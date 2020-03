Kolumne Das Revival von Brot und Spielen Das Coronavirus lässt die Nachfrage nach Gesellschaftsspielen in die Höhe schiessen. Wie schön für Monopoly, Jenga und Co, die lange Zeit ein Schattendasein fristen mussten. Gabriela Jordan 26.03.2020, 16.40 Uhr

Der Ausdruck «Brot und Spiele» ist ein Relikt aus früheren Zeiten. Römische Kaiser hielten das Volk auf diese Weise über Jahrhunderte in Bann und sicherten sich so die eigene Macht. Brot und Spiele scheinen allerdings auch in Zeiten des Coronavirus alles zu sein, was uns noch geblieben ist. Brändi-Dog-Partien und Online-Jassrunden helfen uns, in den eigenen vier Wänden nicht verrückt zu werden. Der Gang zum Supermarkt und ausgedehnte Kochsessions sind momentan das Höchste der Gefühle.