Minuten zu spät, am Montag 35. Und am Freitag hatte es der Zug gar nicht erst nach Zürich geschafft.

Fast zwei Stunden zu spät

Ähnlich sieht es auf den anderen beiden Direktverbindungen von München nach Zürich aus. Der EC 190 verzeichnete am Freitag 35 Minuten Ankunftsverspätung. Am Montag schaffte er es mit 85 Minuten Verspätung nur bis Winterthur. Am Dienstag summierte sich die Verspätung bis Zürich auf 114 Minuten. Immerhin war der Zug am Samstag und Sonntag pünktlich. Die dritte Verbindung, der EC 198, schneidet nicht besser ab: Pünktlich erreichte der Zug Zürich nur am Dienstag. Die Verspätungen reichten in den Tagen zuvor von 25 bis zu 36 Minuten.

Die letzten Tage sind keine Ausnahmen. Seit dem Fahrplanwechsel ist kaum ein Zug pünktlich gefahren – und zwar in beide Richtungen. Die Situation erinnert an die im Volksmund «Cisalpino» genannten Züge, die bis 2015 zwischen der Schweiz und Italien verkehrten und zuletzt so unpünktlich und unzuverlässig waren, dass die SBB nicht einmal Käufer für ihre letzten Exemplare fanden.

Liegt es an den Zügen?

Auch jene Züge waren Neigezüge – genauso wie jene des Typs «Astoro» von Hersteller Alstom, die nun zwischen Zürich und München verkehren. An den Zügen liegt das Problem aber nicht. Diese verkehren zuverlässig. Trotzdem mussten die SBB schon vor dem Fahrplanwechsel zittern: Die schnellen Verbindungen sind nur möglich, wenn die Züge die sogenannte «dynamische Transition» beherrschen und der Wechsel der verschiedenen Stromsysteme an der Grenze keinen Zwischenhalt mehr benötigt.

Erst wenige Tage vor dem Fahrplanwechsel trafen die nötigen Zulassungen ein. Zudem sind erst drei Züge mit dem System ausgerüstet, weshalb bei den übrigen drei täglichen Verbindungen bis im Frühling im st. gallischen St. Margrethen umgestiegen werden muss. Derzeit verkehren also weniger Direktzüge zwischen der Schweiz und München als noch vor dem Fahrplanwechsel. Trotzdem wurde der neue Fahrplan als Verbesserung angepriesen, weil einzelne Züge schneller sein sollten. Es blieb beim Konjunktiv.

Der Fahrplan ist instabil

Wieso haben die SBB einen derart instabilen Fahrplan durchgezogen? Wäre es sinnvoller gewesen, die Reisezeit vorerst bei vier Stunden zu belassen, aber dafür einen zuverlässigen Fahrplan mit mehr Direktverbindungen anbieten zu können?

Es seien verschiedene Gründe, die zur aktuellen Situation führten, sagt SBB-Sprecherin Sabrina Schellenberg. Unter anderem gebe es Bauarbeiten auf verschiedenen Abschnitten. «Meistens führt eine Kumulation von kleineren Verspätungen auf verschiedenen Abschnitten zu einer grösseren Verspätung.»

Baustellen als Ursache

Die SBB seien mit der aktuellen Situation nicht zufrieden. In den ersten Wochen nach dem Fahrplanwechsel war nur gerade mal ein Drittel der Züge pünktlich unterwegs, sagt Schellenberg. Die Bahn bedauere das und bitte um Entschuldigung. Sie setze alles daran, die Situation so schnell wie möglich zu verbessern.

Die Komplexität des Fahrplans sei der Bahn bewusst gewesen. «Der Fahrplan ist planerisch stabil konzipiert. Bei einer Kumulation von Verspätungsgründen kann er sich jedoch nicht mehr erholen», sagt Schellenberg. «Hier arbeiten wir daran, um die Situation zu verbessern und zu stabilisieren.»

Ein Zug kollidierte in Zürich

Ein weiteres Problem für die SBB ist, dass einer der drei Züge, welcher für die dynamische Transition ausgerüstet ist, ausgefallen ist. Er kollidierte am 27. Dezember in Zürich mit einer Rangierlok. «Das hat aber keinen Einfluss auf die Pünktlichkeit», sagt Schellenberg.

Wird das Angebot angesichts der Probleme ausgebaut werden, wie geplant? Die Hoffnung stirbt zuletzt. Es werde weiterhin «mit Hochdruck» daran gearbeitet, damit ab Frühling alle Verbindungen mit umgerüsteten Zügen und einer Fahrzeit von 3 Stunden und 30 Minuten angeboten werden könnten.

